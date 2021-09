„Jak blbečkové. Proč?“ Zlo po zprávách TV Nova. Hřib vzteklý, kavárna také

reklama

Situace na silnicích dělá vrásky na čele většině Pražanů. Teď se do ní vložila i hlava státu a vyzývá magistrát hlavního města k okamžité nápravě.

Anketa Má Babiš pravdu, že je třeba přivézt Ukrajince, kteří by zaplnili chybějící pracovní síly u nás? Má 21% Nemá 74% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 364 lidí

„Nyní jako hlava státu, které náleží dbát o dobro všech obyvatel naší země, vyzývám k okamžité nápravě dramatické situace v pražské dopravě a vyvození patřičných důsledků z pochybení, které v české komunální politice nemá obdoby,“ napsal mimo jiné prezident Miloš Zeman ve svém otevřeném dopise.

Podle prezidenta by měl primátor Hřib zvážit vyhlášení stavu nebezpečí i svou rezignaci a lidem se omluvit. Prezident použil i slova jako záměrné diletantství a amatérský přístup. „V politice se řídím několika zásadami, mezi které patří i určitá míra shovívavosti vůči politickým nováčkům. Doba hájení nicméně uplynula a já již nehodlám skrývat rozčarování nad vašimi přešlapy,“ píše dál Zeman.

Pořad k vidění ZDE



Podle hlavy státu je hlavní město dopravně paralyzované. „Vaše představa řidičů automobilů jako někoho, kdo tento způsob dopravy využívá kvůli vlastnímu pohodlí, je zcela nemístná. Automobil slouží především těm lidem, kteří jej využívají k dopravě do zaměstnání, přepravě zboží, objemných nákupů, transportu dětí do škol či k vyšetření v nemocnici,“ dodal Zeman.

Fotogalerie: - Babiš otevřel obchvat

Kritika z mnoha stran

„Je úsměvné, že pan prezident, který sám neřídí a nechá se všude vozit autem s majáčkem, tak má starost o obyčejné řidiče. Na druhou stranu musím říci, že já si také myslím, že automobilista má právo jezdit v Praze, že auto patří do města a že tedy vedení magistrátu má více dbát na zájmy řidičů,“ uvedl pro Televizní noviny europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Já mám pocit, že tady vyhrává už dlouhodobě ideologie nad racionálním uvažováním a fungováním města. Řidiči aut se stali nepřátelé pražské koalice. Je celkem neobvyklé, že se prezident republiky vyjadřuje k dopravní situaci,“ zmínil poslanec za ANO Patrik Nacher.



„Prezident je nejvýše postaveným politikem v České republice, proto je logické, že by se měl vyjadřovat k práci jiných politiků, a dokonce si myslím, že to od něj také veřejnost očekává,“ dodal lídr SPD Tomio Okamura.

Fotogalerie: - Volby, budou o něčem?



Zastání tak šéf pražského magistrátu našel pouze mezi svými Piráty. „Na dopravě v rámci hlavního města Prahy je vnitřní dluh 30 miliard korun na těch silnicích, takže předchůdci ODS a ANO tady zanedbali údržbu silnic a řidiči si samozřejmě dlouhodobě stěžují na to, že tu jsou díry, boule, máme tu staré plynovody a trubky a ta údržba je obrovsky zanedbaná. Jediný způsob, jak to vyřešit, je, že se to opraví,“ podotkl pirátský poslanec Jakub Michálek.

Hřib: Výroky prezidenta beru jako zapojení do kampaně

A v Televizních novinách vystoupil i sám primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), vůči němuž byla kritika mířená. Nejprve se vyjádřil ke slovům prezidenta. „Pan prezident po celá léta, co já pamatuji, nejevil vůbec žádný zájem o Pražany. Dokonce vlastně, když měl ty výjezdy do krajů, tak se Praze velice důsledně vyhýbal. Ty jeho výroky teďka beru jako tedy jeho zapojení do té kampaně, která už dávno přesáhla hranice slušnosti a vkusu a já pevně doufám, že si ji tedy hnutí ANO vykáže takto v kampani,“ poznamenal Hřib.

Fotogalerie: - Zpátky z Afghánistánu

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v Televizních novinách. Moderátoři Lucie Borhyová a Reynolds Koranteng. Reprofoto: Televizní noviny

Moderátorka Lucie Borhyová se jej následně zeptala na situaci v Letňanech, kde se například v pondělí večer lidé nemohli dostat několik hodin domů. Kdo za to mohl? „V tomhle duchu může pan prezident vyzvat k rezignaci i pana ministra Havlíčka, ministra dopravy, protože na D1 jsou přece také opravy, jsou tam uzavírky a jsou tam zácpy. Ostatně kvůli tomu pan prezident letěl do Brna na 1. září letadlem, právě kvůli stavu této klíčové páteřní dopravní komunikace v zemi. A ta cesta pana prezidenta letadlem stála daňové poplatníky 450 000 Kč po započtení amortizace letadla. Jinak samozřejmě my opravujeme skutečně v Praze komunikace. Je to dáno tím, že dříve se na ty opravy kašlalo. Pan náměstek Scheinherr za Prahu Sobě vyčíslil ten interní dluh na té infrastruktuře na 30 miliard korun. To je opravdu velmi hodně, tzn. nedá se to všechno stihnout jenom v těch dvou měsících. Přes prázdniny některé opravy prostě přecházejí i třeba do září. Ale můžu ujistit řidiče, že všechny ty opravy, byť je jich o něco více než v minulých letech, protože i aut je o třetinu víc v Praze za posledních 10 let, tak všechny jsou maximálně koordinované k tomu určeným koordinátorem. Takže zároveň se dělá třeba oprava inženýrských sítí, pokládka třeba nového povrchu vozovky a oprava kolejí. Ale bohužel je tady trochu problém v tom, že někteří politici velice populisticky hanili pražskou MHD v době koronakrize a vyhnali lidi z MHD do aut. To bohužel situaci nepřispívá,“ zmínil rozzlobeně Hřib.

V danou chvíli se jej moderátor Reynolds Koranteng opětovně zeptal, zda si nemyslí, že by došlo k chybám při koordinaci, protože do některých čtvrtí byly uzavřeny i dvě vstupní trasy ze tří či byly uzavřeny i objížďky. „Objízdné trasy jsou určitě nastaveny tak, aby byly průjezdné, ale pochopitelně se může stát něco, co se třeba dneska stalo v Praze 5 u Barrandova. Myslím, že to bylo poblíž vaší televize, kde se dokonce srazily dva autobusy. Letěl tam dokonce vrtulník pro řidiče, to znamená, že takováhle nehoda se pochopitelně může stát. Je to velice, velice smutné, i tahle konkrétní, ale může to být třeba i prasklá voda nebo něco podobného, kvůli čemu vznikne prostě překážka, neplánovaná,“ zmínil Hřib, což opět vyprovokovalo moderátora k přerušení a k tomu, aby zopakoval otázku ohledně koordinace.

„Vše je maximálně koordinováno. Pokud mají řidiči pocit, že nějaká objízdná trasa by měla být otevřená a je uzavřená plánovanou uzavírkou, ať kontaktují Technickou správu komunikací nebo můžou napsat i přímo mně a tento konkrétní případ určitě budeme řešit. Ale vše je maximálně koordinováno,“ zakončil Hřib.

Kritika od Udženije

Toho následně ve vysílání zkritizovala zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija (ODS). „To, co tady říká pan primátor, je naprostá tragédie. Praha opravdu zažívá dopravní chaos. My jsme jako pražská ODS už v létě vyzvali pana primátora, aby zřídil právě koordinátora, o kterém on teď teprve mluvil. My zatím nevíme vůbec, kdo to je. My jsme to žádali už na jaře tohoto roku. Jak správně říkáte, my neříkáme, že se nemá opravovat. Naopak, opravovat se má, ale musí se to koordinovat, protože tento chaos, který je v Praze, to tady nikdy nebylo. A jestli pan primátor říká, že někdo zanedbával dopravní infrastrukturu, tak neříká pravdu. Myslím si, že zrovna ODS byla ta, která se plně tomu věnovala, a kdyby byla ODS dneska na magistrátě jako vítězná strana, tak už dávno jsme pokročili i s pražskými okruhy, který mimochodem strašně uleví centru Prahy,“ zmínila Udženija.

A nejsou ty uzavírky v Praze vlastně důkazem toho, že se současnému vedení města podařilo sehnat potřebné peníze, podařilo se jim připravit projekty a dokumentaci tak, aby se zkrátka mohlo opravovat? Není to vlastně výsledkem jejich dobré práce? „V žádném případě, protože ty finance se přehazují z roku na rok. Naopak tato koalice nebyla až do tohoto roku, a už tam sedí tři roky, schopna připravit tyto akce, takže teprve teď začínají, a právě protože nebyla schopna za 3 roky ty přípravy, tak teď se začíná všechno najednou, a v tom je ten největší problém. Jak říkám, také je velký problém v tom, že Magistrát hlavního města Prahy nekoordinuje tyto akce s městskými částmi, takže samozřejmě nám si stěžují potom řidiči v městských částech a my leckdy nevíme ani, co magistrát plánuje. Ta komunikace a koordinace této pirátské koalice je naprosto tragická a já nepřeju nikomu v republice to, co si my zažíváme tady v Praze na vlastní kůži,“ sdělila Udženija v Televizních novinách.

Reakce se následně objevily i na sociálních sítích, kde se Hřib dočkal zastání. „My se vážně chceme jako blbečkové před volbami bavit o dopravě v Praze, abychom se nebavili: – o 35 tisících mrtvých z nezvládnuté pandemie, – o kapitulaci Hradu a vlády vůči Kremlu ve Vrběticích, – o zadržení EU peněz pro konflikt zájmů premiéra, – o expanzi zadlužení země?“ zeptal se někdejší poslanec za KDU-ČSL, expert na obranu a dřívější provozovatel neziskových organizací Ivan Gabal.

My se vážně chceme jako blbečkové před volbami bavit o dopravě v Praze, abychom se nebavili:

– o 35 tisících mrtvých z nezvládnuté pandemie,

– o kapitulaci Hradu a vlády vůči Kremlu ve Vrběticích,

– o zadržení EU peněz pro konflikt zájmů premiéra,

– o expanzi zadlužení země?

— Ivan Gabal (@ivan_gabal) September 7, 2021

„Už jen to, že se proti Zdeňku Hřibovi sešikovala strana dotačního podvodníka z ANO, partička kolaborantů z Hradu a rezidua pražských kmotrů okolo Alexandry Udženije, dokazuje, že to dělá dobře. Zdeňku, díky!“ zmínil pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Už jen to, že se proti Zdeňku Hřibovi sešikovala strana dotačního podvodníka z ANO, partička kolaborantů z Hradu a rezidua pražských kmotrů okolo Alexandry Udženije, dokazuje, že to dělá dobře. Zdeňku, díky!

— Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) September 7, 2021

„Nova si dala Hřiba jako otvírák, věnovala tomu 15 minut. Hřib, evidentně nasrán, je pálkoval celkem slušně, ustál to, ale oni nasadili hned po něm Udženiju, která na něj opět nakydala, byla u toho tak šťastná, že se možná i připočůrala. #FuckNOVA,“ napsal následně k TV Nova jeden z uživatelů.

Nova si dala Hřiba jako otvírák, věnovala tomu 15 minut. Hřib, evidentně nasrán, je pálkoval celkem slušně, ustál to, ale oni nasadili hned po něm Udženiju, která na něj opět nakydala, byla u toho tak šťastná, že se možná i připočůrala. #FuckNOVA

— Pecka Gangsta (@peckagangsta) September 7, 2021

„Dopravní situace v Praze je špatná pořád. Chybí okruh, do té doby to bude velký špatný. Divím se, že nikdo opravy nevnímá jako bonus do budoucna. Nicméně si trvám na tom, že dnešní spot v TV NOVA měl jediný cíl. Poškodit Piráty,“ napsal další.

Nevzpomínám. Dopravní situace v Praze je špatná pořád. Chybí okruh, do té doby to bude velký špatný. Divím se, že nikdo opravy nevnímá jako bonus do budoucna.



Nicméně si trvám na tom, že dnešní spot v TV NOVA měl jediný cíl. Poškodit Piráty.

— Vaclav Krapacek (@Vaclav_Krapacek) September 7, 2021

„TV Nova zahájila dlouho očekávaný nájezd na Piráty. Trval až 12 minut,“ zkonstatoval americký novinář žijící v Česku Erik Best.

TV Nova zahájila dlouho očekávaný nájezd na Piráty. Trval až 12 minut. pic.twitter.com/jjtYscljxu

— Erik Best (@ErikBest) September 8, 2021

Psali jsme: Jihlava prodává pozemky pro rodinné domy i kanceláře Soud odsoudil na 20 let muže, který bojoval za proruské síly na Ukrajině Kobza (SPD): Kam kráčíš Unie? Obnovme Velkou cenu v Brně a jiné velké sportovní akce, navrhuje Sehnal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.