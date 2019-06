„Lžete!“ Výbuch Pirátů v Praze: Povyk kvůli atentátu na Heydricha. Dokonce i vtipné FOTO

Celou kauzu začal občan, který na Facebooku upozornil, že na pietním setkání v Resslově ulici, připomínajícím výročí smrti českých parašutistů, kteří se podíleli na likvidaci říšského protektora Reinharda Heydricha, nebyl přítomen primátor Zdeněk Hřib ani nikdo další z magistrátní koalice. Dokonce prý vedení Prahy neposlalo ani věnec.

Kauza se rozšířila díky Twitteru novináře Jana Paličky, podle kterého je takové jednání lidsky odporné. „Na aktivistické zhovadilosti mají času dost, ale že by třeba uctili památku hrdinů, bez jejichž oběti by tu vůbec nemuseli být, natož oxidovat na magoši, to zas ne, priority jsou jinde,“ psal Palička.

V odpovědích na jeho tweet se osobně vyjádřil primátor Zdeněk Hřib. „Rádi bychom památku českých hrdinů uctili, ale Český svaz bojovníků za svobodu, který akci organizoval, nás nepozval, takže to nešlo,“ vysvětlil.

Tématu se chytili jeho zastánci, kteří začali vše vysvětlovat tím, že akci pořádal „ten Vodička“, míněn předseda Českého svazu bojovníků za svobodu. Vše završil jistý uživatel Twitteru, který napsal, že na akce těchto kreatur slušný člověk prostě nechodí. „Je totální chucpe, že si lidi Vodičkova typu berou ty hrdiny do svých rudých... úst,“ dodal.

Redaktor Palička následně upozornil primátora, že absence pozvání rozhodně není překážkou. Prostě se mohl přijít poklonit památce tak jako všichni jeho spoluobčané, kteří do Resslovy ulice dorazili. Primátorova výmluva je podle něj slabá. A vysvětlovat neochotu uctít hrdiny osobou organizátora je podle něj vyložené morální dno.

Další světlo do celé kauzy vnesla Jana Černochová, starostka městské části Praha 2, pod kterou Resslova ulice spadá. Ta vyvrátila Hřibovu výmluvu na Vodičkův svaz tím, že na svém Facebooku zveřejnila pozvánku, kterou dostala ona. A pozvánka nebyla od „rudého“ svazu bojovníků za svobodu, nýbrž od Vojenského historického ústavu, podepsána jeho ředitelem, plukovníkem Alešem Knížkem.

Primátor Hřib tedy podle Černochové lže, když tvrdí, že na akci nemohl, protože nedostal pozvánku od ČSBS, protože pozvánky zjevně rozesílala úplně jiná instituce.

A ještě zajímavější pohled na celou věc nabídl pražský komunální politik, předseda pražské ODS Tomáš Portlík. Ten na svém facebooku zachytil fotografii, kterou primátor Hřib měl zveřejnit na svém profilu na sociální síti Instagram. Podle systému fungování této sociální sítě je vysoce pravděpodobné, že Hřib tuto fotografii skutečně publikoval, přibližně v šestnáct hodin.

Na snímku je primátor, absentující v kostele svatých Cyrila a Metoděje, zachycen při pozoruhodné činnosti. Totiž při „instruktáži k zítřejšímu zahájení stavby metra D“. Na snímku stojí primátor Hřib v doprovodu svých asistentů, a lidé ve žlutých vestách mu vysvětlují, jak má druhý den při slavnostním zahájení stavby před novináři ovládat sbíječku, se kterou má pražský primátor „výkop“ provádět. „Vzpomínka na padlé nestála nikomu ze zmíněných ani za smuteční věnec. Asi měli důležitější věci na práci…“ poznamenal k tomu Portlík.

Tato internetová kauza se rozjela v odpoledních hodinách. Když si to primátor Zdeněk Hřib uvědomil, začal konat. Předně ze sociální sítě rychle zmizela fotografie, na které jej instruují, jak okouzlit novináře prací se sbíječkou.

Po devatenácté hodině se pak primátor Hřib objevil v Resslově ulici a s narychlo sehnanou květinou se poklonil liduprázdnému pietnímu místu. Pořízené foto doplnil citátem vojenského historika Eduarda Stehlíka o tom, že z krve těchto hrdinů vyrůstá svoboda.