„Jedna až dvě základny“ v ČR. Mapa jaderné války v Evropě

První stupeň by měl podobu „malého“ konfliktu, v jehož rámci by došlo k demonstračnímu použití jaderných úderů na obou stranách. „Zlikvidují se nějaká centra, sklady, udělá se bububu, vy máte, my máme. Pak je druhá úroveň, kdy startují rakety typu Orešnik, které jsou schopné v jediné salvě zlikvidovat zásadní vojenské cíle po celém evropském kontinentu, počínaje Británií,“ přiblížil bezpečnostní expert Jaroslav Štefec na portálu Svědomí národa.

Útoky na základny po celé Evropě

Rusové by pak podle něj zacílili minimálně na jednu základnu ve Finsku a na jednu ve Švédsku. V Německu by to byly tak tři základny, u nás jedna, možná dvě.

„Něco málo by připadalo do úvahy v Belgii, Holandsku. Cílů je relativně dost a Rusové to mají pokryté jadernými zbraněmi,“ domnívá se bezpečnostní expert.

Jaderná válka na území Česka

Při útoku dvouapůlté úrovně by se vedla jaderná válka na konkrétním válčišti.

„V rámci Severoatlantické aliance je vyčleněno tzv. východní válčiště, jehož máme čest být jako ČR součástí, jako jeden z poražených států ve studené válce. Počítá se s tím, že by se válka vedla na našem území,“ upozornil bezpečnostní expert Jaroslav Štefec na portálu Svědomí národa.

Pokud by konflikt dospěl až do třetí úrovně, zapojily by se do něj i strategické jaderné rakety a jaderné ponorky. „A to už je definitivní konec,“ varuje expert.

Jak by vypadala jaderná apokalypsa

Upozorňuje, že válka je strašná. „Nepřeji nikomu, aby to zažil – vidět mrtvé lidi, rozmlácenou techniku, cítit krev – není to nic hezkého. A to byla konvenční válka, co jsem viděl já,“ podělil se Štefec s vlastními zkušenostmi.

Kdo by si chtěl udělat představu o jaderné válce, může podle experta zhlédnout americký film z 80. let Den poté nebo ještě drsnější britský snímek Vlákna.

„Doktoři Divnoláskové existují vždycky, s tím je třeba počítat,“ odkázal expert na film slavného režiséra Stanleyho Kubricka Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád jadernou bombu, v němž skupina paranoidních generálů, fascinovaných válkou, rozpoutá jadernou apokalypsu.

Velcí kluci hrají šachy, pozor na Medveděva

Současnou politickou situaci připodobnil Štefec k šachové partii, kterou hrají „velcí kluci“. „Říká se, že Putin hrozí jadernými zbraněmi. Biden nehrozí, ale rakety má,“ zdůraznil Štefec.

Proto je podle něj třeba situaci nepodceňovat a poslouchat, co sděluje ruský politik Dmitrij Medveděv. „Říká to, co Putin nemůže,“ domnívá se bezpečnostní expert. Rusové jsou podle něj připraveni bránit se, protože jsou obklopeni ze všech stran zeměmi NATO.

