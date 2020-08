„Lásku si nekoupíš, Lásku volíš." Senátor vytvořil VIDEO. Byl dojatý

Václav Láska, který obhajuje svůj senátorský mandát, se sešel v kavárně s politickým aktivistou Robinem Suchánkem a miliardářem Karlem Janečkem. „All you need is Láska,“ zněl popisek fotky. Natočil též video, kde volal donátorce, která mu přispěla na předvolební kampaň. Její peníze půjdou na výrobu tašek s logem: „Lásku si nekoupíš, Lásku volíš“. „Tak já až pojedu okolo, tak já na Vás zazvoním, pokud budete doma, tak Vám ji dám osobně, pokud ne, tak ji sroluji a dám Vám ji tam do schránky, jo?“ informoval ji Láska. Podporovatelka Lásky byla telefonátem zaskočena. „Jé, vy jste Václav Láska? Já jsem myslela, že je to někdo z práce,“ řekla mu do telefonu.

reklama

Kandidát obhajující senátorské křeslo Václav Láska sdílel na svém Facebooku fotku, kde mu vyjádřili podporu miliardář Karel Janeček, který je zakladatelem a předsedou Nadačního fondu proti korupci a aktivista Robin Suchánek. Trojice se potkala v kavárně Mlýnská. Příspěvek začínal slovy: „ALL YOU NEED IS LÁSKA!“ a Suchánek popsal, že senátor Láska má za sebou spoustu práce a nyní tedy obhajuje mandát. „My věříme, že do Senátu prostě patří! Držíme palce!“ zakončil Suchánek příspěvek.

„Láska patří všude,“ napsal v komentářích Martin Bušina.

Fotogalerie: - U Rozhlasu 21. srpna

Psali jsme: Senátor Láska: Hamáček touží po jediném, objednávat z Číny

Dále senátor zveřejnil video, ve kterém telefonoval jedné paní, která mu přispěla na předvolební kampaň. „Dobrý den, Václav Láska u telefonu. Dobrý den. Máte na mě minutku?“ zeptal se Láska volající. Ta odpověděla, že zrovna jde na poštu, avšak co přesně potřebuje. Prý jí jen chce poděkovat za to, že na jeho kampaň poslala pět set korun. „Jé, vy jste Václav Láska? Já jsem myslela, že je to někdo z práce,“ zasmála se překvapená donátorka senátora. „Že vám nabízím nějaký shopping,“ poznamenal senátor. Václav Láska prozradil, že její příspěvek použili na výrobu tašek do voleb s logem: „Lásku si nekoupíš, Lásku volíš“. „Chtěl jsem Vám říct, že bych Vám tu jednu tašku hodil do schránky, tak jenom, abyste se nedivila, až ji tam najdete, že je to takové poděkování ode mě,“ informoval senátor ohromenou podporovatelku.

Anketa Věříte, že ODS a TOP 09 půjdou do sněmovních voleb společně? Ano 3% Ne 11% Je mi to jedno 86% hlasovalo: 7366 lidí

„Jé, to jste hodný. My jsme to takhle nemysleli, ale víc bohužel nemáme a moc bychom si Vás přáli, abyste byl, i když Žantovský je dobrý, ale Vy jste prostě náš,“ zdůraznila volička v okrese, kde Václav Láska kandiduje. Ten se dojal a do telefonu řekl, že takové vyjádření je pro něj víc, než poslaných pět set korun. „Tak já až pojedu okolo, tak já na Vás zazvoním, pokud budete doma, tak Vám ji dám osobně, pokud ne, tak ji sroluji a dám Vám ji tam do schránky, jo?“ informoval senátor. Prý ho tedy rádi uvítají.

Video okomentoval slovy, že si váží toho, jak mu v současné nelehké době mnoho lidí přispělo na předvolební kampaň. Každá zaslaná koruna mu prý umožní dovolit si v kampani o kousek víc, ale hlavně ho prý nabije energií. „Začal jsem tedy obvolávat ty, kdo mi na kampaň přispěli. Jednak abych jim poděkoval, ale také proto, abych jim řekl, na co jsem jejich příspěvek použil. A tenhle telefonát byl obzvláště milý a nabíjející. Tak se s ním chci svěřit všem,“ dodal v příspěvku. Václav Láska obhajuje mandát na Praze 5, 13 a v Řeporyjích.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Spláchli nás. Byla jsem odvařená, vzali mi mládí, říká Němcová k srpnu 68 Docent Maďar: U Vojtěcha končím. Dělal jsem to zdarma, jako službu lidu. Čelil jsem útokům Bělorusko nesmí být druhá Ukrajina. Jednat s Lukašenkem, říká vrchní diplomat EU Skopeček (ODS): Vládní snaha o předvolební korupci před krajskými a senátními volbami

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.