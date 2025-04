„Kdo to psal?“ Rakušan si myslel, že vyhrál ve věci migrace. Je to jinak

„Zástupci ANO a SPD dneska nedorazili na pracovní schůzku k omezení nelegální migrace. Už zase. Přitom akustiku jsme vyladili libově…“ napsal Vít Rakušan, první místopředseda vlády a šéf STAN, na síti X.

Dále uvádí, že je to škoda. „Roky před nelegální migrací varujete, mírně řečeno. A při první příležitosti pracovat na něčem, co pravidla skutečně zpřísňuje, se vymluvíte. To nepůsobí věrohodně. Nabízí se dokonce podezření, že nelegální migrací chcete jen děsit, ne ji reálně řešit. A protože se jedná o opatření, která vycházejí ze schváleného migračního paktu, museli byste také konečně přiznat, že jste lidem o migračním paktu lhali,“ osočil Rakušan opozici.

Rakušan dělá ramena

Jeho příspěvek nezůstal bez reakce. Právník Robert Kotzian, bývalý člen ODS a později Trikolory, konstatoval, že ministr vnitra Vít Rakušan „dělá ramena, jak tvrdě potírá migraci, a současně shazuje opoziční strany“, že nedorazily na schůzku k této novele.

MANIPULACE KOLEM NOVELY ZÁKONA O AZYLU



Skupina poslanců předložila významnou a rozsáhlou novelu českého azylového zákona. Sněmovní tisk má 286 stran.



Dále uvádí: „Skupina poslanců předložila významnou a rozsáhlou novelu českého azylového zákona. Sněmovní tisk má 286 stran. Už před časem jsem psal, že novela je především reakcí na migrační pakt. Jinak řečeno, novela je především vynucena schválením migračního paktu. Otázkou je, kolik je v ní vlastní iniciativy Víta Rakušana, pokud vůbec něco. Nejde tedy o hrdinství Víta Rakušana (případně koalice) v boji s migrací, ale o úřednickou potřebu zapracovat migrační pakt do národního právního řádu.“

Vysvětluje, že ho zajímalo, jaká část novely je vynucena migračním paktem, a jaká část je iniciativou koaličních poslanců. „Přišlo mně dost nepravděpodobné, že by tak rozsáhlý a opravdu složitý návrh (286 stran!) připravila skupina poslanců, kteří jej formálně předkládají, a to bez projednání ve vládě. Proto jsem na vnitro poslal žádost o informace. Požádal jsem o informaci, ze které půjde odvodit, co je v novele vynuceno migračním paktem a co ne. Ale ouha, jak vidíte na snímku, moje žádost byla kompletně odmítnuta. Nicméně jako vedlejší produkt, alespoň tak si to vykládám, vnitro mimoděk potvrdilo, že novela vznikla tam (v mé žádosti to bylo postaveno jako výchozí fakt, který nebyl v rozhodnutí odmítnut),“ napsal Kotzian a přiložil kopii odpovědi, v níž stojí, že žádost o poskytnutí informací Ministerstvo vnitra odmítá.

Kotzian se podivuje: „Když se tedy Vít Rakušan tak chlubí, jaký je ‚protimigrační tvrďák‘ a co všechno pomocí novely zařídí, proč se jeho ministerstvo tak brání napsat, co všechno z novely není vynuceno migračním paktem, tj. co z ní je iniciativa jejich ministra? Že by to bylo tak, že naprostá většina novely (nebo celá) je vynucena migračním paktem a Vít Rakušan se tak může chlubit jen několika málo dílčími návrhy (nebo ničím)? Jinak řečeno, dokud Víta Rakušana k nějaké aktivitě ‚nedokopal‘ migrační pakt, nedělal proti migraci skoro nic, nebo vůbec nic?“

Připomněl také, že určitou dobu koalice novelu odmítala uveřejnit. „Ale už v té době se veřejně bila v prsa (na což bohužel většina médií naskočila), jak novelou tvrdě bojuje proti migraci. A podle všeho to dělala ještě předtím, než opozice měla vůbec šanci si novelu pořádně pročíst. Opozici se tedy vůbec nedivím, že na dnešní schůzku nepřišla. Tohle by si nenechal líbit snad nikdo,“ konstatuje Kotzian a dodává, že proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti ihned podal odvolání.

A přidal postskriptum: „Tento můj komentář může vypadat tak, že považuji migrační pakt za pozitivní počin. V žádném případě! Přesto, a opakovaně jsem to psal, migrační pakt něco pozitivního, tj. zpřísňujícího, obsahuje. Právě tato zpřísnění se nyní mají promítnout do zákona o azylu. No a Vít Rakušan se pokouší z toho udělat svou zásluhu.“

A ještě jednu poznámku: „Vnitro argumentovalo, že žádnou informaci o tom, jaký je vztah ustanovení novely a migračního paktu, nemá. Tomu ale nelze věřit. Jak jsem psal, sněmovní tisk novely má 286 stran, migrační pakt vyšší stovky stran. Přitom se ví, že novela na pakt reaguje. Je krajně nepravděpodobné, že by taková informace neexistovala.“

Proč ministerstvo nechce informace poskytnout?

Prostor novele azylového zákona věnoval na síti X také Rakušan. „Na čem že se ANO a SPD nechtějí podílet?“ podivuje se. „V novele azylového zákona navrhujeme mimo jiné tyto kroky: Zamítnout žádost o azyl těm, kdo už mají rozhodnutí o vyhoštění. Zkrátit soudní lhůty v případě rozhodování o vyhoštění. Možnost zjišťovat totožnost i s využitím dat z mobilních telefonů. Povinný epidemiologický screening. Možnost nařídit pobyt v detenčním zařízení, tedy zamezit volnému pohybu dotyčného po Česku, pokud pro to existuje důvod. Možnost detence na pražském mezinárodním letišti, které je naší jedinou vnější hranicí Unie,“ vypsal ministr a dodal: „Jsou to opatření tvrdá, ale reagujeme jimi na trvale se zhoršující bezpečnostní situaci v okolí Evropské unie, a přitom se nezříkáme odpovědnosti za pomoc těm, kdo ji skutečně potřebují. A chceme je zavést rychle. Protože Němci, Poláci, Maďaři nebo Rakušané nebudou čekat, až nám naše opozice dovolí zpřísnit migrační pravidla, a zpřísní je i bez nás. Co to bude znamenat pro migrační toky, to asi nemusím vysvětlovat. Jestli tohle, vážené ANO a SPD, chcete, tak zdržujte.“

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



Diskutující na síti X pak mimo jiné řešili, proč ministerstvo nechce informace poskytnout. „Tvrdí, že ty informace nemají. Jenže současně, podle mého názoru, přiznali, že novelu psali ministerští úředníci. Myslím, že tak obsáhlý legislativní návrh nejsou poslanci sami schopni sepsat (to nemyslím pejorativně, je to opravdu složitá a odborná věc). Jenže, pokud to psali ministerští úředníci, pak je téměř nemožné, aby neměli přehled toho, co z paktu do novely zahrnuli,“ soudí Kotzian.

