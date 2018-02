„Mu zlámu ty prsty!“ V ČSSD se drsně řeší volba vedení. A na jazycích jména jako Hašek, Zimola, Tvrdík

Kdybychom se drželi jen pozice Babišova hnutí, můžeme konstatovat, že klíčovým mužem pro jednání s ostatními stranami je především předseda poslanců Jaroslav Faltýnek. Bez ohledu na emoce: zatím nebyl s to ona jednání jakkoli posunout. Také do naší redakce se pravidelně dostávaly informace, s kým a kde Faltýnek jednal, jaké posty byly slibovány „a jak z toho nic nebylo". Středobodem dění se v tomto ohledu staly státní podniky ČEZ, Dráhy, SŽDC a vlastně i doprava jako celek. Jeden z velmi dobře informovaných členů Babišova kabinetu uvedl, „že byly chvíle, kdy pan Babiš ztrácel s panem Faltýnkem trpělivost". Ze socdem zase dobře víme, že jim šlo v minulosti zejména o oblast dopravy. Jedním ze zvažovaných adeptů na ministra dopravy je už dlouhodobě Jan Birke. Ten, který "odvedl" jako volební manažer stranu na kraj propasti. Birkeho zásluhy budou zřejmě odměněny…

Další z oslovených členů socdem se proti těmto slovům ohradil nadsázkou, že „mu zlámu prsty, když bude hlasovat jinak". Tuto větu ovšem doprovodil smíchem s tím, že odpovědnost je na každém z delegátů.

Jan Birke ČSSD





Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011





Co se souboje Hamáčka, Zimoly a Chovance týká, logika velí ohlédnout se do minulosti. Jan Hamáček je sociální demokrat bez poskvrny. Mnoho krajů nemá ani tak problém s ním, jako s direktivním, až násilným přístupem pražské ČSSD v čele s evropským poslancem Pochem (která Hamáčka prosazuje). Byl to mimochodem Poche, kdo zcela netakticky a takzvaně na sílu protlačil podporu Jiřího Drahoše přes metropolitní ČSSD. Poche tímto "chlapáckým" rozhodnutím nejenže ztratil body, ale také část vlivu. Jak se o něm v minulosti hovořilo jako o stratégovi, teď má jednu porážku za druhou. To může pro volbu Hamáčka znamenat mnohé. Důležitá je i skutečnost, že Hamáčka bude podporovat zřejmě také trio Sobotka, Marksová a přirozeně i pražský politik a poslanec Petr Dolínek. Především v Praze se přitom o Hamáčkovi ještě donedávna uvnitř vedení socdem hovořilo pejorativně, vulgárně a často se zmiňovalo, že nedrží slovo.

Jan Hamáček je letitou tváří socdem. Jako další, i on byl členem mladých socdem. Výraznou stopu u voličů doposud nezanechal, chybí mu především civilní a neformální vystupování. S nadsázkou řečeno: v obleku s kravatou možná i spí

Milan Chovanec se postavil na druhou stranu. Za prezidenta, za vítěze. Proti němu v povolebním vyjednávání ovšem stojí těžká váha. Notně energický a hlasitý Andrej Babiš. Ten už se do něj v úterý opřel slovy: „S Chovancem ve vládě sedět nebudu." Ano, i to dává smysl. Babiš totiž dlouhodobě prohlašuje, že za jeho cílenou likvidací stojí i Milan Chovanec. Zdali bude delegáty ČSSD Andrej Babiš těmito slovy viklat, je jasné. Zdali uspěje? To se neví, spíš ne.

Co se spojenců týká, o Janu Hamáčkovi a výše zmíněném "manažerovi" Birkem se hovoří i v souvislosti s Jaroslavem Tvrdíkem. Tento ne příliš úspěšný ministr a učeň Jiřího Paroubka má podle mnohých členů socdem na Birkeho a Hamáčka vliv. Jaký? Na to vtipně odpověděl středočeský člen strany. „Kdo zná Jaroslava Tvrdíka, ví, že on třeba měsíc neodpoví na SMS a jeho spolehlivost je podobná jako předpověď počasí na TV Noe." V tomto ohledu je důležité poznamenat, že Tvrdík může sloužit jako pouhá, byť téměř dvoumetrová roznětka, avšak jeho hmatatelný vliv na stranu se šesti procenty preferencí není valný. Pokud ještě vůbec nějaký je.

A tak nezbývá než použít mediální zkratku. ČSSD ve vládě s největší pravděpodobností bude. Jednání s ní, ta neoficiální, vede zřejmě Jaroslav Faltýnek. Pakliže bude v čele Jan Hamáček, bude Andrej Babiš šťastný. Pokud by tam byl Milan Chovanec, přibyde současnému premiérovi další hutná šedina. A v případě, že se předsedou strany stane kdokoli jiný, bude to zase o něco zamotanější a nečitelnější.

Mimořádný sjezd ČSSD se uskuteční 18. února 2018 v Hradci Králové, rozhodlo jasnou většinou předsednictvo strany. Schválilo také rozpočet na letošní rok, jehož návrh počítá s vyrovnaným hospodařením.

Milan Chovanec ČSSD





JUDr. Michal Hašek ČSSD





autor: B. Richterová a T. A. Nový