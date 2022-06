„Kr*va má čtyři nohy.“ „Češi nehladoví.“ Po slovech Topolánka vybuchl internet. Vylezlo vše

Anketa Má prezident Zeman vaši důvěru? (Ptáme se od 8.6. 2022) Má 67% Nemá 31% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14712 lidí



„Česko je taková verze Survival reality show,“ přiblížila pak náš stát k boji o přežití.



Topolánek litování novinářky nesdílel. V krátkém vzkazu jí za její příspěvek sdělil pouze, že je „opravdu mimořádná kráva“.

Vy jste ale opravdu mimořádná kráva — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) June 11, 2022

Proti Topolánkovi následně povstal europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) a sama novinářka za přirovnání k samici rohatého přežvýkavce odepsala, že se „docela baví představou, že by tohle zkusil Babiš nebo Zeman“. „Ach, ti slušní SPOLU boys,“ uhodila nato na největší vládní koalici.

Na Topolánka se následně sesypala vlna kritiky společně s množstvím výzev, aby se za svá slova o Rychlíkové omluvil. K omluvě někdejšího premiéra vyzval komentátor Martin Fendrych či novinářka Světlana Witowská. „‚Chlap s guľama‘ by se za tohle omluvil...,“ vyjádřila se.

"Chlap s gul'ama" by se za tohle omluvil... — Světlana Witowská (@SvetlanaWit) June 12, 2022

Nadávání „do krav“ podle ní není v pořádku ani v případě, že Rychlíková „píše hovadiny“.

A to někoho opravňuje jí nadávat do krav? Taky takhle mluvíte se svými kolegyněmi v práci, když řeknou něco, co se vám nelíbí? — Světlana Witowská (@SvetlanaWit) June 12, 2022

Místopředsedkyně ČSSD Daniela Ostrá označila politika za „burana“. „To, že pan Topolánek je buran, se ví dlouho. Mě spíše fascinuje, jak lidé, kteří tohle lajkují, často druhým dechem dodávají, jak jsou voliči druhého tábora primitivní a hulvátští. Chtělo by to méně arogance a více respektu a empatie k lidem obecně,“ napsala.

To, že pan Topolánek je buran, se ví dlouho. Mě spíše fascinuje, jak lidé, kteří tohle lajkují,často druhým dechem dodávají, jak jsou voliči druhého tábora primitivní a hulvátští. Chtělo by to méně arogance a více respektu a empatie k lidem obecně. pic.twitter.com/pv2YE6LLC9 — Daniela Ostrá (@DanielaVasatko) June 12, 2022

Stejného názoru je také spisovatelka Monika Le Fay, která vzpomenula na Topolánkova slova ke klimatické aktivistce Gretě Thunbergové. Připojila otázku, zdali není expremiérův problém hlubšího charakteru: „Gretě vzkázal, ať jde do hajzlu, Apoleně, že je kráva. Nemá on ten Topolánek nějaký problém sám se sebou a se ženami?“

„Jsem ráda, že jsem mu nekřivdila, když jsem už dřív napsala, že je buran,“ zmínila také.

Grete vzkazal, at jde do hajzlu, Apolene, ze je krava. Nema on ten Topolanek nejaky problem sam se sebou a se zenami? Jsem rada, ze jsem mu nekrivdila, kdyz jsem uz driv napsala, ze je buran. https://t.co/KXBBd7wLJl — Monika Le Fay ????? ???????! ?????? ?????! (@MonikaLeFay) June 12, 2022

Prounijní aktivista Tomasz Peszyński zašel ještě dál. „Nevychované hovado,“ nešetřil expremiéra.

Pobavily jej však popisované útrapy chudých domácností v podání „bohaté Pražačky“ Rychlíkové. „Nechci jeho (Topolánkovo, pozn. red.) vulgaritu relativizovat, ale na druhou stranu, když Apolena Rychlíková napíše, že její ‚rodina cítí při nákupu jídla sociální úzkost‘, musím se tomu fakt smát. Salonní levičačka vs. pravicovej buran,“ hodnotí diskusi.

Objektivně-Topolanek je fakt nevychované hovado..nechci jeho vulgaritu relativizovat, ale na druhou stranu, když Apolena Rychlíková napíše, že její "rodina cítí při nákupu jídla sociální úzkost" musím se tomu fakt smát. Salonní levičačka vs pravicovej buran — Tomasz Peszyński "Chci pít slzy Putinistů" (@PeszynskiTomasz) June 12, 2022

Novinářka se prý svými příspěvky zesměšňuje. „Je to bohatá Pražačka, bydlí na Praze 1… Když napíše, že lidi začali chudnout, má pravdu, když ale ze sebe dělá sociálně trpící, zesměšňuje se,“ míní Peszyński.

jo začala, ale ona ne... je to bohatá pražačka, bydlí na Praze 1.. když napíše, že lidi začali chudnout má pravdu, když ale ze sebe dělá sociálně trpíci zesměšňuje se — Tomasz Peszyński "Chci pít slzy Putinistů" (@PeszynskiTomasz) June 12, 2022

Kritika k tvrzením novinářky zazněla i od dalších lidí. „Žiji v Roudnici nad Labem, není to městečko lidí s nadprůměrnými příjmy. V supermarketech ale fronty u pokladen a vrchovaté nákupní vozíky. Inflace je nepříjemná, ale o ‚přežití‘ rozhodně nejde. O přežití jde té rodině v Keni, kterou podporuji. To, co jste napsala, je rouhavé,“ ohodnotil tvrzení producent Michal Horáček.

Tvrdý příspěvek přišel také od zastupitelky Prahy 2 Lenky Mottlové. „Kráva nejste, ta má čtyři nohy,“ vmetla novinářce. Rychlíková podle ní opomíjí fakta: „To, že naprosto globalizujete, opomíjíte fakta, celosvětovou krizi atd., to už je škoda mluvit. Co jste pro snížení inflace udělala vy? Co byste znárodnila nebo přerozdělila? Koukněte, jak jsme se měli všichni ‚dobře‘ za socialismu. To je váš svět.“

Kráva nejste, ta má 4 nohy. To, že naprosto globalizujete, opomíjíte fakta, celosvětovou krizi, atd., to už je škoda mluvit. Co jste pro snížení inflace udělala vy? Co byste znárodnila nebo přerozdělila? Koukněte, jak jsme se měli všichni “dobře” za socialismu. To je váš svět ???? — Lenka Mottlová (@GabrielkaLenka) June 12, 2022

A jeden z přispěvatelů na Twitteru celou diskusi ukončil otázkou, jak se nedostat do podobných problémů jako Rychlíková: „Rád bych upozornil na vzrůstající problém chudoby. Můžu to udělat nějak tak, abyste se z toho neposrali?“

Rád bych upozornil na vzrůstající problém chudoby. Můžu to udělat nějak tak, abyste se z toho neposrali? — Šaňo (@LexOlah) June 12, 2022

