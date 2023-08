„Jistý druh práce, který nemůže dělat premiér“. Šídlo se rozpovídal o Pavlu Blažkovi

reklama

Ministra spravedlnosti Blažka nachytali reportéři Seznam Zpráv na oslavě narozenin Martina Nejedlého v pražské restauraci na Žižkově. Ministr tvrdil, že se schoval před bouřkou, jež na Žižkově propukla. A právě to Šídlo považuje jako nešťastně arogantní způsob zdůvodnění schůzky.

„Do toho se sloučilo ještě několik dalších věcí: a to zjevná nervozita vlády, že její výkon není úplně oceňován. Průzkumy, které vyšly, ukazují, že vláda je v podstatě na historicky nízkých číslech co do důvěry a každá taková věc jí samozřejmě nepomáhá. A to přesto, že všichni vědí, jak v ODS, tak ve vládní koalici, ale taky v opozici, že Pavel Blažek je muž, který se takovým setkáním nevyhýbá. To je muž, který za Petra Fialu dělá jistý druh práce, který nemůže dělat sám předseda vlády – třeba že se schází s lidmi, jako je Martin Nejedlý,“ poznamenal Šídlo.

Vyjádřil pochybnosti, zda tato pětihodinová schůzka byla úplně v zájmu strany. „Možná někdy uvidíme, co z toho ODS měla. Nenapadá mě teď moc, co by to bylo, ale je jasné, že Pavel Blažek je pro Petra Fialu naprosto nepostradatelná postava. A je nepostradatelná postava i pro vládu,“ dodal Šídlo.

Pavla Blažka jeho jednání podle Šídla nepoškozuje. „Pro ODS a pro celou vládu je to ale nepříjemné, protože přece jenom vláda vstupovala před dvěma lety do voleb a posléze do funkcí s tím, že to je koalice změny. Marek Benda nedávno říkal, že hlavní úkol tohoto spojenectví, nevídaně širokého v české politice, bylo odstavit od moci Andreje Babiše a eliminovat Miloše Zemana. S Andrejem Babišem se jim to podařilo,“ dodal.

