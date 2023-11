„Měl bys držet hub*!“ Smrt Schwarzenberga. U kondolence se strhl křik

Skon někdejšího ministra zahraničí okomentoval na sociální síti X prezident Petr Pavel. „Odešel ve všech ohledech velký muž. Služba naší zemi pro něj byla nejen kontinuitou rodu, ale naprosto přirozeným posláním. Bylo mi velkou ctí znát ho osobně. Jeho noblesu, moudrost, laskavý humor a evropský přesah budu postrádat. Upřímnou soustrast rodině," poznamenal prezident.

„Sloužil. Noblesně. Bude chybět, není kdo by jeho místo nahradil. Děkuji. Za každý rozhovor, který nutil přemýšlet a ptát se jak bych mohl být i já prospěšnější. Vyplatilo se vždy poslouchat každé jeho slovo. Naplněný život. Šlechtic," okomentoval Schwarzenbergův odchod místopředseda hnutí STAN Jan Farský.

„Někdy se zdálo, že Karel Schwarzenberg při jednání neposlouchá, že jakoby dříme. Potom najednou promluvil a bylo jasné, že celou dobu pozorně vnímal vše kolem sebe. Vždy pomáhal a jeho jméno nám otvírá dveře. Viděl dál než ostatní a pro Českou republiku odvedl obrovský kus práce. R. I. P.," vzpomněl předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Velvyslanec Velké Británie v České republice Matt Field rovněž vyjádřil upřímnou soustrast nad odchodem Karla Schwarzenberga. „Český státník a vůdce, kterého si váží celý svět. Člověk skutečně čestný a ušlechtilý," napsal.

Z diplomatů nebyl Field jediný, kdo si na Schwarzenberga vzpomněl.

My sincere condolences to the people of the Czech Republic and the family of H.E. Karel Schwarzenberg.

Czechia - and Central Europe - has lost one of its most respected statesmen.

Na Karla Schwarzenberga zavzpomínal i europoslanec Luděk Niedermayer. „Karel Schwarzenberg byl důvodem, proč jsem šel do politiky. Během let, v časech lepších i horších, jsem se s ním scházel. Zvyknul jsem si na jeho docela krátké, ale velmi úderné věty, kterými říkal své názory na svět a odpovídal na mé otázky. A přijal opakovaně pozvání na jednání s mými kolegy v Bruselu a pak již jen v Praze. V létě jsem za ním jel na Dřevíč, vlastně hodně pro radu. Jen tak na to nezapomenu. Přivítal mne slovy, že jeho kuchařka dnes neměla čas, a tak jedem na oběd do Nižboru. V té době už moc špatně chodil, tak se mi to zdálo jako špatný nápad, ale kdo ho zná, ví, že protest byl marný. Na terase nádraží mi svým typickým způsobem, úsečnými větami, řekl hodně poznámek ke stavu světa. Jako vždy jasně, s nadhledem a znalostí. Jasně mi odpověděl i na mé otázky. A já nakonec dělám, co mi poradil. Moc jsem se těšil, když to vypadalo, že se vrátí na Dřevíč, že za ním přijedu. A včera ze sněmu jsem mu napsal. Už si to jistě nepřečetl... RIP a díky moc za to, co jsi pro svět, naši zemi i mne dělal. Nezapomenu," uvedl.

„T. G. Masaryk říkal ,nebát se a nekrást'. To jsme trošku zkrátili na ,nebát se krást'. Ostatně už za tatíčka Masaryka se zpívalo: ,Nade hrade, pode hradem, kradu, kradeš, krade, kradem'. Starý kočí v Chýňově říkával: ,Pane doktore, rakouský vorel, ten zobal, ale náš lev, ten žere'. - Jedna z jeho nesmrtelných citací. Za měsíc by Karel Schwarzenberg oslavil 86. narozeniny. R.I.P.," vzpomněl také poslanec Patrik Nacher (ANO).

Na jeho tweet přišla reakce z falešného profilu poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové. „Ale kolego, vždyť mu nesaháte ani po kotníky. Není potřeba se mu snažit lézt do análu," napsala.

„Aspoň u kondolence bys anonymní hulváte měl držet hubu," odvětil Nacher.

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg se narodil 10. prosince 1937 v Praze jako nejstarší syn heraldika a historika Karla VI. knížete ze Schwarzenbergu a jeho manželky Antonie, rozené princezny z Fürstenbergu. Pochází z mladší, tzv. orlické větve rodu Schwarzenbergů. Dětství prožil na zámcích Orlík a Čimelice. V Čimelicích začal navštěvovat národní školu. Po komunistickém převratu roku 1948 byl jeho rodině zabaven majetek orlické větve, a i proto se uchýlila do emigrace a žila v Rakousku, nedaleko Salcburku. O několik let později se přestěhovala do Vídně.

V roce 1962 byl Karel adoptován svým strýcem, členem starší hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů, Jindřichem ze Schwarzenbergu. Tato adopce pro něj znamenala finanční zajištění a dědictví v hodnotě až 400 milionů eur, které získal po strýcově smrti roku 1965.

V Rakousku byl členem Österreichische Volkspartei. Po srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 podporoval československý disent. Na rodinném zámku v bavorském Scheinfeldu založil Československé dokumentační středisko – archiv tehdy zapovězené literatury. V roce 1984 byl zvolen předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva, a tuto funkci vykonával do roku 1990. V roce 1989 byl vyznamenán Cenou lidských práv Rady Evropy.

Po 17. listopadu 1989 se vrátil do Československa, kde se intenzivně zapojil do společenského, hospodářského i politického života. Prezident Václav Havel jej brzy poté jmenoval vedoucím své prezidentské kanceláře – kancléřem. Tuto funkci vykonával až do Havlovy abdikace v roce 1992.

Bez větších problémů získal u československých soudů v restituci po únoru 1948 zabavený majetek orlické větve Schwarzenbergů, do níž patřil po svých biologických rodičích. Šlo o zámky Orlík, Čimelice, Sedlec a Schwarzenberský palác ve Voršilské ulici v Praze.

Fotogalerie: - Karel Schwarzenberg sedící, spící

Ze Senátu přes vládu až ke kandidatuře na prezidenta

V politice se poprvé pokusil prosadit v roce 2002, když jako nestraník nominovaný za US-DEU usiloval v obvodu Strakonice o zvolení do Senátu. Neuspěl, ale o dva roky později jako člen ODA už byl na kandidátce US-DEU ve volebním obvodu Praha 6 za US-DEU do Senátu zvolen. Jeho politická kariéra nabrala na obrátkách a 9. ledna 2007 byl ve druhé Topolánkově vládě jmenován ministrem zahraničních věcí ČR za Stranu zelených.

Významně se podílel na tom, že Česká republika uznala nezávislost Kosova, když toto rozhodnutí schválila vláda na poslední chvíli jako mimořádně zařazený bod při výjezdním zasedání v Teplicích 21. května 2008. S americkou ministryní zahraničních věcí Condoleezzou Riceovou podepsal 8. července 2008 smlouvu o umístění radarové základny USA na území Vojenského újezdu Brdy, k němuž ale nikdy nedošlo. Ve funkci ministra zahraničních věcí skončil 8. května 2009, kdy Topolánkovu vládu nahradil úřednický kabinet Jana Fischera.

Ve stejném roce se podílel na založení strany TOP 09, jejímž prvním předsedou se také stal. Především díky jeho popularitě získala TOP 09 ve volbách v roce 2010 téměř 17 procent hlasů a společně s ODS a Věcmi veřejnými sestavila vládu, ve které Karel Schwarzenberg zastával nejen funkci ministra zahraničních věcí, ale i prvního místopředsedy vlády.

Vrcholem jeho působení v politice byla kandidatura na prezidenta České republiky v historicky první přímé volbě. Podařilo se mu postoupit do druhého kola, v němž však získal jen přes 45 procent hlasů a s Milošem Zemanem prohrál. Poslancem byl od května roku 2010, opakovaně byl zvolen v roce 2013 a také 2017.

Svého času přiznal, že na počátku 90. let přijal nabídku úředníka urychlit vyřízení restitucí za příslib protislužby. Tuto skutečnost potvrdil roku 2010 v rozhovoru pro Mladou frontu DNES. Byla mu také často vyčítána finanční podpora od podnikatele Zdeňka Bakaly. Společně s ním zakoupil v privatizaci státní podnik Becherovka.

Fotogalerie: - Kníže a vědci

