„Místo míru nabízíte bankrot.“ Vondráček rozmetal Lipavského. Ostrá hádka v Partii o válce, penězích i referendu
04.09.2025 8:46 | Monitoring
V Partii na CNN Prima News došlo k výbušné konfrontaci, která ukázala hluboký rozkol v české politice. Předseda Svobodných Libor Vondráček se tvrdě střetl s ministrem zahraničí Janem Lipavským, který kandiduje za koalici SPOLU, a s europoslankyní Markétou Gregorovou (Piráti). Tématem byla válka na Ukrajině, česká pomoc, sankce a otázka svobody slova i referenda. Výsledkem byla debata plná ostrých slov, překřikování, ale i překvapivých myšlenek.
„Sankce poškozují víc české firmy než samotné Rusko,“ uvedl razantně Libor Vondráček hned na úvod, když kritizoval přístup EU i české vlády k válce na Ukrajině. Podle něj české firmy trpí kvůli nejasným pravidlům a ekonomicky neefektivním krokům, které dávají výhodu západním koncernům. „Jakmile byly zavedeny sankční balíčky, německé firmy byly okamžitě připraveny posílat zboží přes postsovětské země. Naši podnikatelé netušili, co přesně v balíčcích je, a tratí na tom. Jestli by sankce skutečně fungovaly, Rusko by už muselo ekonomicky kolabovat,“ připomněl Vondráček.
Ministr Lipavský, který letos kandiduje za koalici SPOLU, reagoval s emocemi: „Putin už nahnal na smrt milion vlastních občanů. Každý den létají rakety, ničí města, terorizují civilisty.“ I přes výhrady k diplomatickým snahám trval na tom, že sankce fungují a že je nutné pokračovat v podpoře Ukrajiny. Podle něj je pomoc nejen morální povinností, ale i strategickou investicí.
To ale Vondráček odmítl: „Pomáhat můžeme, ale ne z peněz daňových poplatníků. Svobodní vypravili humanitární dodávku z vlastních zdrojů. Ale pokud chceme mít nízké daně, nemůžeme rozhazovat peníze po světě. Válku nelze financovat z veřejných prostředků.“
Do debaty se zapojila i pirátská europoslankyně Markéta Gregorová a přidala další výbušný moment: „Platím daně a chci, aby šly na podporu Ukrajiny. Bojím se návratu Sovětského svazu, nechci žít pod fašistickým diktátem.“
Vondráček na to reagoval s chladným odstupem a připomněl reálné náklady: „Institut pro světovou ekonomiku v Kyjevě spočítal, že Česká republika už na Ukrajinu a Ukrajince dala přes 1,3 miliardy eur, což je více než 240 miliard korun. Tato vláda přitom nasekala dluhy ve výši 1,2 bilionu. Přesto se na Ukrajinu vymlouvá.“
Napětí rostlo i při debatě o možnosti celostátního referenda. Zatímco Vondráček hájil ústavní právo občanů rozhodovat o zásadních otázkách, například o členství v NATO nebo EU, Lipavský varoval: „To je hra s ohněm. Takové debaty jen znejisťují naše spojence. Máme být dobrým partnerem, ne pokoušet stabilitu aliance.“
Tato slova Vondráčka nenechala klidným: „Jestli je hra s ohněm referendum, tak jsou i volby. Nepodceňujte občany. Mají dost soudnosti nejen volit, ale i rozhodovat,“ dodal.
Vondráček pak znovu zopakoval základní principy Svobodných: žádné dluhy kvůli cizí válce, respekt k ústavě a svoboda rozhodování. „My máme úctu k občanům. Pokud se lidé rozhodnou sbírat podpisy a chtějí referendum, my je v tom podpoříme. O zásadních změnách nemají rozhodovat elity za zavřenými dveřmi,“ dodal.