Levice: Krajní pravice je prodlouženou rukou kapitálu. Jsme na straně queer práv

10.08.2025 16:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k právům LGBT komunity.

Foto: levice.org
Popisek: Levice

Mezitím co Evropu opět obchází přízrak fašismu, my v Levici víme, že narůstající útoky na queer komunitu nejsou výjimkou – jsou součástí širší ofenzivy proti všem utlačovaným: ženám, rasizovaným komunitám, migrantům i pracujícím. Krajní pravice je jen prodlouženou rukou kapitálu – šíří strach, rozděluje společnost a chrání zájmy těch, kteří bohatnou z našeho útlaku. Levice stojí neochvějně na straně práv queer lidí, na straně všech utlačovaných. Naše solidarita je mezinárodní, intersekcionální a nezlomná. V boji proti fašismu, patriarchátu a kapitalismu neustoupíme! Protože útok na jednoho z nás je útokem na nás všechny.

Na letošním Prague Pride jsme pochodovali v rámci antifašistického bloku – společně s dalšími organizacemi bojujícími za spravedlnost a svobodu nás všech. Náš blok se nebál hlasitě upozornit na utlačování práv queer lidí ze strany fašismu i kapitalismu nebo rovněž na genocidu v Gaze, v jejímž rámci čelí palestinská queer komunita vyvražďování, zatímco Prague Pride sponzorují firmy jako Amazon nebo Microsoft – korporace, které nejen devastují planetu a neuvěřitelně vykořisťují pracující, ale podporují Izrael v páchání genocidy a významně spolupracují s izraelskou armádou.Letošní heslo festivalu „Kde domov můj?“ vyjadřuje touhu po bezpečí a ochraně LGBTQ+ komunity. Tento apel však na festivalu ztrácí svůj význam, když akci financují i korporace, které jsou spoluzodpovědné za genocidu Palestinců, kteří po milionech ztrácí své domovy jak v Gaze, tak na Západním břehu.

Pride, který by měl být skutečně otevřený všem, se rovněž bohužel postupně proměňuje – zavedení placeného vstupu do hlavní části festivalu - Pride parku, ukazuje, jak se projekt queer solidarity všech mění v převážně komerční akci, která už není zdaleka všem přístupná.

My v Levici si stojíme za tím, že hrdost není na prodej. Pride by měl být všechny a má hájit práva všech, ne jen těch, kteří si mohou dovolit vstupné. Hrdost nesmí být privilegium, hrdost tu musí být pro všechny bez rozdílu.

Levice bude vždy stát na straně těch, které kapitalismus a fašismus chtějí umlčet. Bojujeme za svět, kde queer lidé nebudou diskriminováni, kde nebudou trpět, ale budou opravdu svobodní. Skutečně svobodní, hrdí a rovnoprávní můžeme být všichni plně tehdy až se vyprostíme z okovů útlaku kapitalismu a fašismu!

