„Na volby nehledí. Je to hra na demokracii.“ Klaus se pustil do EU. Ostře

„Myslím, že je na čase mě odepsat a definitivně poslat spolu s Bidenem do starého železa, abychom se už na veřejnosti nevyskytovali,“ odpovídal exprezident Václav Klaus na úvodní otázku, jak snáší tropické teploty posledních dnů, kterém mu nedělají příliš dobře.

Následně se přesunul k aktuálním událostem, jako je například znovuzvolení Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise, které – jak již dříve poukazoval – bylo předem domluvené: „Dva měsíce před volbami byla dohodnutá ta čtyři jména vedení Evropské unie – že to dostane Leyenová, Němka, Portugalec, Malťanka a Estonka. To nás přece popuzuje už měsíce, a samozřejmě se potvrdilo, že je to už dávno domluvené. Ta evropská věrchuška, ty elity, byrokracie, na nějaké volby vůbec nehledí, nehrají pro ně žádnou roli,“ uvedl Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



„Je to tragické, nesmyslné a špatné,“ konstatoval k volbám v Evropském parlamentu a k neúčasti Francie ve vedení Evropské unie doplnil: „To je součást naplánovaného procesu a hry na demokracii v Evropské unii, která se stále hraje, obyvatelé evropských zemí ji ještě ne úplně prokoukli. Je to jen velká hra na velkorysost velkých zemí a ponižování se před zeměmi malými, respektování jejich hlasu a jejich významů, je to samozřejmě šaškárna,“ dodal.

„Celá evropská unie je hra na demokracii. Zejména Evropský parlament je pouze hrou na demokracii a je kvazi parlamentem. Odehrávají se tam procesy, které se standardními demokratickými volbami nemají nic společného. To je alfa a omega uvažování některých z nás už celé desetiletí. Tyhle volby, těch čtyř papalášů Evropské unie, to teď celé vyzdvihly do popředí. Navíc tři ženy a jeden muž, to je také politicky korektní výsledek. Tam by ještě patřila ta Nerudová a Pekarová Adamová,“ pokračoval Václav Klaus.

„V Evropském parlamentu vznikla prvně frakce, která si přeje, aby bylo vše jinak. To je revoluce, proto ji musejí v Bruselu a ve Štrasburku všichni nenávidět,“ zmínil Václav Klaus.

Co odkryly podle Klause volby ve Velké Británii, které vyhráli labouristé? „Tyto volby ukázaly beznaděj. Konzervativní strana je ve velké Británii natolik nenáviděná, že mohlo dojít k takovému debaklu a mohli vyhrát labouristé. Tragédie. Britové si to musejí prožít a hlavně si to zaslouží. Je správně, že se to stalo: Británie vynulovala efekt opuštění EU, Británie je dnes eučtější než celá Evropská unie, je to nejvíce progresivní, promigrantská a progenderovská země,“ míní exprezident.

Výsledky voleb ve Francii, kde vyhrála levice, okomentoval slovy. „Ve Francii je to také jistá hra na demokracii.“

Na přetřes se dostala věc, která zahýbala světem – atentát na Donalda Trumpa. Václav Klaus k tomu ve svém prohlášení uvedl, že atentát byl pokusem prodloužit válku na Ukrajině, zvýšit závody ve zbrojení a přiblížit nás celosvětovému konfliktu, nebyl to blesk z čistého nebe, ale zesilování nenávistné ideové propagandy těch, kteří nechtějí svobodu a demokracii. „Byl to také pokus uvést Spojené státy a spolu s nimi celý svět do naprostého nezodpovědného chaosu. Nebylo to dílo blázna. Blázni nedělají takového věci, to byl produkt společenského klimatu. Bylo to něčím vytvořené, nemyslím si, že toho člověka někdo vedl za ruku. Ten střelec byl vytvořen politickou atmosférou ve Spojených státech, to je skoro jako dát mu tu pušku do ruky,“ řekl Václav Klaus.

Šéfka sněmovny Pekarová Adamová k atentátu na Trumpa v pořadu Interview ČT24 řekla: „Kdo seje vítr, sklízí bouři“, jinými sovy jako by by si za to Trump mohl sám. Podle Klause je to nepřijatelné hodnocení od vrcholové političky. „Je to naprosto nepřijatelné, šílené hodnocení. Když jsem to slyšel, nevěděl jsem, zda mám vzteky udělat to či ono. Tahle osoba a tato stranička se do Parlamentu dostala díky uzavření podivné pětikoalice, je to nezodpovědná strana,“ nevycházel Klaus z údivu z výroků Pekarové Adamové.

Atentát podle Klause bude mít vliv na podzimní prezidentské volby. „Ale že by tím Trump vyhrál prezidentské volby, to bych určitě netvrdil, to bych byl opatrnější,“ dodal. Zdůraznil, že v Americe je dominantní deep stat neboli hluboký stát. „Trump udělal spoustu pozitivních věcí, ale přece všichni víme, že s tím hlubokým státem nezahýbal, toho se nedotknul, to je nad sílu jednoho izolovaného prezidentského kandidáta. V Americe je totálně zlikvidovaná politická struktura,“ řekl Václav Klaus.

Závěrem se věnoval otázce, jak by vnímal, pokud by zanikla ODS, kterou zakládal. „Bylo by dobře, kdyby ODS zanikla a fungovala už jen jako SPOLU. Dnešní elita ODS zneužívá značku ODS k antipolitice ODS. Takže velmi bych uvítal, kdyby se slova ODS zbavili. Bylo by to bezvadné. Třeba bychom tu pak mohli založit novou ODS,“ doplnil exprezident Václav Klaus.