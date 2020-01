„Mafie!“ Pirátům bylo horko: VIDEO z jednání v Praze. Přišel nezvaný host

„Funguje to tak, že radnice, které ovládají, přidělují účelové zakázky na poradenství nebo ‚analýzy‘ jejich firmám nebo na IČO fyzickým osobám. Prakticky každý člen Pirátů Praha 10 z toho žije. Vyjmenoval jsem pouze nejkřiklavější případy, ale jejich mocenská chobotnice je prakticky všude, kde vládnou,“ tvrdí místopředseda. Anketa Chcete zrušit Českou televizi? Chci 95% Nechci 5% hlasovalo: 10311 lidí

Přidal příklady, kde údajně dochází k přihrávání peněz spřízněncům Pirátů. „Piráti si léta pořádají diskusní večery v knihovně Ruská. Ty jim moderuje jistý Martin Veselý. Ten je majitelem firmy Dialog architekti, s. r. o. A tato firma dostala od Prahy 10 (Piráti v koalici) na jaře tohoto roku zakázku na ‚Zpracování analytické části strategického plánu rozvoje MČ Praha 10‘ za 216 590 Kč. Štěstí se na něj usmálo i na Praze 11, kde vládne Pirát Jiří Dohnal a dostal zakázku na analýzu ‚Bezpečnost veřejného prostoru na Jižním Městě očima dětí‘ za 109 800 korun. No, a nejštědřejší byla Praha 4, kde tehdy vládli Piráti a získal od nich zakázky celkem za 624 000 korun. Podepsaná pod smlouvami byla za úřad Prahy 4 Eva Tylová, která za Piráty kandidovala jako leader na Praze 12. Dohromady si tak pan Veselý za moderování pirátských večerů a nepotřebné ‚analýzy‘ přišel na milion korun,“ shrnul Čížek.

To však není zdaleka všechno. Dalším příkladem je podle Čížka David Satke, zastupitel za Prahu 10, opět za Pirátskou stranu. „Ten je majitelem právní kanceláře, která na podzim 2019 získala zakázku od Prahy 3 na poradenství za 50 000 korun měsíčně. Dohromady vyinkasoval 150 000 korun. A kdo s nimi zakázku uzavíral? Podepsán je starosta z TOP 09 Ptáček, ale jako odpovědná osoba v jednání je uveden místostarosta Štěpán Štrébl za Piráty. Jak mi sdělil opoziční zastupitel za Svobodné Tomáš Štampach, nikdo o tom, že by ta kancelář na úřadu něco dělala, neví,“ odvolával se Čížek na svědectví zastupitele z Prahy 3. Štampach mimo jiné informoval i o novém logu Prahy 3.

Na paškál si Čížek vzal i místostarostu Prahy 10 Petra Beneše. „Ten je jako uvolněný stále zaměstnancem firmy AVE, která má na Praze 10 zakázku na svoz tříděného odpadu. Vlastní ji miliardář Křetínský. Tyto služby vůbec nefungují. Ale to by nebylo to nejhorší. AVE je ale také zájemcem o zakázku na správu zeleně. Nabídky do výběrového řízení byly odevzdány již 20. září, ale dodnes nebyla soutěž vyhodnocena. A chcete vědět proč? Podle mých informací AVE skončila v soutěži druhá. Takže teď se na radnici vymýšlí, jak z toho ven a zakázku AVE přidělit, i když nabídla vyšší cenu. Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky předsedá další Pirát Ivan Mikoláš. Ten ještě drze tvrdí, že se zakázkami na úřadě nemá nic společného. A kdo tedy? Mimochodem Mikoláš je uvolněný zastupitel a bere plat 60 000 korun plus náhrady,“ informoval místopředseda pražské SPD. Dodal, že předseda Pirátů Praha 10 Jiří Belšán měl s úřadem údajně uzavřenou ‚poradenskou smlouvu‘ za desítky tisíc korun. „Co komu radil, nikdo neví,“ tvrdí Čížek.

Ušetřena nebyla ani místostarostka Jana Komrsková, které Čížek vytýkal, že najala svou přítelkyni Lenku Dvořákovou. „Ta úřadu vyfakturovala za svou poradenskou ‚činnost‘ 135 000 korun. Musela ovšem s ostudou skončit, když se přišlo na to, že z pozice své funkce přidělovala z úřadu zakázky svému manželovi. Vše bez otevřeného výběrového řízení. Manžel dostal zakázku zhruba za 100 000 korun.“ Této aféře se věnovaly i Seznam Zprávy.

Nicméně, Čížek neútočil jen na Piráty. Soustředil se i na koalici Vlasta, ve které jsou členové KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí, tudíž ji Čížek nazval sesterským sdružením k Praha Sobě. „Místostarosta David Kašpar (Vlasta) si sám sobě přidělil nově zrekonstruované Divadlo Vzlet za 40 milionů korun. ‚Výběrové‘ řízení vyhrála firma Vosto5, z. s., jejímž byl zakladatelem, za nájem 220 Kč/m2/rok! Osobně dohlížel v komisi na ‚výběrové‘ řízení a sám pro sebe hlasoval,“ informoval místopředseda pražské SPD. Dodal: „Ale králem všech je Milan ‚dotace‘ Maršálek (Vlasta). Ten je mimo placeného členství v šesti komisích také člen komise dotační politiky. A zde si sám sobě přidělil do neziskovky Natura Quo Vadis v roce 2019 391 000 korun. Dohromady od Prahy 10 získal přes milion korun.“

Čížek shrnuje, že tyto příklady mají jeden společný jmenovatel, a to zbídačený rozpočet a ohromné dluhy. „Praha 10 v roce 2019 hospodařila pod jejich vedením se ztrátou -404 000 000 korun. Doposud bylo hospodaření úřadu vždy přebytkové. Ve výhledu do konce roku 2025 plánují kumulovanou ztrátu 3 100 000 000 korun, tedy 3,1 miliardy!!! Z těch dluhů se už nikdy nevyhrabem,“ varuje místopředseda a odkázal na svůj portál Naše Praha 10, kde kauzy popisuje, i s možností podepsat petici.

„Jsem zvědav, jestli o této mocenské Cosa Nostře, která vysává obecní rozpočty, natočí pořad Reportéři ČT. Důkazy včetně smluv jim rád poskytnu. Kdyby se takto choval kdokoliv jiný, už by novináři vytvořili informační peklo. Tady je pěkně ticho po pěšince. Nic se neděje, jsou to přece naši... Jak se vám to líbí platit daně jak mourovatí a pak se dívat, jak vám to tihle piráti rozebírají a ještě se nám smějí do obličeje? Mně tedy ne,“ burcoval na závěr Jan Čížek. Přidal i video, kde uvedená zjištění prezentoval na zastupitelstvu Prahy 10.

O petici na videu ještě prohlásil: „Já jsem tady slyšel docela vášnivou diskuzi, zejména tady z řad Pirátů, myslím že to byl pan Beneš (pirátský zastupitel), který říkal, že já jsem člen SPD a jako takový že vlastně ta petice pro občany nemá smysl, protože je dokonce i neslušné, když to někdo podepíše. Když to organizuje nebo spoluorganizuje člověk, který je členem SPD.“

