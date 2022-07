„Jak může někdo volit STAN?!“ Václav Klaus zásadně vystoupil. Zasáhne to volby?

reklama

„Slováci si proto k té akci vybrali červen, naší televizi to ale nějak nelze vysvětlit,“ uvedl Klaus, který ke společné diskusi slovenské veřejnoprávní televize konané u příležitosti zahájení rozhovorů, které před třiceti lety vedly k rozdělení ČSFR.

Na rozdělení republiky má prý s Vladimírem Mečiarem i po třiceti letech naprosto jednotný pohled: „Nebyl sebemenší důvod si něco, cokoli, říkat předem, naopak já jsem se utvrdil v tom, že v interpretaci toho, co se tehdy dělo, proč a jaké to mělo pozitivní výsledky, jsme zajedno,“ zmínil.

„Samozřejmě tam byla nenávistná slovenská moderátorka, něco mezi Fridrichovou, Witowskou, ještě střihnout třeba s Železným. Pořád nám říkala, že jsme to rozdělili schválně, že to lidi nechtěli. Tím, že my jsme ale bez jakéhokoli domlouvání říkali naprosto stejné věcí, nebylo možné to rozbít. Považuji to za velmi cenné,“ poznamenal Klaus.

Moderátor Luboš Xaver Veselý se zajímal, jak Klaus vnímá výstavu zničené ruské vojenské techniky na Letné. „Těmto věcem hrubě nefandím, je mi to odporné, pro mě je to na té samé úrovni, jako kdyby tam ukazovali zajaté vojáky nebo mrtvoly,“ vyslovil nejdříve svůj názor na akci Veselý. „Necítím potřebu k tomu vyslovovat nějaké silné soudy. Ten názor je, Xavere, naprosto stejný jako můj,“ podotkl, že Ivo Strejček z IVK výstavu kritizuje v článku „Proč ta ubohá ‚výstavka‘ na Letné?“ „Ten k tomu napsal velmi hezkou glosu. Já jsem mu říkal, že je to bezvadné a ať to honem dáme na všechny webové stránky. Takže souhlas,“ řekl Klaus.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10771 lidí

Pozastavil se u epidemické situace. Opět se hovoří o zvyšování počtu nakažených lidí covidem a o tom, zda bude potřeba zavést opět restrikce. Klaus upozorňuje, aby se nepodléhalo žádné panice; jsou tu ale lidé, kteří se na ta omezení těší. „Ale vím, že natěšení covidoví mágové už si brousí nože, už se strašlivě těší na to, že se na nás zase uvalí restrikce. Od doby vzniku covidu v lednu 2020 naštěstí vznikly léky, ne očkování. Roušky, lockdowny a karantény se ukázaly jako bezcenné,“ upozornil Václav Klaus, že není důvod se na covid dívat jinak než na jiná onemocnění horních cest dýchacích.

Věnoval se také dění na Hradě. Právníci Miloše Zemana podali jakýsi podnět, zda pokus o zbavení pravomoci v okamžiku, kdy on byl nemocný, byla či nebyla sabotáž. Klaus hovoří o nenávisti ze strany členů horní komory Parlamentu vůči prezidentovi republiky. „Co je na tom za sabotáž. Je to politická nenávistná bitka určitých nenávistných senátorů; jakékoliv právnické či jiné hrátky kolem toho jsou proto naprosto redundantní,“ řekl Klaus.

Ohledně třaskavého dění ve vládě se Klaus zamyslel nad tím, zda korupční kauza Dozimetr – spojená s hnutím STAN – rozhodne blížící se podzimní komunální volby v Praze.

„Tak určitě, pokud by taková informace pro voliče o nějaké politické straně nic nerozhodovala, to by byl skandál, pak vůbec nepotřebujeme mít volby. Nevím, co většího by mohlo rozhodnout, než takováhle věc. Kdyby to nerozhodlo, tak si ťukejme do čela a říkejme, že náš politický systém je naprosto iracionální. Já si nedovedu představit, že někdo může volit STAN. Nevidím tam žádnou ideologii. Úkolem starostů je komunální práce, zvelebovat obec a ždímat stát o peníze, aby jim k tomu co nejvíc přidal,“ řekl Václav Klaus, že když toto myšlení přichází do Sněmovny a Senátu, není se čemu divit, že stát je už vyždímán úplně.

