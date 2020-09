„M*mrde!“ Válka umělců! Operní Chvilkařka v konfliktu s kontrabasistou, fandou Chvilkařů. Jde tu o peníze

reklama

Pirát Hrubeš svou verzi příběhu popisuje takto: Pecková si prý na svém profilu posteskla, že někteři ji považují „za zombie přisátou na cecek rodného města“. Anketa Mělo by Česko přijmout uprchlíky ze shořelého tábora v Řecku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3052 lidí

„Na provoz jejího festivalu Zlatá pecka – hudební festival totiž každoročně dostává dotaci od města Chrudim, jejíž výše je vždycky předmětem bouřlivých debat. Tak jsem se jí zeptal, jak by se podle ní měla dotace festivalu určit. No, to jsem si asi dovolil moc. Nic k věci jsem se nedozvěděl, zato mě paní Pecková očastovala výrazy jako ‚nula z orchestru‘, že mám ‚amaterský a populistický pohled‘ a snažím se ‚své neúspěchy v povolání zakrýt politickou agitkou‘,“ popisuje Hrubeš začátek konfliktu.

S tím by se prý smířil, ovšem další diskutující mu začali nadávat do tzv. mamrdů, proti čemuž už cítil povinnost se ohradit. „Slušní lidé do politických diskusí netahají cizí rodinu. Bohužel jsem se dočkal akorát toho, že se těmhle nadávkám tleská, kromě toho tam taky někdo říkal něco o strkání šavle do řiti. Paní Pecková tyhle urážky komentovala slovy, že uvažuje, že by si šla udělat popcorn,“ popsal situaci.

Fotogalerie: - Živá kultura ve sněmovně

„Teď na svým facebooku rozjíždí zkazky, že jsem její festival označil za tunel na peníze. Sice jsem do té diskuse napsal, že si nemyslím, že je Pecka tunel na peníze, ale tím jsem to prý zvednul a do éteru jsem vyslal vzkaz, že by to tunel mohl být,“ stěžuje si Hrubeš.

Dodejme, že Pecková na svém profilu skutečně něco takového sdílela. „Tak jsem se z FB diskuse s jedním agitátorem Pirátské strany o sobě dozvěděla, že jsem pseudoosobnost, která si z festivalu Zlatá pecka dělá tunel pro své kamarádčofty z uměleckého světa. A to vše, prosím pěkně, za celých 400 tisíc. To ani není kultúra za 500,“ narážela pěvkyně zřejmě na známou soutěžní hru Riskuj.

Pecková chce Hrubeše prý ostrakizovat. „Nemluvě o tom, že už kontaktovala spoluhráče z Bumblebass, že mě mají na všechny akce, které jsou její, vyhodit, jinak si nezahrajou. Na tom jejím festivalu, kde jsem jinak hrál už pravidelně třetím rokem, se už já tím pádem nikdy neobjevím. Nu což, jsou i jiná pódia,“ smířil se s výsledkem kontrabasista.

„Tenhle příspěvek píšu pouze a jenom proto, že o mně paní Pecková vypouští komentáře, které mi dělají veřejné jméno tak špatné, že to nemůžu nechat ležet. Jinak už bych se na tu diskusi vykašlal, v momentě, kdy vám někdo neustále sprostě nadává, tak nemá smysl v tom zůstávat. A přitom jsem se fakt snažil komunikovat maximálně věcně. No nic, tak jsem zase přišel o nějaké ty ideály,“ dodal závěrem a přiložil nafocené záznamy konverzací.

Pecková je na facebooku mnohem méně sdílná. Kromě již zmíněného osočení, že ji Hrubeš označil za pseudoosobnost, která si ze Zlaté pecky dělá tunel, ještě sdílela definici z Ďáblova slovníku Ambrose Bierce, že Pirát je politik moře, a otázku, zda ostatní vidí její příspěvky. „Mě neumlčíte, nezastrašíte a nezastavíte,“ vzkázala.

Je docela možné, že přiložené snímky konverzace neposkytují celý kontext situace a co se stalo před Hrubešovým příspěvkem, nicméně potvrzují kontrabasistovu verzi příběhu, tedy že se „pokusil otevřít diskusi“ o tom, jak by měly být určeny prostředky alokované městem na kulturu. Hrubeš zmínil celkem základní problémy a poučky spojené se státní správou, tedy že státní správa musí zvažovat, zda jí, lidově řečeno, stojí za to něco podporovat. Dále pravil, že je členem Pirátů, místostarosty zná osobně. „Jsou to čestní lidé, kteří sice nežijí klasikou jako já, ale ze své funkce si musí klást ty otázky, o nichž jsem mluvil výše,“ prohlásil. Kulturní přínos festivalu také nezpochybňoval.

Pecková však na něho doslova vystartovala, zda si sám dokáže odpovědět, zda od něho dostali posluchači to nejlepší. „To je neuvěřitelný! Kdo hodnotí, jak kdo hraje nebo zpívá? Radnice? ANO? Piráti? Pan Pilný? Pan Štěpánek?“ ptala se a tvrdila, že debatu vyprovokovali další Piráti, podle kterých je festival Zlatá pecka elitářský.

Fotogalerie: - Piráti za legalizaci konopí

Obvinila Piráty, že chtějí ničit kulturu, jako některé předchozí režimy. „Zničíme kulturu? Přestaneme kultivovat? Budeme dělat jen to, co si vydělá? Budeme tedy dělat jen masovou zábavu? Eva a Vašek? Super! Existuje schopnost to rozeznat?“ stýskala si umělkyně a dodávala, že pak to vypadá tak, jak to vypadá a situace se prý podobá agitkám v 50. letech.

„Klasická kultura – to není jen hudba, ale i činohra, výtvarné umění, film se nedá nikdy ze vstupného zaplatit. To je holý fakt, takže se prostě podporovat musí,“ měla jasno operní pěvkyně. „A nejhorší jsou tyhle kecy a úvahy, kolik co stojí. Bravo. Pokud máte tedy umění opravdu rád, tak si kladete opravdu špatné otázky,“ osopila se na kontrabasistu a dodala, že její spolek prý nemá ze Zlaté pecky „ani vindru“.

Do Hrubeše se pak začal navážet jistý Lukáš Siebert, který ho, jak bylo uvedeno, nazval mamrdem, za což Pirát žádal omluvu, ale nedostalo se mu jí. Zdůraznil, že se o Peckovou neotíral, ani o její umělecký projev, ale zdůrazňoval, že jde o manažerskou stránku věci, kde by Peckové podle něho nemělo být přisuzováno žádné nadstandardní zacházení.

Psali jsme: Jsme ve ztrátě, pravil známý herec a divadelník. Hřibova Praha mu poslala 21 milionů, aby se měl líp Hrušínský: „Hele, k*nda.“ Zeman a Babiš polili živou vodou nýmandy. Samozvaní umělci, ušmudlaná bída Češi věří kecům. Kultura? Málo. Vetchý v ČT naříkal na národ, přidal zážitek Čeští umělci: Jako Tchaj-wan by měla vypadat celá Čína!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.