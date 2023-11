„Jednací řád mi nedovoluje mu jednu vrazit!“ Rakušan se neudržel, když řečnil Okamura

Slova lídra SPD Tomia Okamury ohledně přerozdělování migrantů do České republiky, která pronesl dnes na půdě Poslanecké sněmovny, nadzdvihla ze židle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). „Čím víc Pinocchio lhal, tím delší měl nos. Kdyby to platilo i u pana Okamury, jeho pomyslný nos už by ze Sněmovny trčel stejně nepřehlédnutelně, jako se nad Břevnovem tyčí jeho svérázné sídlo,“ napsal mimo jiné.

„Řekl jsem to už mnohokrát, ale tváří v tvář lžím, které teď zase předvádí ve sněmovně Tomio Okamura, to rád zopakuji znovu: Naše vláda nesouhlasila a nikdy nebude souhlasit s povinným přerozdělováním migrantů v rámci EU. Nevěříme, že by takový systém fungoval. Je to jedna z mála věcí, na kterých se shodneme se stávající opozicí. Na čem se s panem Okamurou neshodneme nikdy, je využívání strachu a nenávisti jako nástroje politického soupeření. Stejně jako lže o migračním paktu, lže i o tom, že u nás letos vzrostla nelegální migrace nebo že došlo k ‚prudkému nárůstu‘ trestné činnost cizinců u nás. Nic z toho není pravda. Čím víc Pinocchio lhal, tím delší měl nos. Kdyby to platilo i u p. Okamury, jeho pomyslný nos už by ze sněmovny trčel stejně nepřehlédnutelně, jako se nad Břevnovem tyčí jeho svérázné sídlo,“ vyjádřil se ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ke slovům, která pronesl Tomio Okamura (SPD) na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny.

„Vážený pane Rakušene. Kdy si vy i vaši političtí kolegové uvědomíte, že slušnost na prase nefunguje? A to se zdaleka netýká jen Tomia Okamury. Chápete, jak strašně asociálně působíte, když si necháte, s prominutím, od opozice takhle kálet na hlavu?“ zeptal se Rakušana jeden ze čtenářů. A ministr odpověděl:

„Vážený pane Samotný, jednací řád sněmovny, ale ani jiné zákony naší země, neumožňují, abych šel k pultíku a panu Okamurovi za ty lži jednu vrazil. Ani to nemám v povaze. A tak volím civilizovanou formu, na jeho lži upozorňuju a vyvracím je. Budu rád, když mě v tom podpoříte,“ napsal Rakušan.

„Chápu, že jdete formou slušné politiky, proto jsem ráda, že máme tuto vládu. Bohužel se ale obávám, že jste na ně moc jemní a na to jejich neustále opakování lží to moc nezabírá. Zkuste formu komunikace jako vláda, prosím, přehodnotit, nechceme tu mít za dva roky zase makaka,“ vyjevila další diskutující.

„Přidáme. A oceníme – v komunikaci, v oponování lžím – pomoc opravdu od každého. Sami to nedáme. Díky," zakončil diskusi Rakušan.

A co konkrétně Okamura řekl?

„Fialova vláda prosazuje přerozdělování nelegálních migrantů do České republiky. A já tento bod tady opakovaně navrhuji celá léta především z toho důvodu, že ministr Rakušan a Fialova vláda tady už několik měsíců lžou v médiích a veřejně, že prý ten migrační pakt EU, který vaše vláda odsouhlasila, pan ministr Rakušan s ním souhlasil v červnu už, v červnu s ním už souhlasil v Evropské unii a tvrdě tak poškodil zájmy České republiky a našich občanů, tak nám tvrdil, že to prý neobsahuje kvóty. A já jsem mu tady říkal, není to pravda. Ten migrační pakt kvóty obsahuje, ať nelže. Takže je potřeba tento bod otevřít, protože to není legrace. Ten migrační pakt je dneska ve fázi, že samozřejmě už se to blíží v podstatě k tomu definitivnímu odsouhlasení, a my to musíme zastavit,“ zaznamenal stenozáznam Sněmovny Okamurova slova.

Migrační pakt je soubor pěti návrhů právních předpisů EU. Z hlediska debaty o migračních kvótách jsou nejpodstatnější dva z nich. Návrh o řízení azylu a migrace a návrh na řízení o krizových situacích a vyšší moci v oblasti azylu a migrace. Oba návrhy obsahují migrační kvóty. Ten první je pro běžná období, ten druhý je pro období migračních krizí. Státy EU sice budou mít volbu mezi přemisťováním migrantů a placením pokuty 0,5 milionu korun, cca 20.000 eur za nepřemístění jedné osoby, ale pouze za podmínky, že všechny státy EU dohromady přislíbí a skutečně převezmou – v paktu se převzetí migranta říká relokace – nejméně tolik migrantů, kolik stanoví každoročně schvalovaná kvóta pro celou EU. Ta bude minimálně 30.000 migrantů, což je uvedeno v článku 7c odst. 2. Maximální hodnota není stanovena.

Kvótu každoročně navrhne úřednická Evropská komise a posoudí takzvané fórum na vysoké úrovni pro migraci, což bude skupina složená ze zástupců členských zemí. To nejspíš budou vyšší úředníci z ministerstva vnitra. Na každý členský stát pak připadne určitý podíl z kvóty navržené Evropskou komisí. V tuto chvíli to vypadá, že ta kvóta, ten podíl České republiky bude 2 %,“ konstatoval Okamura.

„Na zasedání fóra budou členské státy dávat přísliby – článek 7d odst. 2 a článek 44b odst. 2. Kolik migrantů převezmou, takzvaně relokují. Za kolik namísto převzetí zaplatí pokutu a co dalšího udělají pro státy, které čelí největšímu migračnímu tlaku. Takže tady to je ten moment, kde ministr Rakušan lže, už tady lže, protože neříká úplnou pravdu, protože on mluví pod tento moment. To znamená, buď tedy povinné přijmutí migrantů, nebo placení pokuty, nebo namísto té pokuty, co dalšího udělají pro ty státy. A tady on říká, že tam je napsáno, že můžeme poslat nějaké odborníky tam, anebo nějaký odborný personál na pomoc těm státům.

No jo, ale ministr Rakušan neříká celou pravdu. Proto jsem to tady chtěl poprvé veřejně říct, jak to tedy vlastně je. Protože tady ještě v tomto momentě členské státy budou mít na výběr – viz článek 44v odst. 3 migračního paktu – mezi převzetím migranta, a pokutou za jeho nepřevzetí, případně co dalšího udělají pro státy, které čelí největšímu migračnímu paktu. Výsledek návrhu Evropské komise a fóra nakonec schválí Rada EU, uvedeno článek 44v odst. 1, což budou buď premiéři nebo ministři vnitra, a pak se začne přemísťovat a platit – článek 44e. Každý další rok se celý proces bude opakovat.

No a teď klíčová otázka je, jak už jsem naznačil, co se bude dít, pokud z jakýchkoliv důvodů nebude schválena kvóta relokací, nebude ta schválená kvóta relokací skutečně naplněna. A tady už to ministr Rakušan neuvádí a lže a obelhává, protože Fialova vláda schválila a jste pro přerozdělování afrických a islámských migrantů do České republiky,“ upozornil Okamura.

Fígl je v tom, že přerozdělovat se nebudou přímo migranti. Namísto toho se bude na státy převádět takzvaná příslušnost k řízení o jejich žádostech o mezinárodní ochranu, volně řečeno o azyl. Politické zadání totiž bylo jasné z Evropské unie. Musí to celé vypadat tak, že relokacím se lze vyhnout zaplacením pokuty. Tak se to obešlo převáděním příslušnosti k vyřízením žádosti o azyl a velkou složitostí celého procesu, která umožňuje zastřít podstatu věci. Přestože se tedy mechanismus převáděním příslušnosti neoznačuje jako migrační kvóty, a jinými slovy jsou to migrační kvóty samozřejmě, bude přesně tak fungovat. Myslím, že to je zřejmé z té textace a z toho vysvětlení. Klíčový je článek 44h odst. 3, který zjednodušeně řečeno říká, že pokud je počet relokací přislíbených na podruhé svolaném fóru stále menší, než stanovená kvóta, pak členské státy povinně převezmou příslušnost k žádostem o azyl k takovému počtu migrantů, aby byla kvóta navržená Evropskou komisí a schválená Radou EU naplněna alespoň ze 60 %. Takže to je to, pro co tady hlasuje, co odsouhlasila Fialova vláda,“ řekl dále Okamura.

„V důsledku – povinné přerozdělování afrických, islámských a dalších nelegálních migrantů do České republiky. Vy ničíte Českou republiku, vy nás zničíte úplně, finančně, sociálně, bezpečnostně i ekonomicky. Povinné kvóty z roku 2015 měly být jednorázové opatření. Migrační pakt, který je nám nyní vnucován z Evropské unie, a podporuje ho Fialova vládní pětikoalice, je však trvalým mechanismem, který bude každoročně do členských zemí dodávat nové a nové migranty. V tomto je migrační pakt vlastně mnohem horší, než byly kvóty v roce 2015, kdy mělo dojít k jednorázovému přemístění 120 tisíc migrantů, protože tady už není žádná hranice. Je to ještě horší. Je to trvalý každoroční mechanismus.

Ani samotný migrační pakt se podstatou migračních kvót dokonce ani netají a v důvodové zprávě přímo uvádí – cituju: ‚Kompenzace v oblasti příslušnosti by měly být zavedeny jako sekundární solidární opatření, na jehož základě se příslušnost k posouzení žádosti převádí na přispívající členský stát v závislosti na tom, zda přísliby týkající se relokací dosáhnou určitých prahových hodnot stanovených v tomto nařízení, či nikoliv. Za určitých okolností se jejich uplatňování stává povinným, aby se zajistila dostatečná předvídatelnost pro členské státy, které využívají pomoci.‘ Konec citátu,“ konstatoval dále Okamura.

„Takže tiskové oddělení Rady Evropské unie i samotný migrační pakt tedy přiznávají, že pro případ, že státy Evropské unie nerelokují, to znamená, nepřevezmou stanovený počet migrantů, je v migračním paktu povinný mechanismus převádění příslušnosti, což už jsem vysvětlil, co to znamená. Je to takzvaná příslušnost k řízení o jejich žádostech o mezinárodní ochranu, volně řečeno o azyl. Takže premiér Fiala a ministr vnitra Rakušan tady obelhávají celou veřejnost i novináře a další. Řeknou – tam nejsou migrační kvóty.

My jsme se na to podívali a samozřejmě, ono se to jmenuje převádění příslušnosti k řízení o žádostech migrantů o mezinárodní ochranu, volně řečeno o azyl. No, normální migrační kvóty, akorát to nazvali trochu jinak. Takže my jsme od začátku měli samozřejmě pravdu. Já jsem na to upozorňoval, že to tak je. Je to tak. Takže nelžete!

Je to šílený, co Fialova vláda chce s naší republikou udělat. No, a když to dáme dohromady s povinností migranta být přítomen v příslušném státě... No, jasně, přerozdělí... Protože při řešení příslušnosti k řízení o azyl ten migrant musí být přítomen v té dané zemi navíc, takže to je jasná relokace. A když to dáme dohromady s tou povinností migranta být přítomen v příslušném státě, je jasné, že ačkoliv se to jmenuje jinak, skutečně se ve výsledku jedná o migrační kvóty,“ upozorňuje Okamura.

„No, a samozřejmě velmi správně si toho už v červnu – a to jsem tady citoval, už v červnu jsem na to upozorňoval – tak si toho všimli Maďaři. Protože do zápisu červnového jednání Rady Evropské unie z letošního roku, kde byl migrační pakt schválen – schválen i hlasem Fialovy vlády, konkrétně ministra vnitra Rakušana, který to dostal zaúkolováno od Fialovy vlády, protože tam zastupoval Českou republiku – tak Maďaři uvedli, cituji: ‚V souladu se svým důsledným postojem Maďarsko nemůže podpořit vytvoření mechanismu solidarity založeného na povinném rozdělování migrantů, a proto nesouhlasí se zavedením kompenzací v oblasti příslušnosti jako povinného prvku rámce solidarity.‘ To je situace kolem migračního paktu.

Jako já to znovu říkám, vy jste vláda národní katastrofy. Vy normálně jste souhlasili s tím – a čím dřív vaše vláda skončí a podá demisi, a je potřeba všemi, všemi politickými demokratickými prostředky vás přinutit už konečně odejít a přestat škodit... Takže my jsme opakovaně vyzvali už odbory, já už jsem s nimi jednal, k vyhlášení generální stávky, generální stávky proti vám. Protože premiér Fiala se vysmál vaší včerejší stávce arogantně. To je neuvěřitelný úplně. Takže je potřeba pokračovat v tom tlaku.

Vy nás úplně zničíte. Protože v okamžiku, že tady budeme mít ty africké a islámské migranty, tak samozřejmě už se jich tady nezbavíme. A já za SPD říkám jasně, nulová tolerance nelegální migrace. Nula. A SPD prosazuje zákaz propagace islámu v České republice. Nechceme tady ani mešity, ani propagaci islámu. Takže to je samozřejmě potřeba udělat. Je to islámská ideologie a ideologii zakázat u nás lze, ostatně už, jak víme, tak některé ideologie už tady zakázány ze zákona jsou v České republice – v souvislosti samozřejmě s druhou světovou válkou a tak podobně,“ řekl Okamura a zdůraznil, že je obrovským nebezpečím to, co Fialova vláda předvádí.

„Navíc, jak víme, tak už v současné době dochází k obrovskému nárůstu ilegální imigrace do Evropské unie, mimochodem i do České republiky, a Evropská unie tomu vůbec není schopná zabránit, ani Česká republika. Před dvěma lety byla Česká republika šestou nejbezpečnější zemí světa, a nyní klesla kvůli cizincům na dvanácté místo. Uvítali jsme, že Česká republika na základě tlaku nás z opozice prodlouží namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem do 3. ledna 2024. Ale my nechceme namátkové kontroly, my chceme trvalé kontroly státní hranice. Vždyť ty hranice jsou jako cedník.

A dokonce i sociologové z Univerzity Karlovy, pan Drbohlav upozorňuje na to, je to vedoucí oddělení geomigrace na Univerzitě Karlově, tak upozorňuje na to, že – já jsem to citoval, když jsem byl s panem Michálkem z Pirátů v neděli v poledne v tom diskusním pořadu Za pět minut dvanáct na Nově, jsem ten citát přesně citoval. Říká, že Česká republika vůbec neví, kolik je nelegálních migrantů na našem území. A dodává k tomu – protože Fialova vláda pořád operuje jenom čísly zachycených migrantů. A já tady celá léta říkám, že je to jenom špička ledovce.

Vám je totiž úplně jedno bezpečnost českých občanů. Je to otřesný. Přitom všichni víme, že je to jenom špička ledovce. Takže všechno je jenom další faktické potvrzení toho, že Evropská unie dlouhodobě není absolutně schopná, ani česká vláda Fialova, řešit katastrofální situaci v oblasti nelegální masové imigrace a že vůbec nefunguje takzvaný schengenský systém a zachycování vstupu imigrantů do Evropské unie na její vnější hranici. Dochází k obrovskému nárůstu ilegální migrace a to za situace, kdy radikální islamisté pochodují zeměmi západní Evropy, například Francií a Německem, a chtějí zde vyhlásit chalífát,“ sdělil Okamura.

„Islámská ideologie není kompatibilní se způsobem našeho chápání hodnot svobody, demokracie, které je potřeba bránit. A já říkám na rovinu – buď tady bude islám, nebo demokracie; buď jedno, nebo druhé, nic není mezi tím. A neříkejme tady, co pořád tady říkají někteří z vládní pětikoalice – ještě to tady nemáme. No, máme to tady už pomalu, vždyť je to vedle všude. Vzpomeňte na znásilnění české nezletilé dívky v Lukavci u Terezína africkým islámským migrantem, který k nám přešel z Německa, a další kauzy. Úplně nevinná dívka, která za bílého dne šla z vesnice do vesnice.

Je otřesné, co předvádí Fialova vláda v tomhletom. Vy to ještě bagatelizujete, vy to ještě zlehčujete. Ale přece problém té migrace je takový, že nemůžeme tady mít ani jednoho takového nelegálního migranta, ani jednoho radikálního vyznavače islámu – nepozná se, kdo je radikální, a kdo ne. Takže žádný islám, žádný islám, žádná propagace islámu v České republice, žádné mešity. Protože pak už je odtud nedostaneme. Nedostaneme je odtud!

Já vždycky s oblibou říkám to srovnání s košem jablek. Kdybyste věděli, že v koši jablek je jedno jablko zkažené, dáte ten koš vašemu malému dítěti, aby si vybralo? Nedáte mu celý koš. A takhle já přistupuju k České republice, k bezpečnosti našich občanů. Protože chci, abychom všichni měli bezpečnou Českou republiku. Ne jako vy ve Fialově vládní pětikoalici. To není ani rasismus, ani xenofobie, tohle, co jsem řekl. Zase někdo bude říkat – srovnává nelegální migranty s jabkama. Kašlu vám na to, na tyhlety vaše hloupý poznámky.

Já chci bezpečnou Českou republiku! A váš návrh na řešení té migrace je – až tady chytneme nějakého teroristu, tak zjistíme, že to je ten radikální – mezitím, co někoho zabije nebo je tady další nevinná oběť. Je to marné, to je pozdě. Vy si taky nepustíte někoho domů, abyste zpětně zjišťovali, že je ten člověk divnej. Nikoho rizikového si ke své rodině domů nepustíte. Neříkejte, že jo... No, tak někteří aktivisti ve vládě – si to představit umím teda, možná ještě budou rádi, když je tam někdo obšťastní. Ale prostě tohleto je úplně otřesná situace. Mě až překvapují názory některých vládních politiků,“ řekl ve svém vystoupení Okamura.

„Ale nebudu to nějak blíž komentovat, mně se jedná teď o věc jako celek. Takže je to opravdu velký problém. A pokud vláda pětikoalice, vláda pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, pořád mluví o nějakém řešení na úrovni EU. No, slyšel jsem to v minulosti od jiných stran, ale dobrá. Prosím vás, řešení migrace na úrovni EU neexistuje! Vždyť to vidíte, to je přímo škodlivý a nebezpečný názor, kterým jenom dáváte zbytečný čas k tomu, abychom přijali adekvátní a jasná řešení, aby tady k tomu nedocházelo. Řešení migrace na evropské úrovni je to řešení, které vy jste nám už ukázali z Fialovy vládní pětikoalice, že jste odsouhlasili migrační pakt EU na přerozdělování migrantů do České republiky. To je šílené, takový řešení nechceme! My takové řešení nechceme, my jako SPD a naši voliči, když budu mluvit čistě za nás, my takové řešení nechceme! My tady nechceme žádné islámské, africké, muslimské nelegální migranty, žádné takové tady nechceme. Žádné nelegální migranty nechceme ostatně.

Takže samozřejmě řešením, o kterém já dlouhodobě hovoříme, jenom to zopakuju, je pouze nulová tolerance ilegální imigrace a zákaz propagace islámu v České republice. A zase už slyším, jak jsem to absolvoval, tady Piráti vždycky obhajují migraci a jsou pro migraci. Ostatně teď to dokonce napsali na sociální sítě, že migrace je prý legální, migrace je normální. Ale já vám říkám jednu věc – lidi nemají právo na migraci do jiné země. Je to přesně naopak, než říkají Piráti a vládní strany.

My máme právo, my občané České republiky, rozhodovat o tom, kdo tady s námi bude! To je naše právo – ne, že mají migranti právo stěhovat se po celé zemi! Takže vy to úplně obracíte jinam. My musíme mít právo a máme právo navzdory Fialově vládě rozhodovat o tom, kdo tady s námi bude žít. My jsme odpovědní za tuto zemi A naši předci tady vyrůstali a budovali tuhle zemi,“ zakončil Okamura.

