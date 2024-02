„Mrzačení dětí zákroky na změnu pohlaví.“ Tucker Carlson a svědectví

Tacker Carlson otevřel další třaskavé téma. Tvrdí, že se lékaři v USA nezdráhají podílet na operacích na změnu pohlaví u dětí. Přitom ještě před, řekněme, deseti lety něco takového podle Carlsona nebylo možné. A kdyby byl ochoten před deseti lety lékař k něčemu takovému přistoupit, řekli byste si, že je to šaman. A pomalu byste na něj zavolali úřady. Tak to vidí Carlson.

Jenže chirurg Eithan Haim, chirurg z maloměsta, jak sám o sobě říká, prohlašuje, že dnes dochází k takovýmto pokusům o změnu pohlaví z chlapce na dívku, případně obráceně. A podle Carlsona vše začíná už pokusy zastavit přirozenou pubertu u dětí.

Haim pracuje v Texaské dětské nemocnici a v rozhovoru s Carlsonem uvedl, že „Když jsem tam pracoval, nemocnice vydala prohlášení v březnu 2022, kde jednoznačně ukončují svůj transgender program kvůli právním rizikům. Ale rychle jsem zjistil, že to byla úplná lež. Jen tři dny poté u jedenáctileté dívky zastavili menstruaci. „Věděl jsem to, protože jsem pracoval v nemocnici. Znal jsem lidi, kteří tyto procedury prováděli. Řekli mi to. A viděl jsem, jak se četnost podobných procedur během několika následujících měsíců zvýšila,“ prohlásil chirurg.

V nemocnici podle Haima proběhl cyklus přednášek, kde organizátoři programu, který již údajně neexistoval, školili pediatry, jak se ptát dětí na jejich genderovou identitu třeba i za zády rodičů. A tím by v konečném důsledku některé děti zmrzačili a možná i zabili. Tak to popsal Eithan Haim Tuckeru Carlsonovi.

„Věděl jsem, že mám zodpovědnost s tím něco udělat. Měl jsem zodpovědnost jako chirurg, jako jednotlivec, takže jsem to musel oznámit veřejnosti.“

