„Kolik uprchlíků jste přijali?“ „Nula.“ „A na to jste hrdý?“ „Slíbili jsme to lidem.“ Britská TV málem vybouchla z rozhovoru, který se nás také týká

Poslanec za ODS Václav Klaus mladší zase jednou píchl do liberálního vosího hnízda. Na Facebooku nasdílel videozáznam rozhovoru s polským zákonodárcem Dominikem Tarczynskim pro britskou televizi Channel 4. Moderátorka Cathy Newmanová se Tarczynskiho snažila natlačit do otázek migrace. Polský politik ji ale svou upřímností a ledovým klidem šokoval. Klaus video komentoval lakonicky: „Jasná řeč.“

„Pane Tarczynski, kolik uprchlíků Polsko přijalo?“ zeptala se reportérka Newmanová polského politika. „Nula,“ zněla klidná odpověď Tarczynskiho. „A na to jste hrdý?“ ptala se dál Newmanová. „Pokud máte na mysli muslimskou nelegální imigraci, pak nikdo, ani jeden, nebude přijat do Polska. Ani jeden, pokud jde o ilegály. Přijali jsme přes dva miliony Ukrajinců, kteří pracují a poklidně žijí v Polsku. Nepřijmeme ani jednoho muslima, protože přesně to jsme slíbili,“ deklaroval Tarczynski.

Dominik Tarczynski.

„Systém kvót selhal,“ stihl Tarczynski říct, než byl přehlušen moderátorkou Channel 4. Ta reagovala slovy: „Neptám se na nelegální imigranty, ale na uprchlíky. Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, tvrdí, že jste rasista. Zníte, jako kdybyste byl hrdý, že jste nepřijali žádné uprchlíky.“ „Samozřejmě, protože to je také to, co lidé očekávají od naší vlády. To je jedna věc. Proto byla naše vláda zvolena, proto je Polsko tak bezpečné,“ vysvětlil šokované moderátorce Tarczynski a připomněl, že v Polsku se zatím neodehrál jediný teroristický útok.

„Podívejte se na ulice v Polsku,“ pokračoval Tarczynski, člen vládní strany Právo a spravedlnost. „Můžete nám říkat populisté, nacionalisté, rasisté – mě to nezajímá. Zajímá mě moje rodina a moje země,“ uzavřel diskusi Tarczynski.

Video původně zveřejnil portál Středoevropan.cz, včetně českého překladu. Václav Klaus je posléze sdílel na svém facebooku. Na příspěvek zareagovalo kliknutím na „to se mi líbí“ přes dva a půl tisíce lidí.

Uživatel Jan Knob kvituje přístup polského zákonodárce. „Bez žádného okecávání, bez zbytečných slov,“ píše. Uživatel Karel Kocek se diví, že je někdo osočován za svůj přístup k bezpečí vlasti a národa.

Uživatel Karel Stehlík čeká, až podobnou rétoriku uslyší i z úst Václava Klause mladšího. „Ostatní z Parlamentu na to nemají koule,“ píše.

autor: mak