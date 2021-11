,,Já taky mlčel k fotkám Bartoše." Vondráček a Pekarová v ČT: Láska to nebyla

reklama

Volby vyhrála koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, ale nejvíc poslaneckých mandátů získalo hnutí ANO. Babišovo uskupení má 72 poslanců, zatímco koalice SPOLU 71 poslanců. A z tohoto důvodu si hnutí Andreje Babiše činí nárok na křeslo předsedy Sněmovny. Nominuje končícího ministra dopravy, ale také ministra průmyslu a obchodu a vicepremiéra za hnutí ANO Karla Havlíčka.

„My máme za sebou velmi zajímavou a řekl bych plodnou debatu v poslaneckém klubu,“ začal Vondráček s tím, že on i jeho kolegyně a kolegové mají nějakou představu o složení orgánů Sněmovny, ale budou se muset přizpůsobit tomu, že již nemají ve Sněmovně většinu. „S tou představou jsme u koalice příliš nepochodili,“ přiznal.

„Tak jsme v té diskusi plynule navázali na příspěvky a citáty, které si pamatujeme z roku 2017 a koneckonců i 2013 a řekli jsme si, že když postavíme kvalitního kandidáta, který bude Sněmovnu náležitě reprezentovat, doufám, že na to bude paní kolegyně slyšet,“ pokynul Vondráček směrem k Pekarové Adamové, „tak to bude zajímavé. Já jsem tu nominaci odmítl, já na to necítím tu energii, zatímco Karel Havlíček říkal, že do toho půjde,“ pokračoval Vondráček.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pekarová Adamová připomněla, že Havlíček fakticky nemůže být předsedou Sněmovny. Zákon to zapovídá.

„Já bych nepředjímala, jak dopadne volba vedení. Ale už dopředu mohou říct, že naše kluby by nevolily pana Vondráčka, my jsme to říkali už dopředu a byli jsme v tom otevření a féroví. A v případě pana Havlíčka je ta kandidatura s velkým otazníkem. Tam je totiž rozpor s článkem 32 Ústavy ČR. Pan Havlíček v době volby stále bude ministrem a v tom případě nemůže být současně předsedou Poslanecké sněmovny. To zkrátka ústava vylučuje,“ připomněla Pekarová Adamová.

Havlíček ale už oznámil, že pokud by byl zvolen šéfem Sněmovny, vzdá se všech svých vládních postů.

Pokud jde o Radka Vondráčka, ten už čtyři roky Sněmovnu vedl, ukázal, jak by to dělal a stran reprezentace podle Pekarové neuspěl tak dobře, jak by mohl. „Teď mám na mysli některá z notoricky známých extempore, teď mám na mysli pověstné zvednutí prostředníčku nebo toho, že si s kytarou zahrál dokonce na pultíku Sněmovny, což si myslím, že si ten sál nezaslouží, tak to jsou ty důvody, že jsme si řekli, že nepodpoříme pana Vondráčka.“

„To jsou věci staré pět let. Já jsem třeba v kampani nekomentoval fotografie s panem Bartošem, protože si myslím, že každý by měl mít limit, za který nejde,“ bránil se Vondráček.

Má za to, že se mu podařilo rozvíjet vztahy se Senátem, stejně tak se činil na poli mezinárodní politiky a má za sebou spoustu práce. Důvody, které uvedla Pekarová Adamová, jsou podle něj zástupné.

„Ta podstata je v tom, že si opravdu myslím, že bychom neměli kádrovat své kandidáty, ani nám jako největšímu klubu, když se to stalo, tak to vždy mělo nějaké konsekvence a nedopadlo to dobře,“ řekl Vondráček.

„Já za sebe vám říkám, jak to cítím, jak to mám a nepodsouvejte mi, že je to zástupný důvod,“ obrátila se Pekarová na Vondráčka s tím, že ho vyzývala k rezignaci už v okamžiku, kdy vyšlo najevo, že stál ve Sněmovně s kytarou na pultu, což z jejího pohledu nebylo vhodné.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale Vondráček si posteskl, že jeho nominace do vedení Sněmovny není jediný problém, na který hnutí ANO narazilo. Předložilo prý požadavky na vedení rozpočtového výboru, hospodářského výboru, nebo zdravotnického výboru. „Ani jeden nám nebyl nabídnut,“ stěžoval si do kamer. „Já mám tedy jen tu informaci, že žádný z našich požadavků nebyl vyslyšen, s výjimkou toho, že se navýšil počet členů zdravotnického výboru. To je náš požadavek, který byl vyslyšen,“ dodal.

„Já si myslím, že nikdy v minulosti to nebylo tak, že by každá strana řekla, tohle jsou naše požadavky a bylo to automaticky akceptováno,“ oponovala Pekarová Adamová.

Celý duel naleznete zde

Budoucí koalice pěti stran hnutí ANO poskytne 2 posty místopředsedů, protože je to nejsilnější klub a rozdělení výborů je věc k debatě.

„Já jako předseda Sněmovny jsem od vás slýchal větu: Nemůžete vyhrát sto ku nule, musíte nám něco dát. A já si myslím, že to navýšení počtu členů zdravotnického výboru, to není dostačující,“ zlobil se Vondráček. „Tvrdím, že jsme se k té stávající koalici, dříve opozici, stavěli velmi konstruktivně. Vezměte si, kolik jsme měli mimořádných schůzí. Já jsem se vždycky zeptal těch svolavatelů, na kdy by ji chtěli a vždy ten termín dostali. Nevím, jestli tomu tak bylo vždy, ale za mého vedení to tak bylo,“ prohlásil Vondráček.

„Já si ty věty pamatuji také a pamatuji si, že jste většinou využili toho silového řešení,“ vrátila Pekarová Adamová ránu Vondráčkovi.

Ten se nakonec zastal hnutí SPD Tomia Okamury, které v minulé Sněmovně dostalo post místopředsedy dolní komory Parlamentu, zatímco budoucí vláda ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN s postem pro SPD nepočítá. „Chce-li někdo být zván demokratem, tak se musí jako demokrat chovat,“ pravil Vondráček.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pekarová Adamová oponovala, že posty místopředsedů Sněmovny se obsazují na základě toho, že 5 stran vyjednává jako 2 koalice a z tohoto pohledu je SPD nejmenším klubem, na který už nezbylo místo.

Psali jsme: Pekarová s Jurečkou se mohou těšit na obálku s pruhem. Babiš žádá omluvu Pirátům došla řeč. A už to jede. Jurečkova věta děsí opozici. Bude se smát ANO? „Ještě větší průs*r...“ Jurečka před PL tepal Schillerovou. Výborný se přidal. I ODSák si řekl své. Zato Pekarová, když viděla mikrofon... Babiš mezi fanoušky. Ti odrazili ženy s peticemi, a bylo slyšet: ČT dává prostor jen jeho odpůrcům. Když slyším Němcovou nebo Pekarovou...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.