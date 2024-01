„Je to tam!“ Korespondenční volba prošla Sněmovnou do dalšího čtení. Rakušan jásá

reklama

Úvodní sněmovní debata o návrhu trvala zhruba 63,5 hodiny čistého času, koalice kvůli obstrukcím opozice stanovila pro hlasování pevný termín. Podobně postupovala například loni při schvalování konsolidačního balíčku, kdy úvodní debata k němu trvala zhruba 27 hodin čistého času.

„Je to tam! Korespondenční volba prošla prvním čtením. I přes obstrukce opozice, které mnohdy trvaly i déle, než kolik času zabere mnohým krajanům žijícím v zahraničí cesta na zastupitelský úřad. Nevím, co z toho je větší plýtvání časem. Obstrukcím se sice nevyhneme ani do budoucna, ale jsme zase o krok blíž k tomu ušetřit voličům v zahraničí cestu i čas! Mám fakt radost,“ radoval se na sociální síti ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Volební novelu koalice naopak označil za manipulativní předseda SPD Tomio Okamura. Hovoří o ní dokonce i jako o protiústavní.

Diskusi o předloze provázely spory opozice s koalicí. A to především o to, zda je volba v souladu s ústavními požadavky na osobní a tajné hlasování. Zastánci volby poštou poukazovali na nutnost umožnit uplatnění volebního práva i Čechům v rozlehlých státech, pro něž je časově i finančně náročné jet například stovky kilometrů hlasovat na ambasádu.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by mohla být využita ve sněmovních volbách v roce 2025.

