„Luxusní stěrka klausovského trolla Jakla v přímém přenosu.“ Tato hláška po pořadu ČT rozpoutala regulérní válku na internetu. Podívejte se sami

Divokou debatu na sociálních sítích rozpoutal čtvrteční díl pořadu Události, komentáře v České televizi, kde někdejší poradce prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl pořádně namíchl historika a profesora Bostonské univerzity Igora Lukeše, když začal mluvit o pozitivech šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Lukeše jeho slova dokonce tak vytočila, že se pustil i do kritiky Jaklova vzhledu. Jejich názorový střet rozdělil diskutující na dva tábory, do debaty se zapojili také někteří politici a novináři.

Nejprve Lukeš před kamerami ČT poznamenal, že „seriózní lidé“ byli vystoupením Trumpa v Helsinkách velmi zaskočeni. Zazněla i slova o „zrádcovském prezidentovi“, který táhne s Putinem za jeden provaz proti vlastnímu národu. Ale Jakl měl na summit zcela opačný názor. Nepovažuje ho za katastrofu, ale naopak za úspěch Trumpovy a Putinovy politiky opětovného hledání cest ke zlepšení vztahů mezi oběma velmocemi.

„Donald Trump nám za poslední asi měsíc předvedl nejlepší periodu svého prezidentování. Svět není nedělní škola. To, že Američané jsou schopni skácet sto režimů po celém světě za posledních několik desítek let a instalovat vlády, to je pravda. Ostatní velké země hájí svoje zájmy všude možně po světě a nepochybně se přitom používají různé metody,“ konstatoval Jakl.

To už u Lukeše začal pomyslný pohár trpělivosti přetékat. „Vůbec nevím, jak na tuhle situaci reagovat, protože vy jste mě pozval do tady toho programu a nakonec já tady jsem nucen poslouchat otevřené lži, nesmysly a výmysly,“ zlobil se profesor, který nechápal, jak někdo může zpochybňovat kvality vlastenců, kteří celý život pracovali ve prospěch Spojených států a kteří teď mají obavy z toho, co Trump předvádí.

„Tyhle lidi dáme úplně stranou a dáme hlas tady tomu pánovi, kterého sice nevidím, ale vím z nějaké fotografie, že má koňský ohon na hlavě,“ poznamenal Lukeš a nevycházel z údivu, nechápal, jak člověk jako Jakl může mluvit o tom, co je dobré pro Spojené státy nebo dokonce pro celý Západ. Jakl si v tu chvíli provokativně prohrábl své dlouhé vlasy.

Záznám čtvrtečních Událostí, komentářů si pustil i brněnský právník Tomáš Tyl, který tento týden oznámil, že bude kandidovat v komunálních volbách, a Lukeše hned za jeho výstup zkritizoval. „Včera jsem neměl na ČT náladu, pustil jsem si ze záznamu jen výkřiky údajného profesora Lukeše, který je už celé roky hlásným troubou Obamy a clintonistů, načež se ukázalo, že je to profesor kadeřnického učiliště, a hlavní díl jeho vystoupení se týkal ‚koňského ohonu‘ Ladislava Jakla,“ uvedl a doplnil, že „to bylo tak blbý“, že i Kubal (moderátor pořadu) vypadal nešťastně. „Ale jestli tam byl i Jandourek, tak to já si to dneska pustím celý! Sorošův přítula a bijec Putina – to si nenechám ujít. A teď marš makat, bando lína, ať může Jandourek vítat!“ napsal na facebooku.

Komentátor Martin Fendrych, známá tvář redakce Aktuálně.cz, dal Lukešovi naopak za pravdu. „Měl z 99 % pravdu, jen omylem urazil koně,“ uvedl.

„Kdyz mi dřív volali z ČT a zvali mě do debaty, vždycky jsem se ptal: ‚Budu já ten chytrej, anebo budu VYVAŽOVAT?‘ Dnes rovnou zdvořile odmítám. @LudekStanek to nazval metodou: pet minut pro Židy a pět minut pro Hitlera, a myslím, ze je to dobrá definice kvantitativni objektivity,“ vyjádřil se k pořadu svérazně ve svém tweetu novinář Miloš Čermák.

Názorový střet Jakla a Lukeše spustil vlnu nejrůznějších reakci na twitterovém účtu OMGzine, který vyhrocenou část pořadu sdílel v krátkém videu a připojil i komentář, v němž Lukeše ‚plácá‘ obdivně po ramenou. „Luxusní stěrka klausovského trolla Jakla v přímém přenosu #UdK. Profesor Igor Lukeš zabodoval tak, že jsme málem spadli smíchy ze židle. Bravo! ‚Starý džíny plný záplat Z košile je cítit dým Vojenský má z kotců kabát Zkrátka lesní manekýn‘,“ dodal.

Luxusní stěrka klausovského trolla Jakla v přímém přenosu #UdK.

Profesor Igor Lukeš zabodoval tak, že jsme málem spadli smíchy ze židle.

Bravo!

“Starý džíny plný záplat

Z košile je cítit dým

Vojenský má z kotců kabát

Někteří komentující však onu „stěrku“ považují za trapnou. „Urážet něčí účes je podle vás jako stěrka? Nevím, co je vtipného na navážení se do kohokoliv tímto způsobem. Pokud mám na to umlátit oponenta fakty, tak to mám udělat,“ napsal uživatel. Další pak poukázal na to, že Jakl sice není profesor jako Lukeš, ale určitě je větší demokrat, než tzv. pravdoláskaři, kteří se dosud nesmířili s tím, že prohráli v demokratickych volbách.

I následující reakce byla plná kritiky na adresu profesora. „Lukeš, přesně ten pán se mi vybavuje, když se řekne lepšočlověk, doslova se štítící vidění světa zpoza své zbytnělé intelektuální bubliny a když dojdou věcné argumenty, uchylující se okamžitě k výpadům na osobu oponenta. #fuj,“ poznamenal komentující.

„Mám dojem, že jste se spletl. Čechům rozhodně imponoval pan Jakl, který odpovědně a odborně hodnotil současnou krizi neúspěchu westébácké propagandy ve světě :). V Langley, Pentagonu i Bílém domě ze lží začali trpět gastritidou. :) Vím, co mám studentům přednášet,“ zastával se uživatel Jakla.

Někteří Lukeše za jeho výpadek omlouvají s tím, že pouze čelil srážce s blbcem. „Jediná záchrana před blbcem je útéct. Toť rada odborníků. Pan Lukeš to udělat nemohl, tak řekl, co si myslí. Chápu ho. Zatímco u Jakla je arogance a dezinfo běžným vyjadřovacím prostředkem, u Lukeše naprostá výjimka, která potvrzuje pravidlo,“ uvedl další pisatel. „Tleskám panu profesorovi. Věci se mají nazývat pravým jménem a @CT24zive nemá zvát lháře a primitivy do pořadů, možná tak do pošty pro tebe,“ uzavřel komentující.

