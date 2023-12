„Máme nejdražší potraviny a vy chcete spacáky ve Sněmovně?“ Fiala ohlásil korespondenční volbu. A je zle

reklama

„Korespondenční volba pro české občany v zahraničí míří do Poslanecké sněmovny. Opozice hrozí obstrukcemi, ale jsme připraveni korespondenční volbu prosadit, je to krok správným směrem,“ uvádí na svém twitterovém účtu premiér Petr Fiala (ODS).

Korespondenční volba pro české občany v zahraničí míří do Poslanecké sněmovny.

Opozice hrozí obstrukcemi, ale jsme připraveni korespondenční volbu prosadit, je to krok správným směrem. — Petr Fiala (@P_Fiala) December 7, 2023

„Už jste se sloučili, vládne MPA? To jste nám právě oznámil tímto zoufalým protiústavním krokem. Máme nejdražší potraviny v EU a vám to stojí za spacáky ve sněmovně namísto řešení problémů. Tohle je taková pohroma ČR, jakou zažíváme poprvé. Na druhou stranu je to výzva,“ okomentovala to například Kateřina Dostálová.

Uz jste se sloucili, vládne MPA? To jste nám právě oznámil tímto zoufalym protiústavním krokem. Máme nejdražší potraviny v EU a vám to stojí za spacáky ve sněmovně namísto řešení problémů. Tohle je taková pohroma ČR, jakou zažíváme poprvé. Na druhou stranu je to výzva. — Kateřina Dostálová (@Katerina_Dostal) December 7, 2023

Vedle Fialy se ke korespondenční volbě vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Ve Sněmovně bude diskusní peklo. Opozice už šustí spacáky. Ale je to tady. Předložili jsme návrh uzákonění korespondenční volby, která umožní našim občanům pobývajícím v zahraničí naplnit jedno ze základních občanských práv – volit. Plníme tak nejen náš slib a programové prohlášení téhle vlády, ale také závazek z programového prohlášení vlády předchozí. Tak jsem zvědav na ty výmluvy, proč teď už to není správné,“ sdělil Rakušan.

Ve Sněmovně bude diskusní peklo. Opozice už šustí spacáky. Ale je to tady. Předložili jsme návrh uzákonění korespondenční volby, která umožní našim občanům pobývajícím v zahraničí naplnit jedno ze základních občanských práv – volit. Plníme tak nejen náš slib a programové… pic.twitter.com/ewXk0E0yDv — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) December 7, 2023

„Občané v zahraničí se dobrovolně rozhodli opustit rodnou hroudu a zbavit se svých občanských práv. Nechť volí, tam kde daně platí. Chtějí-li volit zde, nechť sdílejí následky své volby,“ komentoval to například David Maňák.

Občané v zahraničí se dobrovolně rozhodli opustit rodnou hroudu a zbavit se svých občanských práv. Nechť volí, tam kde daně platí.

Chtějí-li volit zde, nechť sdílejí následky své volby. — David Maňák #czexit à la???? (@David_Manak) December 7, 2023

