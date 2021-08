„Jděte do p*dele!“ „To je naposled.“ Češi ve varu, covid ničí fotbal

Fotbalovou Spartu čeká zápas s Monakem. Ale na zápas se bez očkování podívají jen držitelé permanentky. A zbývající vstupenky jsou jen pro očkované či pro ty, kdo onemocnění prodělali. Fanouškům se to nelíbí a považují to za diskriminaci. Někteří neváhali poslat fotbalový klub „do prdele“. „Pokud se přístup našich politiků nezmění, je tohle poslední sezóna, do které jsem za permici investoval,“ uvedl jeden fanoušek. Ale podobné problémy má i Slavie.

10. srpna se odehraje zápas Ligy mistrů UEFA mezi Spartou a Monakem. Kamenem úrazu se ovšem stal prodej vstupenek a proticovidová opatření. Sparta totiž rozlišuje mezi očkovanými a neočkovanými fanoušky. Prodej vstupenek pro permanentkáře začal 30. července a skončil 1. srpna. A jak fotbalový klub uvedl, v předprodeji byly vykoupeny vstupenky pro neočkované. „Maximální kapacita pro neočkované fanoušky byla zaplněna, dále nabízíme vstupenky očkovaným až do vyprodání celého stadionu!“ oznámil a dodal, že nakupovat mohou i ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid.

S tímto oznámením Sparta u svých fanoušků narazila. „Chtěli jsme s přítelkyní také jet, bohužel jsme potrestáni za to, že jsme zdravotně v pořádku. Dneska musíš být nejdřív ‚nemocný‘, aby ses mohl volně pohybovat. Svět se v prdel obrátil. Hold máme smůlu, to jejich očkování si můžou strčit leda tak do prdele!!!“ vyjádřil se kupříkladu Michal Klepš z Pardubic.

Nebyl zdaleka sám. „To mě poser, už i tady se bude řešit očkování. Jděte fakt do prdele,“ vzkázal Spartě Martin Kovář. „Nejsem naočkovaný = nemůžu už ani na fotbal. To jděte už do prdele,“ posílal Spartu na stejné místo Radek Slanec a ještě kratší byl vzkaz Petra Nogola: „Jděte s očkováním do prdele.“

I ti, kdo na zápas půjdou, říkali, že Sparta nedělá dobře. „Tohle nařízení vlády je hodně dementní, ale naštěstí jsem se dostal do limitu... Každopádně je mi líto lidí, kteří mají jen pár dní do zezelenání očkovacího certifikátu...“ politoval méně šťastné David Krabec.

„Jen je škoda, že se lístky prodávají ještě po staru. Už je totiž schválené, že může být až 7000 lidi. Bylo by dobré, kdyby na to Sparta zareagovala a přidala kapacity pro nenaočkované!“ připomínal Radek Holeta.

Poměrně často se ozývalo, že se jedná o diskriminaci. Například mladých, kteří ještě kvůli pravidlům nemohli obdržet druhou dávku. „Kdo vlastně a jak bude kontrolovat zdravotní stav fanoušků? Borci ze security, kteří nemají nárok tohle provádět nebo si povoláte zaměstnance hygieny, kterých je jako šafránu?“ rýpal do technického provedení Michal Rössler.

„Mám permici zaplať pánbůh jen za 50,-, vzhledem k nesmyslným podmínkám se minimálně pro tuto sezónu na Spartu nepodívám, a pokud se přístup našich politiků nezmění, je tohle poslední sezóna, do které jsem za permici investoval,“ informoval klub Jan Šterner.

„Neskutečný, kam se tohle celý dostalo, psychopati vládnou světu, my akceptujeme jejich šílený rozhodnutí a pomalu a jistě přicházíme o svobodu. Jsem schopnej přistoupit k mnoha věcem, když je to ve prospěch ostatních, ale tohle je ta největší blamáž, která mohla nastat. Věřím svojí imunitě, vezmu na sebe riziko, od tý doby, co je covid, jsem nebyl výrazněji nemocnej, jde tu hlavně o psychickou pohodu, což nám není dopřáno, opravdu je to bizarní, co se tu děje...“ vyjádřil se Josef Jančo.

Není to ovšem jen Sparta, která čelila nevůli fanoušků kvůli pravidlům vstupu na zápasy. Podobná pravidla ohlásil i šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Ten ovšem vysvětlil, že se jedná o nařízení vlády, kvůli kterému může na zápas jen 3000 osob jen s testem.

Stadion SKS ma vetsi kapacitu sedicich divaku nez 3.000 osob. Do tohoto limitu mohou jit divaci s prislusnym testem. SKS tuto kapacitu pro osoby s testem vyuzije vyhradne pro drzitele permanentnich vstupenek. Prodej listku do plne kapacity bude pro ockovane plus po nemoci (180) — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 26, 2021

Narizeni vlady povoluje 3.000 osob s pcr/antigennim testem. Tento limit je v pripade SKS urcen vyhradne pro drzitele permanentek. Rozdeleni do sektoru ockovanych a neockovanych narizeni nevyzaduje. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 26, 2021

