„Jak za komančů.“ Šlachta narazil, ale pozor: ČSSD to chce taky

Robert Šlachta ve své knize, kde popisuje 30 let své služby u policie, mimo jiné píše, že tyto roky trávil buď na policejní ubytovně nebo v práci, a na rodinu či soukromý život mnoho času nezbývalo. Snad právě pod vlivem této své osobní zkušenosti přišel s předvolebním nápadem, jak kompenzovat nedostatek zdravotních sester v nemocnicích. Umí si prý představit, že by děti mohly být ve školce i v noci a rodiče by mezitím pracovali. Jenže se svým nápadem tvrdě narazil. I u ČSSD, která přitom přichází s podobným plánem.

Šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta, kterému pomáhají marketéři z týmu kolem premiéra Andreje Babiše, jak přiznal sám premiér v jednom z rozhovoru, se v posledních několika průzkumech drží nad pěti procenty a nelze tak vyloučit, že se spolu se svými bývalými kolegy od policie dostane do Sněmovny.

Pokud se Přísaha skutečně do Sněmovny dostane, je připravena navrhnout zřízení školek při nemocnicích, kde by bylo možné hlídat děti i v noci a rodiče by mezitím pracovali.

„Podpoříme čtyřiadvacetihodinová školková zařízení v našich nemocnicích i možnost kratších úvazků pro rodiče. Tím zvýšíme počet zdravotníků a zlepšíme jejich pracovní podmínky,“ hlásá v programu hnutí Přísaha. Na nápad z dílny Šlachtovy politické strany upozornil deník Právo.

Lidovecký poslanec Vít Kaňkovský se Šlachtovu nápadu vysmál. „To se nám Přísaha pěkně vybarvuje,“ poznamenal. A zavzpomínal na komunistické pohlaváry a jejích nápady.

„No to je tedy nápad!! To se nám PŘÍSAHA pěkně vybarvuje. To nevymysleli ani komančové v dobách své největší ‚slávy‘. Tak toto opravdu NE! Děti na noc do školky a sestry do práce, navrhuje Šlachta,“ poznamenal Kaňkovský.

A nebyl sám

O slovo se přihlásila také novinářka serveru Seznam Zprávy Markéta Bidrmanová. „Spacák, baterku, dva semtexy do batůžku a hybaj na noční, smradi. Snad si nemyslíte, že budete v noci v těch školkách chrápat?“ vypálila po vzoru policejních inspektorů v policejních akademií známých z filmů.

Přidal se i novinář Jan Kubita. Ten přišel s nápadem, jak Šlachtu z podobných myšlenek vyléčit. „To s tím Šlachtou má samozřejmě řešení: pojďme ho na den zavřít s kupou dětí do školky. By viděl,“ doporučil novinář z Hospodářských novin.

Lucie Stuchlíková ze serveru Seznam Zprávy upozornila, že stejný nápad se dá najít i v programu sociální demokracie.

„Aby Robert Šlachta nebyl v tom shitstormu chudák tak sám, doporučuji mrknout se na "Vizi pro Česko 2030" od ČSSD, str. 20,“ napsala.

Nechápavě proto kroutila hlavou nad tím, že se proti Šlachtovi vymezila stávající ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

„Zdravotní sestry nejsou otroci! Jestli chceme, aby jich bylo víc, musí být dobře zaplacené a mít výborné pracovní podmínky. Matky malých dětí potřebují v první řadě částečné úvazky a upravit pracovní dobu podle potřeb rodiny. Ale tak proč bychom to dělali složitě, když to jde jednoduše? Na co řešit rozvrh směn? Děti odložíme v noci do školky a matka může makat jako šroub! To se nám mladé ženy do zdravotnictví přímo pohrnou. Noční školka by měla být výjimka, když už opravdu není zbytí, ne nějaká nonstop noclehárna. Mateřská škola je totiž vzdělávací zařízení. Co se tam asi děti v noci naučí? No řekněte sami, přijde vám takový nápad normální?“ zlobila se Maláčová, aniž by zmínila, že ČSSD má ve své dlouhodobé politické vizi stejný nápad.

„Začínám být mírně zmatená, abych pravdu řekla,“ poznamenala k tomu Stuchlíková.

