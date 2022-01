„Kdy to chce Fiala řešit?!“ Akce profesora Berana a dalších, které má ČT na „black listu“. Hlava na hlavě. Vysoce výbušné informace

Aktivizaci společnosti, která je paralyzována současným přístupem k nemoci covid-19, si klade za cíl volné sdružení lékařů, dalších odborníků a podporujících aktivních občanů z hnutí Iniciativa 21. „Cítíme, že je ohrožen demokratický základ společnosti, jsou tady pošlapávána lidská práva. Něco, co bylo označeno za dezinformaci, je za půl roku pravdou,“ upozornila mluvčí Iniciativy 21 a kardioložka Jana Gandalovičová, jak to u nás už dva roky chodí. Na akci hnutí, které burcuje proti vyhlášce o povinném očkování vybraných profesí, vyzval právník Jindřich Rajchl premiéra Fialu a ministra zdravotnictví Válka, aby s námi přestali hrát falešnou hru.

Pořádně zaskočeni byli organizátoři setkání představitelů a signatáři Iniciativy 21 se zástupci médií. Až dosud se v mainstreamu o jejich aktivitách, stejně jako o aktivitách Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků nebo platformy Zdravého fóra informovalo jen okrajově, případně s nálepkou, že jde o dezinformace. Prim v tom hrála Česká televize a její pokleslý pořad Newsroom. Proto bylo za místo setkání vybráno komorní prostředí kavárny se symbolickým názvem Do Oblak, vždyť až doposud o názorech „druhé strany“ referovaly prakticky jen ParlamentníListy.cz a Echo24. K velkému údivu pořadatelů se nakonec dvě hodiny tísnila na malém prostoru hlava na hlavě, protože najednou, kdo si nepřišel poslechnout profesora Berana a spol., jako by nebyl.

Právě na to, že jsme v předchozích dvou koronavirových letech slýchali informace jen jedné skupiny lidí, která si ochočila mainstream a pouze ona měla do hlavních médií přístup, upozornila mluvčí Iniciativy 21 Jana Gandalovičová. „Chceme vyzvat k odborným debatám, které tady jeden a půl roku chybí. Kdokoli cokoli řekl, byl okamžitě označen za dezinformátora. Tady se nejedná o epidemie očkovaných, epidemie neočkovaných, ale tady se kolikrát jedná o epidemii fake news. Něco, co bylo označeno za dezinformaci, je za půl roku pravdou. Cítíme, že je ohrožen demokratický základ společnosti, jsou tady pošlapávána lidská práva. Nemůžu si zajít se synem na pečené brambory, musíme si je vzít ven, protože u pokladny po mně chtějí potvrzení o očkování. Přijde mi to absurdní a vysvětlovat to dítěti je velmi složité,“ uvedla kardioložka.

Došlo k přesunu od osob starších šedesáti let k těm mladším

Proti povinnému očkování vybraných profesních skupin se rázně vyslovil epidemiolog a vakcinolog Jiří Beran. Jejich hrozící propuštění z práce, pokud by se povinnosti očkovat nepodrobili, označil za „kopnutí si do kolene“, protože tito lidé budou chybět. „Očkování má být cíleno na rizikové skupiny, které máme definované. A neustále musíme analyzovat, jestli v definici rizikových skupin nedošlo ke změně,“ upozornil profesor Jiří Beran. Připomněl, že rizikovými faktory u nákazy koronavirem jsou věk nad 65 let, obezita, cukrovka a ischemická choroba srdeční. Za zcela zásadní považuje provádět analýzu, kteří lidé umírají nebo končí na JIP. „Během druhého roku došlo k přesunu od osob, které jsou starší šedesáti let, k osobám mladším šedesáti let,“ poukázal na změnu, k níž došlo.

Anketa Počíná si premiér Fiala ve své funkci dobře? Ano 3% Ne 90% Ještě je brzy na hodnocení 7% hlasovalo: 12964 lidí Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků Zuzanu Krátkou znepokojuje, že se z jedné virózy stal boj proti infekční chorobě. „Tuto rétoriku používají novináři. A přitom je úplně normální, že viry mutují, že se vytvářejí nové verze viru. Jenom jsme to dřív nezjišťovali a nevěnovali jsme tomu tolik pozornosti. Mám ale pro vás dobrou zprávu, že také imunita mutuje. Na každý nový virus vytvoříme nové klony B lymfocytů, které vytvoří nové typy protilátek, To je důvod, proč jsme všichni na světě spokojení, zdraví, protože jsme schopní si s novými verzemi jakéhokoli viru nebo bakterie poradit. I na omikron budou mít lidé, kteří měli imunitu na předchozí verze, nové protilátky ve velmi krátké době, a proto není důvod z toho dělat další válku,“ zdůraznila imunoložka Zuzana Krátká.

Premiére Fialo a ministře Válku, přestaňte hrát falešnou hru

Za právní paskvil označil vyhlášku o povinném očkování vybraných profesních skupin signatář Deklarace právníků Jindřich Rajchl. „Vyhláška rovněž zavádí, že očkování bude probíhat dle souhrnu údajů přípravku o očkování. To znamená, že o tom, jak často budete očkováni, nerozhoduje stát, ale výrobce té vakcíny. A výrobce vakcíny nenese absolutně žádnou odpovědnost za případné negativní účinky. Ze všech těchto důvodů považujeme vyhlášku za jasně nezákonnou, budeme ji napadat a budeme proti ní bojovat, co to jenom půjde,“ rozhorlil se právník, kterého nedávno pozvali do pořadu České televize, aby byl krátce před natáčením po zásahu z „vyšších míst“ vyškrtnut ze seznamu hostů. Ten poukázal i na to, že k 1. březnu, kdy má být splněn požadavek povinného očkování, bude jednoznačně dominantní variantou v celé Evropě i u nás omikron a nynější vakcíny proti této mutaci neposkytují téměř žádnou ochranu. „Je potřeba říci, že očkování příslušníků všech těch složek je zbytečné. Nepřinese nám nic. Leda tak kolaps Integrovaného záchranného systému,“ varoval Jindřich Rajchl.

Pustil se i do kritiky nového premiéra Petra Fialy. „Přišla zpráva, že vojákům bude k 31. lednu ukončen služební poměr, pokud nebudou očkováni. Hned poté bylo interview s premiérem Fialou, který řekl: ‚Já jsem tuto situaci s paní ministryní obrany neřešil‘. Tak co jiného chce řešit v tuhle chvíli než právě tuto situaci? Vojáci jsou v zoufalé často bezvýchodné situaci, jsou v obrovské nejistotě a on to nebude řešit? Kdy to chce řešit? Patnáctého února jako pan Válek? To je pro vojáky dost pozdě. Ale je to pozdě i pro všechny ostatní profesní skupiny, protože ti lidé jsou už v současné době nuceni podstoupit to očkování,“ konstatoval právník. „Chci touto cestou vyzvat vládu a především premiéra Fialu a ministra zdravotnictví Válka, aby přestali hrát falešnou hru,“ apeloval Jindřich Rajchl na oba politiky.

Mám strach, že přijdu o práci i o rentu, na kterou mám nárok

Poukázal rovněž na to, že zdravotnické školy rozeslaly žákům dopisy s termíny, kdy se mají jít očkovat, jinak jim bude ukončeno studium. „To samé platí pro hasiče. Pro policisty, pro vojáky. Ti byli vyzváni, aby si vybrali termín očkování, jinak s nimi bude ukončen pracovní poměr a ještě jim budou odebrány výsluhy,“ podotkl signatář Deklarace právníků. V té souvislosti byl tázán přítomný příslušník Policie ČR a signatář Deklarace pracovníků integrovaného záchranného systému, zda jsou neočkovaní připraveni vzdát se svých výsluh. „To je moc hezký dotaz. Jak chcete, abych vám na to odpověděl? Nemám k tomu co dodat, nezlobte se na mě,“ reagoval podplukovník Marek Kopecký.

Když se s touto jeho odpovědí novinářská obec nemínila spokojit, přece jen dodal: „Sám za sebe se velice bojím, že o tu rentu přijdu. Sloužím víc než dvacet sedm let a opravdu mám strach, že přijdu o práci, kterou miluji, a že přijdu i o rentu, na kterou po těch sedmadvaceti letech zatím nárok ze zákona mám,“ přiznal příslušník policie. Na akci Iniciativy 21 promluvili i další její petenti. Zdravotní sestra Eva Peterková varovala před odchody lidí ze zdravotnictví z důvodu, že se blíží termín, kdy vzhledem k nastaveným podmínkám nebudou splňovat zdravotní podmínky pro svou práci. Hana Dufková Spoladore, jednatelka Domova pro seniory Wágnerka v Českém Krumlově, zpochybnila mediálně prezentovaný odhad avizovaného odchodu jednoho procenta zaměstnanců. Podle ní to bude jistě víc, ale i to jedno procento bude pro obor ztrátou.

Po povinném očkování některých profesí dojde i na děti

Povinné očkování rovněž zpochybnil Tomáš Němec z Hasičského záchranného sboru. Uvedl, že ze statistického hlediska hasiči rozhodně nezatěžují české zdravotnictví a už vůbec ne JIPky. Ve stejném duchu hovořila i poručice Martina Koďousková z Armády ČR, přičemž odmítla, že by vojáci mohli být považováni za rizikovou skupinu. Argumentovala tím, že se vojáci každý rok podrobují zevrubným zdravotním prohlídkám. Navíc proočkovanost mezi vojáky je už nyní vysoká, jen se mnozí z nich už nechtějí nechat očkovat potřetí. „Pokud bude schválena povinná vakcinace pro některé profesní skupiny, za rok to bude pro naše děti,“ obává se. Přidal se k ní podplukovník Marek Kopecký s tím, že povinně očkovat členy ozbrojených složek, což jsou většinou fyzicky zdatní jedinci, kteří o svoje zdraví pečují, není zapotřebí.

