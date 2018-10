„Kreténe, tys tam s nima seděl.“ Čižinský to schytává od Pražanů za bortící se most

Praha stále řeší unikátní situaci, kdy všech pět stran má podobný výsledek, a tak jsou koaliční jednání zdlouhavá. Zatím se snaží domluvit Piráti, Spojené síly pro Prahu a Praha sobě. Vítězná ODS by mohla skončit v opozici, takže má čas žertovat a kritizovat. Alexandra Udženija na stránkách pražské ODS na Facebooku zveřejnila Usnesení klubu zastupitelů ODS při Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Kopalo se v něm především do Čižinského, ale ani Hřib a Pospíšil neušli pozornosti. Na profilu Fungující Praha se pak do Čižinského pustili zevrubně, zejména za uzavřený most.

Začalo to zmíněným usnesením klubu zastupitelů:

„Klub zastupitelů ODS je velmi znepokojen postupem jednání zástupců klubů Pirátů, Spojených sil pro Prahu a Praha Sobě, kteří téměř 3 týdny vyjednávají o vytvoření koalice a prozatím nenalezli shodu ani v programových, ani v personálních otázkách. Je to nezodpovědné vůči Praze a Pražanům,“ tepe ODS do formující se trojkoalice.

Klub zastupitelů ODS prý odmítá nadále přihlížet debatě o tom, kdo ze tří představitelů povede jako primátor Prahu. „Zda to má být pan Hřib, pan Čižinský, anebo pan Pospíšil. Pokud to nemá být vítězná ODS a její kandidát Bohuslav Svoboda, pak jediným logickým krokem musí být nominace a volba pana Hřiba jako lídra druhé nejúspěšnější strany ve volbách,“ konstatuje klub ODS. Pak přišel lehký kopanec do všech předsedů: „Pan Hřib má k výkonu funkce stejné předpoklady jako pan Čižinský nebo pan Pospíšil, protože ani jeden z nich metropoli nikdy nevedl a nemá zkušenosti s řízením hlavního města.“ Klub zastupitelů ODS pak usnesením vyzývá lídra Pirátů Hřiba a zástupce klubu Pirátů k jednání o programových prioritách a budoucnosti fungování hlavního města Prahy.

Toto jsou pro ODS dle vyjádření klíčové oblasti:

kritický stav komunikací, dopravních staveb, zejména mostů výstavba okruhů a strategických dopravních staveb včetně přípravy zahloubení vybraných dopravních tepen opatření pro urychlení výstavby bytového fondu na území Prahy digitalizace činnosti MHMP a městských organizaci a zefektivnění jejich činnosti dotační vztahy k městským částem, zejména z hlediska zajištění údržby a správy veřejného prostoru a městské zeleně a nezbytných investičních potřeb v oblasti školství

Klub zastupitelů ODS konstatuje, že došlo k selhání starosty Prahy 7 Jana Čižinského, který nedokázal ze své pozice starosty a koaličního zastupitele hlavního města Prahy během uplynulých 4 let včas iniciovat taková opatření, aby nedošlo k uzavření dalšího mostu na území Prahy 7 a nedocházelo k ohrožení občanů a funkcí města. Pod usnesením je podepsána první místopředsedkyně ODS, Alexandra Udženija.

Na stránce Fungující Praha jsou další kopance do Čižinského. „Za poslední dva roky má doprava na Praze 7 hodně smutnou bilanci – jedna spadlá lávka a dva uzavřené mosty v havarijním stavu. Smutná je i reakce starosty Čizinského na uzavření mostu na Vltavské. Tváří se, že poslední čtyři roky nebyl členem koalice, která byla za správu pražských mostů zodpovědná. To má být ta avizovaná změna v praxi?“ ptají se Čižinského.

K příspěvku je zveřejněná i reakce na dotaz na havarijní stav mostu, který spadá do Čižinského obvodu. „Toto bohužel s naším městským obvodem nesouvisí – kdyby most patřil Praze 7, jistě bychom se o něj starali tak, aby k havarijnímu stavu nedošlo,“ vymlouvá se Čižinský. Dále píše, že za most je zodpovědný magistrát a politici na něm, kteří údržbu „trestuhodně zanedbali“.

Martin Mráček o Čižinském píše: „To je kretén, on si snad fakt myslí, že nevíme, že tam s nima 4 roky seděl.“

Jitka Smékalová mu navrhuje, že by mohl vzít fanku a jít to dát do pořádku.

Tomáš Murňák zase odpovědnost svaluje na ODS: „Spíš mě zajímá, proč jste most neopravili do roku 2013! Je jasné, že už musel být v dezolátním stavu. Řadový zastupitel skutečně nemůže jít svépomocí měřit most, který má v gesci jiná strana.“

„Nikoho nic není, nikdo za nic nemůže, nikdo s tím nechce nic mít – vykopat ty potkany a naložit do lihu...“ doporučuje Vojta Hubinger.

„Ještě bych dodal, že místostarosta Prahy 7 sedí čtvrtým rokem v dozorčí radě TSK, která se o mosty ‚stará‘,“ přidal k lepšímu Jiří Kubíček.

autor: kas