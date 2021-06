„Kvůli žoldu v Afghánistánu? To myslíte vážně?!“ Černochová a Ivan David. To dlouho nebylo

reklama

NATO se stahuje z Afghánistánu. Prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) stažení aliance ze země kritizují.

Anketa Má Robert Šlachta vaši důvěru? Má 60% Nemá 33% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 994 lidí

Ivan David naproti tomu vyjádřil pochybnosti, zda mělo pro Česko vůbec smysl vysílat své vojáky do Afghánistánu. Odchod ze země považuje za správný. Důležité podle něj je, aby teď nedocházelo ke ztrátám na životech a na majetku.

Černochová zdůraznila, že mise Afghánistánu probíhala se souhlasem OSN.

„Tady se spojenecké země nerozhodly, že si vyrazí na nějaký fight do Afghánistánu. Celá ta mise, celé to angažmá, které tam probíhalo, tak probíhalo pod mandátem Rady bezpečnosti OSN. A tohle je informace, která tady musí zaznít. Není to tak, že by se nějaké země rozhodly tam jet páchat nějaké dobro,“ zdůraznila Černochová.

Konstatovala, že čeští vojáci nemají v otázce stažení na výběr. Pokud odchází Američané a jiná země není schopná jejich úkoly převzít, česká armáda se musí přizpůsobit. A teď bude třeba počítat s tím, že v Afghánistánu bude dál panovat napětí a budou umírat lidé. „Pokud by to bylo na mně, tak já bych se stažením vojsk posečkala, ale jak jsem řekla, není to možné bez podpory a logistiky Spojených států.“

V obecné rovině zdůraznila, že sami čeští vojáci hodnotí působení v zahraničních misích jako velice přínosné, protože zde mohou získat zkušenosti, které by jinak nezískali.

Tady David důrazně nesouhlasil.

„Já jsem přesvědčen o tom, že česká armáda má být připravena na obranu České republiky a nejsem si jist, že zkušenosti s bojem v poušti k tomuto úkolu nějak významně přispějí. ... Vojáci tam chtějí, protože asi chtějí počítat s vyššími příjmy, ale to asi nebude ten správný účel,“ pravil Ivan David.

A Černochová se neudržela.

„To myslíte vážně? Že vojáci dělají svoji práci pro peníze?“ vypěnila.

„Prosím vás, neskákejte mi do řeči. Dobře, tak to nedělají pro peníze,“ odpověděl David, ale neodpustil si úšklebek. „Dělají to z altruismu,“ dodal.

David je toho názoru, že čeští vojáci působí v zemích, kde Česko nemá žádné vlastní zájmy a zasahovat by tam neměli. „Zejména ne v zemích, které se nepodobají České republice a kde nelze získat úspěšné zkušenosti pro boj v České republice,“ pravil David.

A Černochová ho znovu ani trochu nešetřila.

„Já bych doporučila panu europoslanci, aby slezl z toho obláčku růžového, modrého, aby navštívil některou jednotku a zeptal se přímo těch vojáků, co si myslí o tom, že kromě cvičení v České republice mohou vyjet do zahraničí, že tam mohou nabýt zkušenosti od svých kolegů ze zahraničí. Mohou se od nich něco naučit, stejně tak jako se toho zahraniční vojáci mohou hodně naučit od našich vojáků. A věřte mi, pane kolego, že práce našich vojáků je v zahraničí velice ceněná. Právě proto, že jsou všestranní, že si umí poradit. Takže mě uráží to, když říkáte, že se naši vojáci nechají najímat za nějaký žold. Já jsem hrdá na naše vojáky a vy nevíte, o čem hovoříte, protože žijete ve vzduchoprázdnu Evropského parlamentu,“ udeřila na europoslance.

„Já si myslím, že byste mě neměla osobně napadat, ale věnovat se nějakým argumentům,“ bránil se David.

A hned přišla odpověď.

„Já reaguji na vaše argumenty, které jsou zcestné,“ usadila Černochová europoslance.

Ten si ale trval na tom, že působit v zemích, kde jsou pouště, nepřinese žádné zkušenosti pro obranu České republiky.

Černochová kontrovala, že čeští vojáci působí i v Pobaltí a tam žádné pouště nejsou.

„To je vrchol demagogie,“ rozčiloval se David, že Černochová přešla od pouště k Pobaltí.

Dáma mu ihned odpověděla, že v Afghánistánu byla, na rozdíl od Davida, a na vlastní oči viděla, jak dobrou práci čeští vojáci odvádějí a jaké zkušenosti získávají.

Poté se zastala českých vojáků, kteří jsou vyšetřováni v souvislosti s úmrtím jednoho z afghánských teroristů, který před tím zabil českého psovoda Tomáše Procházku. Psal se rok 2018. Čeští vojáci jsou podle Černochové profesionálové a dokud probíhá vyšetřování, ctí presumpci neviny.

Došlo i na otázku modernizace české armády.

Černochová zdůrazňovala, že čeští vojáci potřebují moderní techniku. David okamžitě oponoval, že za vlád ODS se do armády investovalo málo a dnes je to právě ODS, která tepe vládu za to, že v časech krize málo investuje do nákupu zbraní. Černochová se bleskově ohradila, že vláda ODS skončila v roce 2013. „Odpusťte si svůj šovinismus,“ vypálila na Davida.

Celý duel naleznete zde

