„Já vím, že mě zkoušíte, takže vám opět rád odpovím.“ Okamuru si pozvali před kameru ČT, aby zhodnotil včerejší Sněmovnu

Jako host ČT24 vystoupil také Tomio Okamura, předseda hnutí SPD, poslanec a místopředseda Poslanecké sněmovny. Moderátor se ho ptal na včerejší jednání Poslanecké sněmovny o důvěře. Okamura vyzdvihl poslance svého hnutí, že jednali věcně a nezaplétali se do hádek jako ostatní.

K včerejším řečníkům se předseda SPD vyjádřil, že poslanci za hnutí SPD vystoupili třikrát a věcně. Pak pohaněl ostatní strany, jejichž poslanci prý měli „samé šarvátky a invektivy“. Diváka, který to sledoval, to podle Okamury muselo totálně znechutit, zvláště pokud si uvědomil, kolik jedna hodina jednání Sněmovny stojí. Věří, že lidi už takové chování obtěžuje. Zdůraznil, že SPD jako pozitivní a konstruktivní hnutí se hádat nechce.

Anketa Máte radost, že vláda Andreje Babiše získala důvěru Poslanecké sněmovny? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 4420 lidí

Na adresu vlády Okamura neřekl nic, co by neřekl předtím. Pravil, že je to vláda probruselská a proimigrační, na které mu vadí „zprofanovaná“ ČSSD. A odvolal se i na slova Pavla Bělobrádka, podle kterých prý vliv na vznik vlády měla Evropská unie, což vylučuje, aby ji SPD podpořilo. Babiš je prý také probruselský, o čemž podle Okamury svědčí, že navrhl Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí. Okrajově zmínil, že Poche už má prý kartu, aby se na ministerstvo dostal a mohl ho řídit.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když mu redaktor ČT vymlouval údajnou probruselskost vlády příklady z jejího prohlášení, Okamura se zasmál a řekl: „Já vím, že mě zkoušíte, takže vám opět rád odpovím.“ Pak přirovnal současnou vládu k té minulé, vedené Bohuslavem Sobotkou. „Papír snesl úplně všechno a realita byla úplně jiná,“ vzpomínal Okamura na situaci v době, kdy ještě velel Úsvitu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tenkrát měla podle Okamury vláda jako prioritu zákon o referendu, a když přišlo na věc, tak udělala všechno, aby neprošel. Proto Okamura tomu, co má vláda v prohlášení, nevěří. I kvóty, které Babiš odmítá, neznamenají, že by Babiš nepřijímal imigranty, jen je prý nechce přijímat podle kvót. „Babiš je vůči Bruselu servilní,“ nechal se slyšet předseda SPD. Europoslanci ANO prý také hlasovali proti zájmům České republiky.

Psali jsme: Miroslava Němcová: Házení lahví po Babišovi? Ti demonstranti byli frustrovaní Jan Hřebejk: Babišova vláda se opírá o hlupáky Ministr Plaga: CERMAT zavede opatření, aby zamezil chybám v testech Kalousek vyzve Babiše k omluvě za slova o ožralovi a zloději

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas