„Moravec, Witowská. A zase!“ Babiš o ČT. Soukromí, volby, to nejhorší

Krátce před komunálními a senátními volbami šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve svém pořadu naznačil, že lepší než sledovat média, a to i média, která on sám vlastní, je sledovat jeho internetový pořad Čau lidi, který týden co týden točí už od roku 2017. A teď přišel s dalším. Povolebním Čau lidi, ve které vedle vlády Petra Fialy (ODS) udeřil na Českou televizi. Vynadáno dostal především Václav Moravec a Světlana Witowská. Nešetřil ani Miloše Vystrčila (ODS), který se podle Babiše choval jako hulvát.

Babiš poděkoval všem občanům, že přišli k volbám, zvláště těm, kteří odevzdali hlas kandidátům ANO.

„Úžasný úspěch hnutí ANO. Proč? No, protože jsme získali 17 828 706 hlasů. To je 16,42 %. A v porovnání s rokem 2018 jsme získali o 1 096 421 hlasů navíc. Tehdy jsme měli 14,92 %,“ pochvaloval si šéf hnutí ANO, který prohlásil, že ANO uspělo i navzdory přesile, kterou on sám vidí v současné vládní pětikoalici, ODS, TOP 09, lidovců, Pirátů a STAN.

Zdůraznil přitom, že nevedl žádnou agresivní kampaň, jen se svým obytňákem objel více než 220 míst a prý říkal lidem jen a jen pravdu, za kterou se zlobí i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Tak to vidí Andrej Babiš. I díky tomu prý hnutí ANO dosáhlo úspěchu v senátních volbách. Jeden senátor ANO byl zvolen již v prvním kole a dalších 17 postoupilo do kola druhého.

„A co je důležité, protože samozřejmě pětikoalice interpretuje ty volby jinak, oni se tváří, že vyhráli, je, že jsme získali o 64 mandátů navíc, a pětikoalice přišla o 1586 mandátů, Ano, je to pravda, bylo to referendum o této vládě, která je nejhorší od vzniku České republiky. Nejméně pomáhá, a statisticky je i nejhorší v Evropě v pomoci lidem,“ zdůraznil Babiš.

Šéf stínové vlády ve svém tradičním nedělním projevu k lidem také prohlásil, že jeho stínová vláda odvádí ve Sněmovně skvělou práci a postěžoval si, že o tom média moc neinformují.

Připomínal, že už 18. února volal po zastropování cen energií, ale přímo u výrobců. Stávající vláda Petr Fialy zastropování cen dlouho odmítala, ale nakonec k němu přistoupila, jen nezastropovala ceny hned u výrobců a to je podle Babiše veliká chyba.

„A jaký je strop ve Francii? 1 150 Kč. Proto má Francie nejnižší inflaci, 6,6 %, a my máme 17,1. Tak to je. Všechny vlády se staraly, česká vláda stále mluvila o nějakém evropském řešení. Žádné není. A včera jsme se dozvěděli, v neděli, že pan Síkela zase říkal, že to zastropování se netýká veškeré spotřeby. Nikdo se v tom nevyzná, je to zkrátka chaos. Vláda pro vás de facto doposud neudělala téměř nic. Navýšení důchodů, kterým se chlubí, je ze zákona. A ten zbytek nestojí ani za řeč,“ kroutil hlavou šéf ANO.

Poté se jal vypočítat tři „podrazy" České televize, jak je on sám vnímal.

„No, vy dobře víte, že jsem už xkrát řekl, že pětikoalici vyhrála volby hlavně Česká televize. A Česká televize zase nezklamala. Pokud si pamatujete na superdebatu 19. října 2017, kde na mě Moravec brutálně útočil, neuvěřitelné otázky, kdy přepustím místopředsedu vlády Karle Šlechtové a další věci. Takže Moravec byl první,“ zlobil se Babiš.

A hned popsal druhé údajné příkoří.

„Kdo byl druhý 10. 10. 2021? No, ta paní, která je součástí týmu pro zvolení prezidentem jednoho pána, který bude zastupovat lobbistické zájmy cizích zbrojařů. Ano, paní Witowská. Ptala se mě, anebo říkala, že už v roce 2009 jsem věděl, že půjdu do politiky. Takže to byl druhý podraz České televize,“ počítal nemilosrdně.

A hned přidal třetí krok, který vyčítá veřejnoprávní televizi.

„A teďka taky nezklamali. Protože jsem se ptal, proč tam bylo 5 zástupců pětikoalice. Vždyť jsou to dvě koalice: Spolu, měl tam být pan Fiala, a PirSTAN, asi pan Bartoš, protože organizovaný zločin by asi nedělal dobře v té debatě. A Okamura a já,“ nechal se slyšet šéf ANO.

„Takže co dělal pan redaktor? Možná za to ani nemůže, že vlastně ten scénář byl takový, že zástupci pětikoalice řekli vždycky nějakou lež nebo nepravdu, a když jsem se hlásil a chtěl jsem reagovat, tak pustili nějaké vyjádření někoho, a potom mi vlastně nedovolil pan redaktor reagovat. Tak to je, prosím vás. Co bylo komické, že pan moderátor se nám snažil, a vám teda namluvit, že je to debata o komunálních volbách. Ano, tam ty šoty byly o komunálu, nahráli tam Rakušanovi Kolín, tam byl starosta, Jurečkovi nahráli Olomouc. Šité na míru po pětikolku,“ zlobil se Babiš.

„Ale bylo tam 7 předsedů parlamentních stran. A když to teda bylo o komunálu, proč jsme se bavili 20 minut o prezidentském kandidátovi? Nechápu,“ završil svůj útok proti ČT.

Sám by si představoval, že na jedné straně měli stát on a Okamura jako zástupci opozice a proti nim dva politici z vládních stran. To by podle Babiše bylo spravedlivé. Ale to prý ČT nechtěla připustit, protože by to znamenalo, že Babiš dostane víc prostoru ke svým promluvám.

„Takže nevyvážené, ale 100× lepší než Moravec a Witowská dohromady,“ zaznělo také od Babiše.

Ani trochu se Babišovi nelíbilo ani to, že Vystrčil dostal pozvání do nedělní Partie na CNN Prima News a dostal prostor prezentovat se jako zkušený kandidát do Senátu, který je v politice už třicet let, ale kterého si prý Babiš neváží. Na rozdíl od Jaroslava Kubery, kterého si Babiš podle svých vlastních slov cenil.

Proti Vystrčilovi seděla Alena Schillerová a Babiš má za to, že se k ní Vystrčil choval jako hulvát.

Babiš souboj o post senátora mezi Vystrčilem a Janou Nagyovou, která je spolu se šéfem ANO obžalována v kauze Čapí hnízdo, vylíčil jako souboj bezpráví a establishmentu.

„Ano, někdo jí zničil život. Je v tom absolutně nevinně. Bylo by spravedlivé, aby Vystrčila, typického reprezentanta těch, kteří tady vládnou od revoluce, porazila. Prosím vás, pomozte nám s tímto soubojem. Je to strašně důležité,“ apeloval na své příznivce.

Další ránu směřoval proti ministrovi vnitra a předsedovi hnutí STAN Vítu Rakušanovi. Ten podle něj udělal chybu, když neumožnil volit covid pozitivním lidem. Ale média to z Babišova pohledu přešla.

„Samozřejmě média zapomněla na to, že pan Rakušan, neschopný pan Rakušan, který není schopen ani řešit ilegální migraci, a tady se potulují stovky, možná tisíce syrských uprchlíků. A Ukrajinci samozřejmě, kteří u nás jsou, a vlastně ani nejsou, a mají nějaký status. Tak nezařídil to, aby ti, kteří mají covid, mohli volit. Pamatujete, jak útočili na Hamáčka? On to zařídil. Ale média jsou v klidu, protože jsou součástí toho polistopadového kartelu. O tom nikdo moc nemluvil,“ poznamenal Babiš.

Nakonec se obul do vlády Petra Fialy kvůli seniorům. Babiš má za to, že vláda pětikoalice neudělala nic, k čemu by ji nedonutil zákon. Ještě před krizí snížila seniorům slevy na dopravu, teď se sice chlubí růstem důchodů, ale k té dochází na základě zákonem stanoveného vzorce. Vláda důchodcům nepřidává nic navíc a to je podle Babiše další velká chyba.

