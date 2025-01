„Kdo mu to psal? Automat na podpisy.“ Po projevu Pavla se mimo Hrad strhl křik

Ke kritikům se přiřadila také Kateřina Konečná, europoslankyně za Stačilo! Vyjádření zveřejnila na svém profilu na síti X: „Tak právě jsme slyšeli spíše projev obhájce současné vlády, než samostatného a suverénního prezidenta všech občanů ČR. Pavel znovu promeškal příležitost říci, co je třeba. Co mu na jiných vadí, to zdařile u své vlády přehlíží a toleruje.“

Tak právě jsme slyšeli spíše projev obhájce současné vlády, než samostatného a suverénního prezidenta všech občanů ČR. Pavel znovu promeškal příležitost říci co je třeba. Co mu na jiných vadí, to zdařile u své vlády přehlíží a toleruje.

Petr Pavel už prokázal, že z vůle lidu si… pic.twitter.com/lcjB6UZaSo — Kateřina Konečná (@Konecna_K) January 1, 2025

Jen vyměnili zkratky

Dále Konečná uvádí, že Petr Pavel už prokázal, že z vůle lidu si toho moc nedělá. „Například když mluvil o zrušení práva veta, které by naši zemi uvrhlo do ještě podřadnější role v EU. Vloni během svého novoročního vystoupení zase vytáhl přijetí eura a ani letos to neopomněl. Na konci roku 24 zase prohlásil, že nemusí respektovat vítěze voleb (jako bych to už někde v posledních měsících viděla)!“

Pan Pavel podle Konečné obešel skutečné problémy, jimiž žijí občané v podhradí, kteří nemají vysokou výsluhu nebo státem placenou funkci manželky. „Nedostupné bydlení, extrémní drahota, stagnující ekonomika drcená neschopností ministrů čtyřdemolice, nebo nejdražší energie v EU si letos nezasloužily ani jednu větičku. Na rozdíl od politického školení, že s NATO a EU na věčné časy a nikdy jinak. Ostatně to pan Pavel se svou ženou zvládají na jedničku už desítky let, jen vyměnili zkratky,“ uvedla Konečná.

Fialovi řekneme STAČILO!

Europoslankyně se prý zasmála tomu, když Petr Pavel, jehož považuje za ryzí produkt prázdného marketingu, mluvil o tom, že v politice začal převládat marketing.

„Stejně tak, když mluvil o dodržování práva, přitom v loňském roce úplně kašlal na prosby o součinnost při kontrole financování jeho kampaně. No prostě pokrytectví,“ soudí členka KSČM. „Pane prezidente, do nového roku 2025 Vám přeji více odvahy! Když se Vám něco nebude líbit, nemusíte se podřizovat příteli po boku, nebo Fialovi (kterému už letos řekneme STAČILO!)… nebude to pak působit tím, že ve funkci nemáte vlastní názor a fungujete jen jako automat na podpisy,“ napsala Konečná.

A jako postskriptum uvedla: „O morálce a hodnotovém zakotvení by neměl mluvit někdo jako je Petr Pavel!“ A ještě: „Nemyslíte, že Pavlovi psali projev ti stejní jako Fialovi?“

Slepý, hluchý a odtržený od reálného světa

Podobný názor jako europoslankyně Konečná vyjádřil také předseda SPD a člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tomio Okamura: „Zdá se, že projevy prezidentovi i premiérovi píše stejně “postižený” člověk, který je slepý, hluchý a odtržený od reálného světa a nahradil ho paranoií. Pan prezident si pochvaluje, jak se nám tu v republice ekonomicky dobře vede. Dojem, že se máme ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi hůře, je prý jen dílem záměrně šířených negativních nálad. A slovo mír se prý stalo předmětem takového marketingového deformování.“

Dále vyjádřil názor, že lidé jako Fiala nebo rozvědčík Pavel si myslí, že mají na slovo mír patent a každý, kdo je proti jejich harašení zbraněmi, proti jejich podpoře válce, proti vyhazování stamiliard do chřtánu zbrojařům, deformuje podle nich slovo mír. „Stejně tak jsou podle prezidenta dezinformace předražené energie, potraviny, rostoucí daně a odvody, nedostatek lékařů, nouze ve školství, gigantický deficit rozpočtu či okrádání seniorů Fialovou vládou.“ A dodal: „Rozumím tomu, že se v okolí prezidenta i premiéra najdou lidé, kteří takové bláboly napíšou. Ale mít v čele státu lidi, kteří tomu, co dnes přečetli, opravdu věří – to je snad ještě větší tragédie než krize, do které zemi uvrhli.“

Hlava státu jako marketingový produkt

Výrok prezidenta Pavla: „Dokonce i tak ryzí slovo jako ‚mír‘ se stalo předmětem takového marketingového deformování,“ okomentovala na síti X Taťána Malá s tím, že produkt politického marketingu varoval před politickým marketingem.

Produkt politického marketingu @prezidentpavel varoval před politickým marketingem. — Taťána Malá (@TatanaMala) January 1, 2025

A novinář Filip Nachtmann zareagoval: „Marketingový produkt Petr Pavel si v novoročním projevu mimo jiné posteskl, že politici (ti skuteční) čím dál častěji používají jen marketingová hesla. Výborný!“

Marketingový produkt Petr Pavel si v novoročním projevu mimo jiné posteskl, že politici (ti skuteční) čím dál častěji používají jen marketingová hesla. Výborný! — Filip Nachtmann (@nocnimuz) January 1, 2025

Schytáte to od těch, kteří chtějí krveprolití

Novinář Luboš Procházka prezidentovi poděkoval za to, že „rozbil mainstream okolo slova MÍR“. A dodal „Palec nahoru, s tímto plně souhlasím. Akorát teď to asi pořádně schytáte od těch, co chtějí další a další krveprolití.“

Díky, že jste rozbil mainstream okolo slova MÍR, @prezidentpavel . Palec nahoru, s tímto plně souhlasím. Akorát teď to asi pořádně schystáte od těch, co chtějí další a další krveprolití. — Luboš Procházka (@LubosPro1) January 1, 2025

Byl však také kritický. Prezident podle něj četl projev bez jakékoliv empatie.

Pane @prezidentpavel , proč ten projev čtete bez jakékoliv empatie? — Luboš Procházka (@LubosPro1) January 1, 2025

Nikoho neurážel, pan dokonalý

Prezidentův projev ocenil politolog Lukáš Jelínek. „Ať si kdo chce co chce říká, tak dobrý sváteční projev jako dnes jsem dlouhá léta neslyšel. Petr Pavel nikoho neurážel, nikoho nenálepkoval, naopak projevil empatii k lidem a jejich strastem a nevyhnul se ani globálním problémům. Ve své funkci sympaticky dozrál,“ uvedl Jelínek na síti X.

Ať si kdo chce co chce říká, tak dobrý sváteční projev jako dnes jsem dlouhá léta neslyšel. Petr Pavel nikoho neurážel, nikoho nenálepkoval, naopak projevil empatii k lidem a jejich strastem a nevyhnul se ani globálním problémům. Ve své funkci sympaticky dozrál. — Lukas Jelinek (@JelinekLu) January 1, 2025

Za státníka s velkým S označil prezidenta Petra Pavla na síti X Pepa Vytlačil. „Petr Pavel v novoročním projevu naprosto dokonalý jak formou, tak obsahem,“ pochválil hlavu státu.

Petr Pavel v novoročním projevu naprosto dokonalý jak formou tak obsahem.??

Státník s velkým “S”???? @prezidentpavel pic.twitter.com/0wXKtuZHmF — Pepa Vytlačil (@pepavyt) January 1, 2025

Podle Ivy Pazderkové bychom si měli projev pana prezidenta Pavla slovo od slova dobře zapamatovat a vracet se k němu.

Projev pana @prezidentpavel bychom si měli slovo od slova všichni dobře zapamatovat a vracet se k němu. ?????????? — Iva Pazderková (@PazderkovaIva) January 1, 2025

Došlo i na euro

Za „velmi příjemné zakončení seriálu vánočních a novoročních projevů politiků nebo parodií na ně“ označil vystoupení Petra Pavla ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). „Pan prezident promluvil jako skutečný státník. S respektem k občanům své země, s potřebnou dávkou optimismu a naděje, s varováním před prodavači strachu, s vtipem a jako třešničku na dortu přidal s úsměvem zmínku o tom, že ty německé platy bychom měli pobírat ve společné měně! Díky, pane prezidente!“

Velmi příjemné zakončení seriálu vánočních a novoročních projevů politiků nebo parodií na ně. Pan prezident promluvil jako skutečný státník. S respektem k občanům své země, s potřebnou dávkou optimismu a naděje, s varováním před prodavači strachu, s vtipem a jako třešničku na… pic.twitter.com/TVFZXVYW3G — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) January 1, 2025

Proč nám ho nutíte?

Jiného názoru je senátorka za ANO Jana Mračková Vildumetzová. Prezidentu Pavlovi vzkázala, že euro nechce a dodala: „A pokud vím z průzkumů, se mnou asi 2/3 Čechů, včetně některých ekonomů. I vláda si drží odstup, tak nevím, proč jste se rozhodl nám ho nutit?! Jinak ale hezký nový rok i vám.“

Já euro nechci, pane prezidente @prezidentpavel. A pokud vím z průzkumů, se mnou asi 2/3 Čechů, včetně některých ekonomů. I vláda si drží odstup, tak nevím, proč jste se rozhodl nám ho nutit?! Jinak ale hezký nový rok i vám. — Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) January 1, 2025

„Petr ‚euro‘ Pavel opět nezklamal a ukázal, jak nemá vypadat prezidentský hodnotný a sjednocující projev. Prázdné floskule, bezobsažné věty a neskrývaný koaliční dres definovaly člověka, který se zcela legitimně, ale ku škodě této země stal před dvěma lety prezidentem,“ vyjádřil se další přispěvatel na síti X.

Petr "euro" Pavel opět nezklamal a ukázal jak nemá vypadat prezidentský hodnotný a sjednocující projev.

Prázdné floskule, bezobsažné věty a neskrývaný koaliční dres definovaly člověka, který se zcela legitimně, ale ku škodě této země stál před dvěma lety prezidentem. pic.twitter.com/40S7tsHYQc — miratramp (@miratramp1971) January 1, 2025

Tesat do kamene

Ve vysílání ČT se k novoročnímu projevu prezidenta vyjádřila také senátorka Miroslava Němcová (ODS): „Někdy mám pocit, že se až rouháme, když si necháme vnutit opakovanými, přehnanými lžemi, které do hlav našich lidí vsouvají nedůvěru v budoucnost, nespokojenost se současností, informace o tom, že se máme špatně. Když se dívám na svět, samozřejmě vidím rozdíly, někomu se vede dobře, někomu se vede špatně, ale žijeme v bezpečné fungující zemi.“

„Tesat do kamene a každé ráno si toto opakovat do zblbnuti!,“ ocenila na síti X jedna z přispěvatelek.

Tesat do kamene a každé ráno si toto opakovat do zblbnuti! Děkuji paní @Nemcova_Mirka pic.twitter.com/t6nn6f1Hdy — Lucie Amálka ?? (@LucieAmalka) January 1, 2025

Chtěl se vrhnout proti soudruhům

Nespokojenost s obsazením prezidentského křesla Petrem Pavlem vyjádřil profil pojmenovaný Pávek107: „17.11.2024 … a v té době, před 35 lety. Mladý, perspektivní komunista, pevně svírající svěřenou zbraň lidem, někde za oknem Zpravodajského institutu, kde probíhalo pravidelné školení rozvědčíků, PROZŘEL. Jak rád by se jistě zúčastnil, leč povinnost a závazek ke straně, rozkazy od nadřízených, mu jistě zabránily vyběhnout a s výkřikem "Havel na hrad", vrhnout se proti štítům svých soudruhů ve zbrani, jednotce pohotovostního pluku SNB. Dál už to není fikce. Dál je to pravda, kterou už bohužel známe. Tehdejšímu důstojníkovi Československé lidové armády bylo 28 let, v hodnosti kapitána byl v třetím semestru postgraduálního zpravodajského kurzu, který organizovala komunistická vojenská rozvědka a jenž se konal v těsném sousedství pražské Národní třídy.“

17.11.2024 ... a v té době, před 35 lety. Mladý, perspektivní komunista, pevně svírající svěřenou zbraň lidem, někde za oknem Zpravodajského institutu, kde probíhalo pravidelné školení rozvědčíků, PROZŘEL.

Jak rád by se jistě zúčastnil, leč povinnost a závazek ke straně, rozkazy od… — Pávek107 (@PlesnikDalibor) January 1, 2025

Psali jsme: Vy, kteří se nemáte dobře... Pavel oslovil strádající Čechy. Pak zavelel pro euro a dal návod, jak volit „Bože, projev jak za Gustáva!“ Fiala v novoročním videu. Došlo na výsměch Fiala nebo Babiš? Václav Vlk nevylučuje ještě jiné překvapení Bartůšek (Přísaha): Prezident nemá být stroj na podepisování