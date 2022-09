„Je to Arab, nebo co?“ Po slzách Vildumetzové přišel Babiš. A ten neplakal

reklama

„Takže dámy a pánové, pravda a láska znovu nevítězí,“ spustil Babiš. „A já bych rád poděkoval Janě Mračkové Vildumetzové za to, že je tu s námi, je to skutečně statečná, poctivá, pracovitá žena a je mi skutečně líto, co se jí přihodilo. Ona se provinila tím, že se zamilovala do partnera a ne do politika. Já její rozhodnutí chápu a moc si toho vážím,“ zastal se Babiš Mračkové Vildumetzové a pustil se do hnutí STAN a do jeho předsedy Víta Rakušana.

„Ale co je neuvěřitelné, že hlava organizovaného zločinu, mafián, ministr vnitra Rakušan vyhrožuje silovým řešením,“ vracel se k dopoledním výzvám pětikoalice, aby Mračková Vildumetzová rezignovala, nebo se bude hlasovat o jejím odvolání.

„Tato pětikoalice, tenhle polistopadový kartel, který tady zplundroval naši zemi a teď se vrátil k moci, vyzývá k nové kultuře. Fajn, my jsme to udělali a já jsem strašně rád, že paní Mračková Vildumetzová to udělala. Bohužel, ona je v tom nevinně, ona neseděla v žádném orgánu s organizovaným zločinem. Takže první, kdo by měl odstoupit, přece pan Rakušan, tady je jeho fotografie s Hlubučkem,“ ukázal Babiš novinářům připravenou fotografii.

Rezignace Vildumetzové: „Zraňuje mě to, jsem žena a matka.“ Vildumetzová odstoupila se slzami v očích

„Kdo by měl ještě odstoupit, no paní Kovářová, ta byla v představenstvu, Polčák, Pospíšil, všichni by měli odstoupit, oni byli součástí a jsou součástí organizovaného zločinu,“ pokračoval Babiš zvýšeným hlasem.

„Takže kdo dovedl tuhle mafii do vlády? Koho je to vláda, mafiána Redla? A tahle drzost Rakušana? To je neuvěřitelná arogance. On se v pondělí dočká, Babiš bude před soudem, tak doufám, že se bude dívat a lidi se dozvědí o tom, jak polistopadový kartel dostal Babiše před soud,“ skákal mezi tématy expremiér s tím, že se těší na pondělní soud.

Záhy ale prohlásil, že to pro něj není žádné téma. „Ale to není téma, proč se Rakušan nestará o migrační politiku? Říkal, že ČR zavřít hranice nechce, že zvládl ukrajinskou krizi, a jak? Kolik jich tady zůstalo, kolik čerpají, VZP a tak dále. Takže to je neuvěřitelná drzost, že tenhle člověk přišel do vlády a udělal z ní vlastně vládu mafiána Redla, protože pan premiér Fiala bez Rakušana, bez těch podvodně vykroužkovaných poslanců, nemá vládu,“ nebral si Babiš servítky.

„Pan Rakušan zdecimoval civilní rozvědku, protože trval na tom, že bude mít ředitele, který měl kontakty s podsvětím. Takže to je neuvěřitelné, že ještě on drze vyhrožuje. Paní Mračková Vildumetzová neudělala nic, byla svatba 2018, nejsou žádné telefony, nic,“ opakoval předseda opozičního hnutí ANO.

„Takže pravda a láska nevítězila. A my budeme nadále mluvit o tom, že tahle vláda by měla co nejdříve skončit. Neudělala nic pro lidi, je to neschopnost této vlády, která kašle na občany, pravá ruka neví, co dělá levá, pan Síkela něco povídá, pan Fiala něco říká jiného, pan Jurečka zase vysílal nějaké signály,“ dodal Babiš, že hlavním tématem by měla být neschopná vláda.

To asi ale očividně nemysleli přítomní novináři, kteří chtěli reakce zejména od viditelně rozhozené Mračkové Vildumetzové. To ale Babiš jako její ochránce nepřipustil. „Prosím vás, paní Mračková Vildumetzová už to nebude nijak komentovat, myslím, že už jsme k tomu všechno řekli,“ odpálkoval Babiš novináře z České televize, který chtěl po rezignující místopředsedkyni Poslanecké sněmovny nějaké detaily.

„Tak poprosím paní Schillerovou, jestli už máte kandidáta.,“ pokusil se navázat další novinář.

„Nemáme kandidáta,“ odvětil Babiš za předsedkyni poslanců ANO.

Další otázka padla opět na Vildumetzovou, jestli půjde ve sněmovně do nějakého výboru. „Pane redaktore, já vás mám rád, vy jste nejlepší ekonomický redaktor, kterého znám, vy byste dělal skvělého ministra financí a ten zoufalec Stanjura, který stále říkal, že nemá prachy, tak byste to zvládl levou zadní. Proč se mě nezeptáte na krizový plán pro Českou? Proč se ptáte na Mračkovou Vildumetzovou? To je statečná žena, která se k tomu postavila čelem na rozdíl od těch mafiánů,“ opět bránil svojí poslankyni Babiš.

„Já budu rád, když vaše televize bude vysílat našich 28 bodů v plánu pro Česko. Líbí se vám to, pane redaktore, ty naše body? Budete mít elektřinu za 1500, ne za deset litrů,“ dodal Babiš.

Toho už vyloženě pobavilo, že i další dotaz od některého z novinářů směřoval na Mračkovou Vildumetzovou s tím, proč smazala svatební videa ze svého facebooku.

„Já jsem nic nemazala,“ prohlásila v pozadí poslankyně, a všeho se opět chopil mocný předseda.

„Prosím vás, já jsem rád, že máte zájem, ale samozřejmě ze všech stran je obrovský tlak a jenom proto, že na svatbě byl nějaký člověk, co má divné jméno, je to Arab, nebo co? Víte to? Paní Mračková Vildumetzová už nebude nic komentovat. Pokud máte dotazy k plánu pro naše občany, rádi vám odpovíme, ale evidentně vás to nezajímá,“ dodal Babiš, načež tisková konference byla ukončena.

