„Kopali jste do Gotta? Konec!“ Pochválil Mistra, přišlo zlo. Tak Vadim Petrov přešel k činu

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov napsal něco na svůj facebook. Vyjádřil se k plivání jeho již bývalých virtuálních přátel, kteří měli potřebu kopat a plivat na památku Karla Gotta. Prý mu komentáře těchto lidí pomohly pročistit ty, kteří ho již dlouhou dobu štvali. Napsal, že nemohl zablokovat ty, co ho již štvali po dlouhou dobu, protože by si sám mohl myslet, že nesnese cizí názor. Prý mu to však jejich kopání do Gotta ulehčilo. Dále je ve svém příspěvku přirovnal k plevelu. „Když ho necháme, ničí nám zahradu,“ napsal. Dodal k tomu, že tolerance zla a zášti ničí životy. Tak to měl dle Petrova říkat i Gott. Petrov napsal, že Karel Gott měl rád posly dobrých zpráv, čímž se prý i snažil on sám být. Na konci svého statusu dodal, že má z toho dobrý pocit.

Celý jeho příspěvek zní: „Díky všem za hezký komentáře k rozhovoru o Gottovi. Umožnilo mi to taky pročistit ‚přátele‘, kteří mě štvali dlouho. Kdybych je blokoval dřív, mohl bych si myslet, že nesnesu jiný názor. Když si ale teď kopali do Gotta, udělal jsem to s lehkostí. Je to jako s plevelem. Když ho necháme, ničí nám zahradu. Když tolerujeme zlo a zášť, kazí nám život. Nakonec to říkal i ten Gott. Měl rád posly dobrých zpráv a snažil se i takovým být. Mam z toho dobrý pocit.“

Předseda České pedagogické komory Jan Vodička v diskusi k tomu napsal své. Napsal, že si opravil názor na Karla Gotta. Napsal: „No tak já věděl (jako skoro každý v tomto národě) o jeho roli v antichartě. Na druhou stranu jsem ještě včera netušil, že v 78. nazpíval píseň věnovanou Janu Palachovi. Když srovnám, jak ‚nadšeně‘ přednášel projev na antichartě a jak nazpíval tu píseň. A navíc tu píseň nevytáhl z klobouku po 89., kdy vytáhli mnozí mnohé. A že kdyby chtěl, tak to dokázal výhodně prodat. Takže já si díky té smršti poopravil na KG názor. Ne, že bych předtím s ním měl nějaký problém, ale teď se mi posunul dále od paní Vondráčkové a blíže k paní Kubišové. Jo, a ještě jednu, poslední. Uměl odejít důstojně. Miluju píseň, kterou se rozloučil Johny Cash... https://www.youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI A pan Gott nazpíval s dcerou píseň o tom, že život je skvělý, i když ten jeho zrovna končí. Takže ať si o jeho životě myslí, kdo chce, co chce, já upřímně věřím, že odpočívá v pokoji.“

Bývalá mluvčí Svobodných a europoslance Petra Macha či Jiřího Payna Kateřina Kašparová napsala: „Občas spolu ne zcela souhlasíme, ale v tomto 10000000000%“.

Europoslanec za ODS Jan Zahradil mu napsal do diskuse: „Vadim Petrov: Ty jsi přísnej“

