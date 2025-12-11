Demise Petra Pavla? „To je na kriminál.“ Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru

Vojenská policie zasahuje v souvislosti se sbírkou na drony v projektu Nemesis, který provozuje spolek Skupina D. Podle mluvčího Městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly se trestní věc nachází ve fázi prověřování.
„Mohu potvrdit informaci, že jsou nyní realizovány úkony vojenské policie, a to ve věci vedené pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze,“ uvedl podle informací serveru iDnes.cz. Zdůraznil, že „účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Z daných úkonů však nelze dovozovat další vývoj dotčené trestní věci.“
Podle zdroje z policejního prostředí se věc nachází ve fázi zajišťování důkazů, po které bude následovat jejich vyhodnocení. Vojenská policie podle informací prověřuje celý proces dodávek dronů na Ukrajinu – od jejich pořízení a úprav až po finální transport. Pozornost má směřovat především k ekonomické stránce sbírky, do níž přispívají tisíce dárců. O dodávky dronů se v minulosti zajímalo také Vojenské zpravodajství. Web spolku Skupina D je aktuálně nedostupný.
Dlouhodobé spory s Janou Černochovou
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) už letos v únoru uvedla, že orgány činné v trestním řízení prověřují podezření související s vývozem dronů českými vojáky na Ukrajinu a možným zneužíváním diplomatických pasů. Situaci označila za vážnou. Čestný předseda spolku a náčelník generálního štábu Karel Řehka v reakci zdůraznil, že vývoz dronů v rámci projektu Nemesis byl v pořádku. Podle něj nikdo neporušil zákon a došlo pouze k „drobným administrativním pochybením“.
Černochová zároveň kritizovala jednoho ze zakladatelů spolku, Jana Veverku, u kterého zpochybnila způsob získání diplomatického pasu. „Získal ho způsobem, který není v pořádku, není v souladu se všemi právními předpisy, které na resortu máme,“ uvedla v únoru letošního roku.
Projekt Nemesis vznikl jako občanská iniciativa s cílem shromažďovat prostředky na výrobu a dodávky dronů Nemesis pro ukrajinskou armádu. Organizuje jej spolek Skupina D, zapsaný do obchodního rejstříku v prosinci 2023. K jeho zakladatelům patří herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel a voják v aktivní záloze Jan Veverka. Čestným předsedou je generál Karel Řehka, jehož zapojení kritizovala ministryně obrany právě kvůli možnému prolínání armádních struktur s civilní iniciativou.
Dalšími významnými osobnostmi Spolku D jsou bratři Martin a Mikuláš Kroupové ze spolku Post Bellum a také armádní plukovník Otakar Foltýn z Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Vetchý se v minulosti stal terčem pomluv vůči spolku, kvůli nimž podal trestní oznámení. „Náš spolek přísně dodržuje zákony a jako předseda vím, že já i moji spolučlenové tyto aktivity provozujeme s čistým svědomím a ryzím srdcem,“ uvedl k fungování Skupiny D podle Echo24.cz.
Kdo stojí za Skupinou D?
Významnou civilní tváří projektu je Mikuláš Kroupa, ředitel a vedoucí projektu Paměť národa v organizaci Post Bellum. Jeho neziskovka se věnuje dokumentaci výpovědí pamětníků klíčových historických událostí a podílí se i na humanitárních aktivitách. Naposledy se do povědomí veřejnosti dostala kvůli své cestě do Kyjeva, kam i za pomoci herců Ivana Trojana nebo Jiřího Dvořáka dopravila zdravotnický materiál a oba herci následně o cestě referovali ve většině mainstreamových médií.
Jednou z klíčových osob projektu je Jan Veverka, jenž má za sebou mise v Afghánistánu a Mali a patří mezi první příslušníky aktivních záloh, nasazené v zahraničních operacích. V projektu zajišťuje logistiku a organizaci dodávek dronů, přičemž podle dostupných informací se osobně podílel i na jejich přepravě na Ukrajinu. Právě jeho diplomatický pas byl terčem kritiky ministryně Jany Černochové. Veverka dlouhodobě odmítá, že by projekt fungoval netransparentně nebo byl politicky motivovaný.
V širším rámci spolku působí také Otakar Foltýn, armádní plukovník a někdejší vládní koordinátor strategické komunikace. Ve své bývalé funkci měl na starosti komunikaci státu v oblasti hybridních hrozeb a dezinformací. Čelil však tvrdé kritice zejména ze strany opozice, podle níž jeho vystupování nebylo dostatečně neutrální. Kritici tvrdili, že některé jeho výroky působily politicky nebo aktivisticky. Foltýn nakonec v roce 2025 na funkci rezignoval a vrátil se do Vojenské kanceláře prezidenta republiky.
Zásah vojenské policie ve spolku Skupina D někteří zlehčují, jako například novinář Lukáš Valášek ze Seznam Zpráv. „Spolek Skupina D dodal Ukrajincům tisíce dronů na obranu proti Rusům. Nyní po něm jde Vojenská policie. S tím, že na vývoz potřeboval jiné oprávnění. Zasahuje těsně před koncem mandátu Jany Černochové, která spolek opakovaně kritizovala,“ tvrdí Valášek, že je to akce zhrzené končící ministryně.
Spolek Skupina D dodal Ukrajincům tisíce dronů na obranu proti Rusům.
??Nyní po něm jde Vojenská policie. S tím, že na vývoz potřeboval jiné oprávnění.
??Zasahuje těsně před koncem mandátu @jana_cernochova, která spolek opakovaně kritizovala.https://t.co/tPIL7jEXjO
Zcela jiné mínění ale má poslanec ANO Pavel Růžička, který iniciativu dronů Nemesis podroboval kritice dlouhodobě. „Od začátku jsem říkal, že tady nejde jen o dobročinnost, ale o obrovské peníze, nejasné toky a velmi citlivý vojenský materiál. Dnešní akce Vojenské policie mi dává za pravdu. Pokud se prokáže jakékoliv zneužití, bude to obrovská rána pro důvěru veřejnosti v pomoc Ukrajině,“ komentoval kauzu pro ParlamentníListy.cz.
Štěpán Kotrba: To je na vojenský kriminál a demisi prezidenta
Bezpečnostní analytik Štěpán Kotrba ve svém vyjádření pro ParlamentníListy.cz prohlásil, že po výsledku voleb se dal zásah proti Skupině D očekávat. „Že Vojenská policie bude zasahovat u spolku, který dodává drony na Ukrajinu, se dalo s ohledem na výsledek voleb očekávat. Naslinili prst a zjistili, že se změní poměry v armádě. O jejich podlézavé zbabělosti svědčí, jak rychle to po nominacích ministrů zvládli. Je ostuda, že to neudělali už před, ale až těsně po,“ uvedl Kotrba, že spolek po volbách přišel o ochrannou ruku.
Sporné aktivity spolku by podle Kotrby měly stát zainteresované lidi místo v armádě. „Pašování vojenského materiálu a používání nelegálních dokladů totožnosti není legrace, ale v armádě, zvlášť u generálů a vysokých důstojníků, je to na degradaci a vojenský kriminál. Mě nezajímá šašek se žlutými střeleckými brýlemi, ale důstojníci a pracovníci Ministerstva obrany,“ prohlásil, že civilisté jako Ondřej Vetchý jsou v této kauze nedůležití.
Kotrba také spekuluje, že celá kauza by klidně mohla mít souvislost i s bitcoiny, které mohl zajistit Pavel Blažek. „Zajímalo by mne také, jak byly drony a přeprava placeny, protože mám hluboké podezření, že v bitcoinech na anonymní účty. Pak by bitcoinová aféra získala částečně logiku a odůvodňovalo by to i ticho okolo výsledků prověrky projektu Nemesis, kterou organizovala ministryně Černochová. Ta je totiž ze stejného partajního vrhu jako ministr Blažek,“ má podezření Kotrba.
„A inspekce byla pod tlakem vedení s odvoláním na šéfa Vojenského zpravodajství, aby při šetření došla k vině Skupiny D a Řehky. Jen ze sbírek mezi lidmi se shromáždilo čtvrt miliardy korun. Za 203 miliony korun nakoupil spolek 15 tisíc dronů. To je 13 tisíc za kus. Kdo platil, jak platil, jak deklaroval celní dokumenty? Zakázka byla darem, nebo s penězi lidí spolek kšeftoval?“ ptá se Kotrba a myslí si, že do věci by se měly zapojit i FAÚ, ekonomická kontrarozvědka a Policie ČR.
Podle Kotrby je také důležité zjistit, zda byla s drony převážena i trhavina, protože k převozu výbušného materiálu neměl nikdo povolení. „Dron sám je obyčejná kvadroptéra, civilní materiál, hračka… Ovšem jeho osazení plastickou trhavinou, šrapnelovou náplní a roznětkou z něj dělá zbraň... I když je náboj naplněn matičkami. Drony měly být finálně montovány v České republice. Trhavinu měl ale spolek dodávat ukrajinským bezpečnostním silám prostřednictvím ukrajinské ambasády v Praze. To je další problém. Čili pak se změnila trhavina v diplomatická zavazadla? Kdo je přepravoval, na jaký pas? To je činnost odpovídající Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích?“ pokládá Kotrba další zásadní otázky.
Kotrba proto opakovaně vyzývá k vyvození odpovědnosti, a to i v nejvyšších patrech včetně prezidenta Petra Pavla. „K manipulaci a převozu výbušnin je třeba tuna povolení. De facto jako s dělostřeleckými granáty. Nejsme uprostřed partyzánské války přerostlých chlapečků a modelářů, i když předsedou spolku je herec. Projekt má sice podporu vedení armády i Hradu, ale zákony platí i pro prezidenta. Jen ho nelze nechat zavřít. Bohužel. Uvidíme, jestli Pavel z moci svého úřadu zabrání vyšetřování a dá všem účastníkům milost. Nebo jestli podá pod tlakem okolností demisi.“
autor: Jakub Makarovič