„K*ndy.“ Jde o Zemana. Tvrdá dohra tiskovky Babiše

Česká republika snižuje počet ruských diplomatů na pražské ambasádě podle té české v Rusku. Novinář Alexandr Mitrofanov si myslí, že by teď měl rezignovat prezident Miloš Zeman, jelikož podle Babiše tyto kroky schválil. „Jenže ty kroky znamenají krach jeho lokajské politiky vůči Rusku,“ myslí si. Dále přemýšlel, co tak asi Babišovi odpověděl. „Jen, kluci, ty kun*y ruský pěkně prožeňte!“ zavtipkoval Mitrofanov.

Ultimátum Rusku vypršelo a Česká republika zastropuje počet pracovníků na ruské ambasádě v Praze podle současného stavu na české ambasádě v Moskvě. Ihned po tiskové konferenci, na které vystoupili jak premiér Andrej Babiš, Jan Hamáček, tak i novopečený ministr zahraničí Jakub Kulhánek, se objevila spousta komentářů veskrze chválících krok České republiky.

Ještě před samotným oznámením měl bývalý eurokomisař a bývalý muž Andreje Babiše Pavel Telička obavu o prezidenta Zemana, zda skutečně ke kauze Vrbětice mlčí. „Nebo komunikuje a koordinuje s ruskou stranou? To, že mlčí, tak nás nejen poškozuje v zahraničí a před Rusy, ale vybízí i k této interpretaci,“ chtěl vědět Telička.

Jsme si jisti, že prezident Zeman v kauze Vrbětic skutečně mlčí? Nebo komunikuje a koordinuje s ruskou stranou? To, že mlčí, tak nás nejen poškozuje v zahraničí a před Rusy, ale vybízí i k této interpretaci. — Pavel Telička (@Telicka) April 22, 2021

Výsadkář Ivo Zelinka měl zase v posledních dnech neskutečný strach, že to s Ruskem posereme v cílové rovince. K tomu však podle výsadkáře nedošlo. „Díky všem, kteří k tomu přispěli – veřejnému mínění, opozici, vládě, tajným službám i spojencům,“ poděkoval Zelinka.

Poslední dny jsem měl neskutečný strach ??



Strach z toho, že to s Ruskem ???? posereme v cílové rovince. Nestalo se.



Díky všem, kteří k tomu přispěli ???? - veřejnému mínění, opozici, vládě, tajným službám i spojencům ??#NakonecJsmeToZvládli #Parita #NaHledáníChybBudeČasuDost — Ivo Zelinka (@IvoZelinka) April 22, 2021

Poněkud ostřejší slova volil publicista Alexandr Mitrofanov. Premiér Andrej Babiš prý neustále zmiňuje, že prezident Miloš Zeman s kroky vlády souhlasí. „Jenže ty kroky znamenají krach jeho lokajské politiky vůči Rusku. Poctivý politik a čestný člověk by v neděli pronesl projev, v němž by oznámil, že odstupuje z úřadu. Klidně ze zdravotních důvodů,“ myslí si Mitrofanov.

Furt nám Babiš vzkazuje, že Zeman se všemi kroky vlády souhlasí. Jenže ty kroky znamenají krach jeho lokajské politiky vůči Rusku.

Poctivý politik a čestný člověk by v neděli pronesl projev, v němž by oznámil, že odstupuje z úřadu.

Klidně ze zdravotních důvodů. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) April 22, 2021

V komentářích mu napsal Martin Hrubý, že Babiš by v tom mohl být ještě explicitnější. „Jako např prezident naše kroky schvaluje, dokonce se mu to líbí, fandí nám a drží palce,“ zasmál se Hrubý. Mitrofanov ho doplnil, že prý prezident by mohl říct: „... a říká: Jen, kluci, ty kundy ruský pěkně prožeňte!“ doplnil. „Tak, neserte se s něma! :D Jako6e se Milouš Zeman jmenuju ;) V neděli uvidíme. Ví vil sí, jak by řekla paní Alenka,“ odpověděl Hrubý. „Teď se jen dožít neděle...,“ zakončil korespondenci Mitrofanov.

Novinář Jindřich Šídlo zažertoval, že na náměstí Borise Němcova budou k pronájmu nějaké kanceláře.

Na Náměstí Borise Němcova budou k pronájmu nějaký kanceláře. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) April 22, 2021

Šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Hošek informoval o aktivování článku 11 Vídeňské úmluvy, skrz který se zastropoval počet diplomatů v ČR. „Ruští diplomaté mají čas vysmahnout do konce května. Prezident Zeman s postupem souhlasí. Jsem rád, že jsme nevyměkli,“ poznamenal.

Podle článku 11 Vídeňské úmluvy zastropuje ČR počet diplomatů na ruské ambasádě v Praze na stejný počet, kolik osob dnes tvoří zastupitelský úřad ČR v Moskvě. Ruští diplomaté mají čas vysmahnout do konce května. Prezident Zeman s postupem souhlasí. Jsem rád, že jsme nevyměkli. — Jiří Hošek (@hosekj) April 22, 2021

Poradce finanční skupiny J&T Michal Šnobr si všiml toho, že vládní činitelé při tiskové konferenci zdůrazňovali, že Rusové tajnou operaci pokazili. „Proč čeští vládní politici zdůrazňují při ohlášení sankcí, že Rusové u nás zpackali tajnou akci, a tak musíme reagovat... kdyby ji nezpackali, tak by bylo lépe? Asi bychom nic nezjistili?“ chtěl vědět.

Proč čeští vládní politici zdůrazňují při ohlášení sankcí, že Rusové u nás zpackali tajnou akci a tak musíme reagovat... Kdyby ji nezpackali, tak by bylo lépe? Asi bychom nic nezjistili? ?? — Michal Šnobr (@michalsnobr) April 22, 2021

Toho samého si všiml novinář Seznam Zpráv Filip Harzer. „Proč pořád vláda říká ‚zpackaná operace GR‘? Kdyby to bouchlo jinde, tak je to ‚povedená akce GRU‘? A vloupání a uložení výbušniny v muničním skladu na území ČR by tedy byly ok?“ ptal se zamyšleně.

Proč pořád vláda říká „zpackaná operace GRU“? Kdyby to bouchlo jinde, tak je to „povedená akce GRU“? A vloupání a uložení výbušniny v muničním skladu na území ČR by tedy byly ok? — Filip Harzer (@HarzerF) April 22, 2021

Své k tomu napsal i europoslanec Tomáš Zdechovský. Ten si myslí, že jde o adekvátní reakci. „Bál jsem se, že v důležité chvíli couvneme, to se nestalo. A to je dobře. Díky,“ dodal lidovecký politik.

Adekvátní reakce! ?? Bál jsem se, že v důležité chvíli couvneme, to se nestalo. A to je dobře. Díky. ?? @JakubKulhanek — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 22, 2021

Jiří Parkes nemá dobrý pocit z toho, že BIS nedokázala útoku ve Vrběticích zabránit, ale zároveň neuměla či nechtěla po sedm let tento případ vyřešit.

Nemám dobrý pocit z vědomí, že BIS nejenom že nedokázala téhle akci zabránit,

ale dokonce si 7 let neuměla či nechtěla vyřešit. — ???? Nosey George - Naštvaný ?? (@JiriParkes) April 22, 2021

Předseda Pirátů Ivan Bartoš postup vlády vůči Ruské federaci vítá a jako opozice ho podporuje. „Byl to ostatně krok, na kterém se shodla Sněmovna i Senát,“ dodal jeden z horkých kandidátů na příštího premiéra.

Česká republika zastropuje počet pracovníků ruské ambasády na počet našich pracovníků v Moskvě. Postup vlády vůči Ruské federaci vítáme a jako opozice podporujeme a jsme s ním v souladu. Byl to ostatně krok, na kterém se shodla Sněmovna i Senát. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) April 22, 2021

Novinář Honza Palička nechápe, proč mají ruští diplomaté čas na opuštění Prahy až do konce května, a nikoliv do dubna. „I tak dobré rozhodnutí ministra zahraničí. Tak mě napadá, ten obří barák v Bubenči a přilehlé pozemky (z části ilegálně okupované) teď asi pětičlenná ambasáda potřebovat nebude, co?“ zamyslel se novinář.

Inu, sice nevím, proč mají ruští "diplomaté" Česko opustit ne do května, ale do konce května, ale i tak dobré rozhodnutí ministra zahraničí. Tak mě napadá, ten obří barák v Bubenči a přilehlé pozemky (z části ilegálně okupované) teď asi pětičlenná ambasáda potřebovat nebude, co? — Honza Palička (@HonzaPalicka) April 22, 2021

