Vylhané teorie o nebezpečném uhlíku. Šichtařová o rozdílech mezi vědou a ideologií

Ekonom Lukáš Kovanda říká, že pokud se Evropské unii podaří splnit Green Deal, zajistí tím roku 2050 pokles globální teploty o 0,01 stupně Celsia. To je důvod, proč mají lidé snížit svůj životní standard. Je to rozumný cíl?
Popravdě vůbec netuším, jak to pan kolega „spočítal“. Patrně jde o citování nějaké pofiderní studie. Na toto téma jsem napsala knihu Na prahu nové civilizace, a došla jsem k trochu jinému závěru – ačkoliv hlavní poselství řečené mezi řádky zůstává neměnné: Totiž, klima se neustále po miliony let mění v cyklech, které souvisejí krom jiného také s astronomickými faktory a s tím, jak se tyto faktory v danou chvíli právě zkombinují. Tyto cykly se mohou vzájemně multiplikovat, stejně jako se mohou vzájemně oslabovat, jejich vliv není lineární. Střídají se tedy doby teplejší a chladnější, ale nejsou vždy stejně teplé a stejně chladné, záleží na aktuálním poskládání astronomických faktorů i na dalších vlivech. V současnosti, se stávající mírou poznání nejsou vědci schopni určit, zda probíhající oteplování je vysvětlitelné těmito astronomickými faktory, nebo nějakým dalším vlivem, ani jak silně tyto vlivy působí. Zkrátka nevíme, zda se jedná o výsledek přírodních procesů, nebo o výsledek lidské činnosti, nebo o kombinaci.
Zdůrazňuji: Seriózní věda to neví. Ideologie ESG ale tvrdí opak. Tvrdí, že umí vyčíslit, že když budeme dekarbonizovat, stane se to či ono. Tyto teorie o dekarbonizaci jsou tedy naprosto vylhané. Proto Green Deal nejenže zcela postrádá smyl, ale dokonce je kontraproduktivní. Kvůli Green Dealu zchudneme. Zatímco malá změna tepoty je skoro nepostřehnutelná, zchudnutí už postřehnutelné je. Chudá země se na rozdíl od bohaté dokáže hůř přizpůsobovat rozmarům počasí. Neboli Green Deal je cestou, jak zničit naši schopnost adaptace na počasí. Je to zločinná sebedestrukce.
Index finančního zdraví a prosperity, který sestavuje Česká spořitelna, portál Evropa v datech a Sociologický ústav Akademie věd, vydal varování. Každá osmá nízkopříjmová domácnost nezvládá včas platit účty za energie a vodu. Jak s tím bojovat?
Chcete to fakt slyšet...? Ale varuju vás, až vám to řeknu, možná získáte dojem, že jsem jak kolovrátek... protože odpovědí je znovu to samé: Když nechceme být chudí, nesmíme se chovat jako idioti a chudobu si sami způsobovat! Musíme zničit Green Deal a všechny další ideologické pitomosti, které nemají žádný užitek, ale způsobují chudobu. Víte, že existuje dokument, který řeší „energetickou a dopravní chudobu“, do které se má do roku 2030 propadnout v důsledku Green Dealu třetina evropské populace? Evropa je jediná oblast světa, která namísto dosažení blahobytu chce dosáhnout chudoby svého obyvatelstva.
Jak si asi myslíte, že mají lidé zvládat platit účty za energie, když Fialova vláda vyvěsila billboardy, na kterých se chlubí, že nás odstřihla od levných ruských energií? Tak když nám vláda vědomě vezme levné energie, a ještě se za to plácá po ramenou, tak logicky asi budou energie drahé, to není žádná raketová věda. A důvodem je jenom zlotřilá ideologie.
A co pro tyto lidi, ohrožené energetickou chudobou, dělá vláda?
Sráží je ještě víc. Hodlá jim napařit emisní povolenky, které jim energie zdraží ještě víc. A ještě jim lže, že jim tyhle povolenky život nezdraží. Přitom potichu vláda založila meziresortní komisi, která má chystat sanaci škod, ale nemá o tom veřejně mluvit, aby si toho veřejnost nevšimla.
EU se chystá na nový cenový strop na ruskou ropu. Z 60 dolarů za barel klesne od září na 47,6 dolaru. Má to odpovídat 15 procentům průměrné tržní ceny ropy za poslední tři měsíce. Cílem je omezit financování ruské války proti Ukrajině. Je to dobrý krok a může to splnit zamýšlený cíl?
Ne nadarmo se říká, že kde proudí zboží, tam neproudí zbraně. Neboli kde se vzájemně obchoduje, tam se neválčí. EU už opakovaně předvedla, že sankce, které uvalovala na Rusko, víc bolely právě EU než Rusko. A mám značné podezření, že v tomto případě tomu nebude jinak.
Nemělo to být tak, že Evropská unie ropu od Ruska vůbec nebude kupovat?
Tak vy narážíte na to, že rozhodnutí EU je pokrytecké. Ano, je pokrytecké. Pokud by to EU myslela opravdu vážně, byla by mnohem razantnější, tohle je jen takové šudlání pro efekt. Ale EU zkrátka není přesvědčivá, není autentická. Tváří se, jak náramně vážně to myslí s obavami z Ruska s tím, že budeme napadeni, ale přitom se nechová tak, jak by se chovala, kdyby e skutečně připravovala na válku. Používá tyto výroky jen jako záminku pro zbrojení, ale toto zbrojení je spíš pro vyhazování veřejných peněz než pro skutečné posilování obranyschopnosti.
Češi letos koupili už 7980 elektroaut. Je to 60% meziroční nárůst, ale vyjádřeno tržním podílem to je pořád jen 5,6 procenta. Jak moc je zamýšlená masová elektromobilita vzdálená od reality?
Je nereálná. Kdybychom přešli na 100% elektromobilitu, naše přenosová soustava by to neměla ani vzdáleně šanci unést. Takže bychom přestali jezdit úplně. Lidé musí pochopit, že cílem není náhrada spalováků za elektromobily v poměru 1:1. Cílem je plošné snížení mobility. Omezení naší pohyblivosti.
S výsledky této snahy již mají zkušenosti v Kalifornii, kde v září roku 2018 demokraté v čele s guvernérem Jerry Brownem přijali zákon, který si dává za cíl napájet kalifornskou elektrickou síť do roku 2030 až z 50 % energiemi z obnovitelných zdrojů, a do roku 2045 ze 100 %. V srpnu 2022 schválila Kalifornská rada předpis Advanced Clean Cars II (ACC II), se kterým přišel demokrat Gawin Newsom společně s Kalifornským úřadem pro ovzduší (CARB). Tento předpis reguluje výrobce aut, kteří musí zajistit, že určité procento jejich vozů prodaných v Kalifornii budou automobily „s nulovými emisemi“ (tím mají demokraté na mysli elektromobily). Toto procento by se mělo postupně zvyšovat až do roku 2035, kdy by mělo jít o plných 100 % prodaných vozů.
Všimněte si hlouposti tohoto nařízení: Automobilky nedostaly nařízeno, že musí vyrobit určité procento elektromobilů – to by se snad ještě dalo nějak splnit. Ony dostaly nařízeno, že musejí prodat určité procento elektromobilů – což je potenciálně nesplnitelné, protože není v silách automobilky zařídit, že po elektromobilech bude poptávka, aby je lidé chtěli. A přesto to musí udělat.
Výsledkem těchto ambiciózních plánů bylo, že na přelomu srpna a září roku 2022 musel guvernér Newsom vyhlásit stav nouze kvůli nedostatku elektrické energie a narychlo přijal kroky ke zvýšení výrobní kapacity elektrické energie (jak jinak než z fosilních zdrojů). Dále omezil spotřebu energie ve státních zařízeních a o snížení spotřeby požádal i obyvatele Kalifornie. Například je požádal, aby ve špičkách mezi 16. a 21. hodinou nepoužívali klimatizaci, ačkoli teplota se tehdy pohybovala mezi 37 a 45 °C). Hrozící blackouty přiměly kalifornského guvernéra a zákonodárce posunout plánovaný konec uzavření poslední kalifornské jaderné elektrárny v Diablo Canyon z roku 2025 na rok 2030.
Začátkem roku 2024 se do podobných problému dostali i v Nizozemsku, kde postupně začala kolabovat elektrická síť. Nizozemský distributor elektrické energie Stedin oznámil, že není schopen dále garantovat soustavné dodávky elektrické energie ve špičkách, pokud nedojde k úplné eliminaci části spotřeby v problematických časech. A tak nařídil vypnutí veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily mezi 16. a 21. hodinou všude, kde ho k tomu opravňují koncesní smlouvy. Dodejme, že problémy nastaly už v době, kdy elektromobily tvoří jen okolo 4,5 % z celkové flotily...
A my si myslíme, že zvládneme 100% elektromobilitu? Tak určitě…
autor: Jan Novotný