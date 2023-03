„Mňoukání, bossing a drogy. Za ´135´ měsíčně!“ Průšvih Železného zvedl ještě výš stavidla

reklama

„Mňoukání, bossing a drogy… Je to póvl za 135/měs. Sorry,“ poznamenal k celé věci moderátor Luboš Xaver Veselý. Rýpl si tak zřejmě i do bývalého moderátora Marka Wollnera či o moderátorku Noru Fridrichovou.

"Jedna hvězda ČT odmítá sdělit, kolik z peněz koncesionářů dostává za svoje každotýdenní nastolování “o jakých otázkách se bude po dnešku hovořit”, další hvězda Kavek se dohaduje s policisty po spáchání dopravního přestupku (zastavení vozu na přechodu pro chodce, dohady s policisty, odjetí bez připoutání bezp.pásu), šéf reportérů z ČT odešel, protože podezření z harašení (které odmítal). Beru, že se Jakub Železný aspoň omluvil. A co Ty na to, diváku a koncesionáři?" ptal se zase pro změnu s odkazem na Václava Moravce exhejtman Michal Hašek.

Ve čtvrtek 16. března zveřejnila Městská policie Praha video z nočního zásahu na Václavském náměstí. Na videu strážník peskuje řidiče, který neohleduplně zaparkoval na přechodu. A muž, jehož tvář je na videu rozmazaná a jeho hlas je změněn, si stěžuje, že na něj je strážník arogantní. „A navíc ještě lžete,“ doplnil řidič vozu značky Audi. Strážník si pak od něho vyžádal občanský a řidičský průkaz a také osvědčení o registraci vozidla. Během celého zákroku byl řidič poněkud konfliktní a stěžoval si, že je strážník arogantní. „Já jsem neparkoval na přechodu, já jsem stál tady, měl jsem velmi důležitou věc a chtěl jsem za minutu odjet. A váš kolega, jak se choval. Já jsem neparkoval na přechodu,“ argumentoval dotyčný.

Co se týče pokuty, muž požadoval, „aby mu poslali složenku“, ale nechtěl nic podepsat. „Tak tam udělám křížek a kolečko, to je třeba můj podpis,“ hádal se. „Pokud jste ten, kdo si myslím, že jste, chovejte se trošku... Jo?“ nastínil strážník, že se jedná o známou osobnost. „Prosím? A dost! A dost! Já už vás mám dost! Opravdu toho mám dost!“ nereagoval na tento pokus řidič vůbec pozitivně. A volal telefonem pro příjezd „kontrolního orgánu na dva arogantní strážníky“.

„Pane řidiči... Jako dýchat vám je asi zbytečné dávat, ale test na drogy by nebyl špatný,“ řekl pak jeden ze strážníků, což odvozoval z řidičova chování a obviňování. „Pán tady zastavil na V13, před přechodem pro chodce, přišel jsem ze strany spolujezdce, spustil jsem si červenou svítilnu, zaklepal jsem, naznačil jsem mu, aby odjel, pán se rozjel, zastavil tady na přechodu pro chodce a začal tady křičet a obviňovat mě, že nejsem žádný strážník, žádný policista, že nemám pravomoci, takže jsem si spustil videozáznam,“ popsal celou situaci strážník.

Muž pak vedoucímu strážníků popisoval, jak zastavil na bílých pruzích a tuto chybu uznal. Ale když viděl, že strážník natáčí, tak řekl: „Tak ale to mi nepřipadá úplně správný.“ Strážníkův kolega na něho prý řval, když byl zrovna s kamerou jinde. Následovala rekapitulace epizody „křížek kolečko“ a obviňování, že strážníci lžou.

„Pane inspektore, já jsem sám vašeho kolegu vyzval, aby mi tu pokutu dal. Protože mi vadilo arogantní chování. Že mi vadilo, že mi bouchá na okno. Že pak na mě takhle ukazuje, ať jedu. Já jsem k němu přijel, stáhl okýnko, chtěl jsem to s ním vyřešit, vysvětlit mu situaci, vysvětlit mu, proč jsem tady byl. To ho vůbec nezajímalo, začal na mě ječet, doslova ječet. A tvrdil, že to bylo proto, abych ho dobře slyšel. Jo, fajn. Pak tvrdil, že nekřičel. Jo, dobře. Mně to prostě vadí. A on na mě začal řvát, že jsem se koukal do mobilu a (neslyšitelné),“ popisoval řidič situaci a nakonec se dostal k tomu, že vyzval strážníka, aby mu kvůli strážníkovu arogantnímu chování dal pokutu a neřešil přestupek domluvou.

Kromě toho se řidič odmítl podrobit testu na drogy, takže na místo byla přivolána Policie ČR. A jako poslední ještě strážník odjíždějícímu řidiči vytkl nepřipoutání se. Což už ovšem na místě řešit nechtěl.

Videem se zabývaly jak Novinky.cz, tak iDNES.cz. Oba deníky hovoří o známé tváři, případně veřejně známé osobě. Video je také hojně sdílené na sociálních sítích, kde ho vyvěsil zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič s pobavenou poznámkou „Ty vole, víte, kdo to je?“, která naznačuje, že se jednalo o veřejné tajemství. Další uživatelé řidiče identifikují jako moderátora ČT Jakuba Železného. Podle dikce i podle chování.

Takhle arogantní může být jen Jakub Železný! Připomnělo mi to dlužníky, kteří si stěžují na aroganci inkasních pracovníků. A když pak slyšíte nahrávky, dlužník operátorovi sprostě nadává a operátor naopak profesionálně v klidu. — Jana Tatýrková (@JTatyrkova) March 20, 2023

Jakub Železný? Podle dikce i přes změněný hlas. — Jana Dubová (@janadubova21) March 20, 2023

Stopro to je J. Železný - video tadyhttps://t.co/s3snp5qM6m — Vítek Havliš (@vitekhavlis) March 20, 2023

Není to Jakub Železný? podle těch slov? — Marek Nechvátal (@MarekNechvatal) March 20, 2023

@JakubZelezny to se asi moc nepovedlo, že jo? — Pavel Grunfeld ???? (@grunfeldpavel) March 20, 2023

Je to stoprocentně Železný, bydlí kousek ode mě a taky ho v té audině potkávám. Že je to namachrovaný č...., je obecně známo.



Konec hlášení. — Kolibri (@KolibriCZ) March 20, 2023

Jako Jakuba Železného identifikuje řidiče z videa i člen RRTV Vadim Petrov. „Taky bych řekl, že to je Jakub Železný. Tak on se k tomu jistě přizná, pokud to byl on, a vysvětlí to. Asi byl přetažený. To vypětí posledních měsíců – volby prezidenta, válka na Ukrajině a vůbec odpovědnost za ty západní hodnoty... Všechno si vybírá svou daň. Jak říká policista na konci. Nebyl by ale od věci test na drogy,“ píše na Facebooku.

Železný nakonec dnes krátce po poledni učinil doznání. „Včera mě ‚přepadla‘ bulvární TV (její právo) k jakémusi videu. Nechápal jsem. Tak jsem dnes zhlédl: Vteřina, kdy se dovíte: blízký se neuzdraví. Zastavíte. Blbě. Strážník hned řve. PAK zapne kameru. (A MP video sestříhá). I tak měla má reakce být jiná! Mrzí mě to, omlouvám se.“

Včera mě “přepadla” bulvární TV (její právo) k jakémus videu. Nechápal jsem. Tak jsem dnes shlédl: Vteřina, kdy se dovíte: blízký se neuzdraví. Zastavíte. Blbě. Strážník hned řve. PAK zapne kameru. (A MP video sestříhá). I tak měla má reakce být jiná! Mrzí mě to, omlouvám se. J. pic.twitter.com/6437A7soTu — Jakub Železný???? (@JakubZelezny) March 21, 2023

Psali jsme: „Špatný.“ ČT chválí tu, co lhala o Babišovi. Hned dostala. I od svých Pavel Foltán: „A neměli místo ČT3 zrušit ČT24?“ „Už neplaťte.“ Po Václaváku a Pavlovi Holec rozjel ostrou akci Pavel: Jsem proti nenávisti. Proto jsem uctil památku Kuciaka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.