„Moc, to jsme my! Nebudeme držet huby!“ volají Landa a Vojtek z Kabátu. Děti, roušky, všechno

reklama

Anketa Co byste chtěli, aby se znovu otevřelo? lyžařské areály 11% kina 4% 2. stupně škol 77% dětské kroužky 3% trhy 2% hotely 3% hlasovalo: 11888 lidí



Poté již přicházejí další aktéři z nejznámějších českých hudebních skupin. „Říkám, že dvanáct dávno bijí, pavouk jen vylepšuje sítě,“ nadnese skladatel a textař František Černý ze skupiny Čechomor, po čemž se za sloky: „Ví všechno o lidech, jak žijí, v úkrytu číhá na tvý dítě,“ objeví záběr kluka sledovaného webkamerou.



„Moc, to jsi ty. Moc, to je tvůj hlas. Mlčení je souhlas. Možná přichází tvůj čas. Moc, to jsme my. Moc, to je náš hlas. Moc, to jsi ty. Jen musíš z ulity,“ zpívají zpěváci dále. Probliknou i dívky jdoucí v rouškách po ulici a okno vyhledavače s hesly „Kdo rozšiřuje fake news?“ či „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“.



„My máme paměť děravou, ze lží je pravda, z pravdy fámy. Strach létá stádu nad hlavou, smrtka se halí do reklamy,“ pokračuje při tom protest song za reference četných klipů nabádajících k nošení roušek se slovy „Ukaž srdce“ a „Buď solidární“.

„Ptám se, jak je můj řetěz dlouhý. V mlhách se skrývá vysvětlení. Povstat nebo zavraždit svý touhy,“ zpívá se v písni dále při ukázce pochodujících dětí v rouškách.

„Kde skončí hrdý občan státu, kterého právě smetli k zemi? Svoboda, oběť atentátu, možná se sejdem za mřížemi. Slyšíte nás, my nejsme děti, už toho máme plný zuby! Mementoi mori, roky letí... nebudeme držet huby!“ končí pak píseň i se znázorněním „odklizení“ nepohodlného člověka.

Protest song „Blanický manifest“ si můžete poslechnout zde:

„Tato bizarní doba dala dohromady šest osobností nespokojených se současným děním ve společnosti, které se odhodlaly vyjádřit veřejně svoje postoje. Blanický manifest byla původně protestní petice proti déletrvajícímu odebírání občanských svobod vyhlášená 6. 7. 2020 na Vyšehradě. Ze stejné emoce se následně zrodila stejnojmenná píseň, k níž je právě dnes zveřejněn videoklip,“ komentují autoři pod videem.



Píší, že píseň apeluje na občany i na stát, „aby byly osobní svobody a odpovědnost neprodleně navráceny zpět do rukou občanů“. „Text písně hovoří nejlépe sám za sebe,“ uzavírají.



Daniel Landa píseň nazpíval společně s Františkem Černým, Josefem Vojtkem ze skupiny Kabát, Vaškem Bláhou, který je zakladatel a zpěvák ve skupině Divokej Bill, kytaristou Romanem Iziášem z kapely Doga a s frontmanem kapely Dymytry Janem Macků.

Poslední dobou kromě této písně na současný stav u nás Landa upozornil i v mnohých rozhovorech či v rámci projektu „Cesta ze tmy“. Ten je zaštítěn i zpěvákem Jankem Ledeckým či profesorem Jaroslavem Flegrem. Iniciativa ukazuje, že není důvod pro zrušené společenské a kulturní akce a ty by se bez rizika daly uspořádat i nyní, jelikož by mohli za pomoci jejich technologií být protestováni všichni účastníci dané akce.



Hlavním nástrojem má být RT-PCR test provedený výtěrem z krku a modifikovaný tak, aby v krátkém čase přímo na akci otestoval všechny účastníky včetně personálu a účinkujících. Otestovaní by znali výsledek již do dvou hodin.



Řešení v podobě testů prý bylo k dispozici již na jaře, vláda ovšem vše odmítla. „V březnu přišel za českou vládou český vědec, skromný člověk, doktor Žďárský (RNDr. Emanuel Žďárský – pozn. red.). A nabídl ZDARMA daleko efektivnější a rychlejší řešení této krize. S tímto odborníkem, který se více než 20 let pohybuje na poli molekulární genetiky, arogantně vymetli. Byl umlčen, zašlapán a nikdo se ho nezastal. My se nechceme plést do odborných debat, chceme se zastat umlčených českých odborníků a vědců, kteří hledají a nabízejí skutečná řešení,“ podotkl Landa v rozhovoru pro Reflex. Fotogalerie: - Landa v Hradci

V rámci Blanického manifestu Landa a další lidé z řad veřejnosti podepsali petici, v níž kritizují, že se z práv občanů stávají „relativní a dočasná privilegia“. „O našich životech se snaží rozhodovat jiní, nabízejíce falešnou iluzi bezpečí, péče a ochrany postavenou na úřady vynucované solidaritě, o jejíchž příjemcích ovšem nerozhodujeme my. Z pozice jakýchsi vševědoucích skupin je nám vnucován jednostranný výklad světa, spojený s novým a vyprázdněným jazykem, stejně jako s omezenou možností se k tomuto výkladu vyjádřit v otevřené demokratické diskusi bez hrozby vyloučení ze společnosti. Kritické myšlení a otevřená diskuse, které vždy sloužily jako ověřený nástroj tvůrčího vývoje společnosti, jsou omezovány a nahrazovány předepsaným myšlením a společenským vylučováním těch, kteří věci vidí jinak,“ kritizují.



„Požadujeme, aby jakkoliv definované potřeby společnosti jako celku nikdy nebyly nadřazeny svobodě jednotlivce s výjimkou trestných činů. Jakýkoliv nadřazený nebo rodičovský přístup státu k občanovi je zcela nepřípustný,“ píše se na stránkách Blanického manifestu, s nímž Landa objížděl v loňském roce republiku.



Petice nasbírala přes 17 tisíc podpisů a Landa je v prosinci předal Poslanecké sněmovně, ta se jí má zabývat již na svém úterním slyšení. „Stížný list kdysi býval dokument, který předcházel bouřím,“ avizoval zpěvák.

Bouře možná započne již brzy. Daniel Landa v souvislosti s aktuálním protest songem sdílel pozvánku na demonstraci „Otevřeme Česko!“, která se bude konat příští neděli 10. ledna ve 14 hodin na Staroměstském náměstí v Praze. Zastoupeni mají být zástupci restauratérů, hospodských, podnikatelů, lékařů a další řečníci.

Psali jsme: Hrušínský málem zešílel z Babiše. Hůlkova snaha o vrácení medaile na Hrad. Jaký byl rok 2020 pro umělce? Mnozí zažili něco nového Ledecký v DVTV: Vy jste mě střihnul. Z čeho mě tu obviňujete? Zrovna když jsem říkal... Protektorát! řekl Dan Landa. Doplnil Ledeckého, který zažil čočku Landa: „Kdo se nechce testovat, ať se k*rva netestuje.“ Chce něco jiného

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.