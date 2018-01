Manželka mi zakázala koukat na Moravce, prozradil neúspěšný prezidentský kandidát Fischer

Luboš Xaver Veselý přivítal v sobotním Pressklubu na Frekvenci 1 neúspěšného prezidentského kandidáta Pavla Fischera.Ten ocenil, že se politická kampaň před prvním kolem prezidentské volby nesla ve slušném duchu. Stávajícímu prezidentovi Miloši Zemanovi vyčinil, že nechodil do debat. Prý do nich možná nechodil proto, aby si voliči neřekli: Zeman dost!

Pavel Fischer hned na úvod zdůraznil, že ať už prezidentské volby vyhraje kdokoliv, on bude výsledek volby respektovat. Pokud to bude Miloš Zeman, Fischer ho uzná za svého prezidenta, jako ostatně činil doposud. V tuto chvíli však podporuje Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. „Já jenom vím, že zítra budeme v Brně, abychom vyjádřili podporu kandidátovi, který postoupil,“ podotkl host.

Ocenil, že před prvním kolem přímé volby prezidenta se vedla slušná volební kampaň s věcnými diskusemi. Kandidáti spolu často nesouhlasili, ale to ještě neznamená, že by museli používat sprostá slova. „Pokud nelítají sprostá slova nebo pomluvy založené na lži, to je dobrá zpráva o demokracii,“ ocenil Fischer. „Kolikrát jste se seknul?“ zeptal se Luboš Xaver Veselý v narážce na prezidentskou kampaň. Fischer však nechtěl dát jasnou odpověď. Každý kandidát prý čelí situacím, ve kterých se může seknout.

Pokud jde o Miloše Zemana, Fischera zaujalo, že stávající prezident nevedl kampaň, ale za tuto nekampaň zaplatil 17 milionů korun. Podstatné je, kdo zaplatil oněch 17 milionů. „Strategicky vzato je velmi mazané, vůbec nejít do žádných debat. Zkrátka proto, že jste ve funkci a máte prostor v médiích. Takže z jeho hlediska to byl dobrý krok,“ uznal Fischer.

Zcela jinak hodnotil počínání prezidenta Zemana z pohledu občanů, protože jim v podstatě neskládal účty. „Já když vidím ty billboardy ‚Zeman znovu‘, o kterých víme, že nejsou kampaň, tak si kladu otázku, co to znamená. Znamená to, že bude pokračovat v tom, co u Zemana kritizujeme? Pak bych tedy řekl Zeman dost!“ zdůraznil host.

Nechtěl se však vyjadřovat k tomu, že moderátor České televize odmítl moderovat debatu prezidentských kandidátů v České televizi. O nedělích se prý na Otázky Václava Moravce nedívá. Raději obědvá s rodinou. „Moje žena mi to zakázala,“ dodal.

Druhé kolo přímé volby prezidenta prý zatím není rozhodnuté. Právě nadcházející prezidentské debaty mohou ještě ovlivnit celou řadu lidí. Během nadcházejícího týdne se může odehrát něco, na co jeden kandidát zareaguje dobře, druhý hůře a to může ovlivnit názor nemalého množství voličů. Týden je prý v politice příliš dlouhá doba, během které se může stát leccos.

Nakonec prozradil, že se mnohé naučil jako spolupracovník prezidenta Václava Havla na Hradě. Prvního českého prezidenta prý vnímá jako svého učitele. „Ale já se necítím být strážcem jeho odkazu. Na to tu jsou jiné instituce. Já to sám nezvládnu,“ řekl. V prezidentské kampani si však na Václava Havla často vzpomněl.

autor: mp