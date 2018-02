„Jak prosím??!! To jako že příprava na burky? To už?!“ Markéta Šichtařová se zhrozila nad tím, co navrhují na Floridě

Ekonomka Markéta Šichtařová se zase jednou nestačí divit, co se to se světem děje. Tentokrát ji zaujala zpráva, že americký stát Florida chce prohlásit porno za veřejné riziko. Ekonomka si v této souvislosti klade otázku, zda náhodou nejde o přípravu na podvolení se islámským tradicím.

Server iDNES.cz přinesl informaci o tom, že zákonodárci ve Spojených státech, přesněji řečeno na Floridě, uvažují o tom, že porno označí za rizikové pro veřejnost, protože může vést k poruchám mozku, k nežádoucímu sexuálnímu chování, ale také může oslabovat partnerské soužití.

„Republikánští stoupenci rezoluce, která se posunula z floridské sněmovny do Senátu, v něm nezapomněli na nízkou sebedůvěru, poruchy příjmu potravy, nevěru, start sexuální aktivity v nízkém věku i sexuální zločiny, poptávku po prostituci a odvracení mladých lidí od institutu manželství,“ píše server.

Americká média si však v této souvislosti kladou otázku, zda by se američtí zákonodárci neměli zabývat spíše otázkou omezení držení zbraní, vždyť uplynulo teprve pár dní, co bývalý student jedné ze středních škol na Floridě rozpoutal masakr. Padlo mu za oběť 17 lidí.

Ekonomka Markéta Šichtařová si v této souvislosti položila ještě jednu otázku. Na sociální síti Facebook se zamyslela nad tím, zda nejde o přípravu na přijetí islámských tradic.

„Jak prosím??!! To jako že příprava na burky? To už?! Tedy... Nejsem žádný sexuolog, ale intuitivně odhaduju, že pornografie je kupříkladu bezpečným způsobem, jak odventilovat pedofily apod. Zákaz jen vyvolá u některých jedinců přetlak jako v papiňáku a násilí – jak to dokazují někteří nově příchozí např. v Německu. Zadruhé existují průzkumy (jak jsme zjistili při psaní Robota), podle nichž je tato zábava v některých věkových kategoriích konzumována častěji než cigarety nebo alkohol. Statistika tvrdí, že pornografii konzumuje drtivá většina mužů v nejlepších letech a u žen je zastoupena v desítkách procent téměř ve všech věkových kategoriích. Takže co to jako má být?!“ zeptala se.

Na závěr ještě dodala, že z odkazu na článek raději odstranila náhledový obrázek, protože strážci čistoty Facebooku by mohli tento obrázek považovat za škodlivý a mohli by začít konat.

autor: mp