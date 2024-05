„Na motorce neznám bratra“. Teď prezident Pavel skončil v nemocnici

reklama

Prezident Petr Pavel se netají tím, že rád jezdí na motorce. Jezdí na ní tak rád, že si dokonce vysloužil přezdívku „plechová **del“. Přišel k ní prý ještě v době, kdy působil v nejvyšší vojenské funkci v NATO v Bruselu.

„Já rád jezdím na motorce a když sednu na motorku, tak neznám bratra. Prostě, já zapomenu na čas, zapomenu na jídlo, na pití, na biologické potřeby a jedu, dokud nedojde benzín. Ale tohle vzniklo s mejma ochráncema, protože oni se mnou v Belgii jezdili na motorce a my jsme tehdy jeli z Čech do Belgie a rozdělili jsme si to na 2 části. V tý první jsme jeli 800 km, a to už se jim zdálo opravdu hodně. Ale mě by opravdu stačila na těch 800 km jedna zastávka na dotankování. Ale viděl jsem, že na ně už to bylo hodně,“ řekl prezident Pavel v podcastu Insider.

Jenže občas prezident na motorce kapku riskuje. Jednou ho média přistihla, jak jede bez helmy, což je jednak v rozporu s předpisy a jednak to může ohrozit prezidentův život. Prezident takto riskoval v létě minulého roku.

A zrovna v den, kdy čeští hokejisté úspěšně prošli čtvrtfinálovým utkáním na mistrovství světa v Praze a v Ostravě v těžkém zápase proti týmu Spojených států, Českem proletěla zpráva, že se prezident Pavel zranil na motorce a musel zůstat v nemocnici na pozorování. Podle Kanceláře prezidenta republiky se zranil při pádu v malé rychlosti při nácviku jízdy v tereénu na uzavřeném okruhu.

Bezpečnostní expert Stanislav Kazbunda ve vyjádření pro CNN Prima New poznamenal, že prezidentovi nelze zakázat, aby na motorce jezdil.

„Pro ochránce jsou tyto aktivity, dalo by se říci adrenalinové aktivity, poměrně oříškem. Nicméně součástí specialistů ochranné služby jsou i ti, kteří jezdí na motocyklech, kteří absolvují patřičný výcvik. Takže není problém, aby pana prezidenta doprovázeli na motocyklu. I když samozřejmě potenciál ohrožení, ať už jinou osobou, nebo technikou, nebo pádem na motocyklu, je vyšší, což se pravděpodobně teď projevilo. Řešit z pohledu ochranné služby, jak tomu zabránit, tak nejjednodušší by bylo prezidentovi jízdu na motocyklu zakázat. Ale to je nereálné. Buďme rádi, že prezident žije i svůj život,“ pravil Kazbunda pro CNN Prima News.

„Asi bych to nijak hlouběji nepitval, protože podle toho, co jsem zatím slyšel v médiích, tak prezidentova zranění nejsou nijak zásadního rázu. Zkrátka upadl na motorce, což se každému motorkáři občas stane,“ konstatoval.

V pátek dopoledne Hrad na sociální síti X oznámil, že byl prezident propuštěn do domácího ošetřování.

„Prezident Pavel byl dnes dopoledne propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Jeho program na příští týden zůstává zachován včetně plánované zahraniční cesty. Zranění mu způsobil pád na motorce v malé rychlosti při nácviku jízdy v terénu na uzavřeném okruhu,“ stojí v prohlášení na sociální síti X.

