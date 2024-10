„Nacisti.“ Přestřelka v italské vládě po volbách v Rakousku. Česká krajanka vše zapsala

No a nyní se dostáváme k tomu, jaké byly ohlasy, co se týče těchto rakouských voleb, a tedy vlastně výhry – nejvyššího počtu hlasů – Svobodné strany Rakouska, a jaké vyjádření přišlo od místopředsedy italské vlády Tajaniho a vicepremiéra a ministra dopravy Mattea Salviniho. Říkám to proto, protože již delší dobu se Forza Italia, tedy původně Berlusconiho strana, kde převzal žezlo Antonio Tajani, který je také ministrem zahraničí, dostává spíše, řekla bych, do takového „katodemokratického spektra“. A jsou zde dost velké kontroverze v určitých oblastech, takříkajíc nekompatibilní, už jen z toho důvodu, že oni jako liberálové jsou vlastně ve skupině s Uršulou a Uršulu volili, takže to asi mluví za vše.

Nicméně já jsem vybrala z pondělí 30. 9. 2024, tedy den poté, reakce na výsledky v Rakousku. Například tisková agentura Ansa takto publikovala Tajaniho reakci, a to v 08.44, tedy v pondělí dopoledne: Rakousko: Tajani, izolujte neonacistické oživení, vylučte FPÖ. Potřebujeme lidově řízenou formu vlády.

„Věřím, že v Rakousku potřebujeme lidově vedenou formu vlády, která vylučuje Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ). Politické bitvy se vždy vyhrávají ve středu, aby se zabránilo extremistům zprava a zleva napáchat škody. Jakékoli neonacistické oživení musí být odmítnuto.“

Já bych jenom chtěla do toho zasáhnout, jelikož ve článku bylo použito slovo „rigurgito“, které jsem přeložila jako „oživení“. Ale slovo „rigurgito“ je opravdu velmi ošklivá forma vyjádření, protože se tím dá vyjádřit i reflux, zvednutý žaludek anebo ve smyslu, že se vám něco hodně špatného vrátí, oživí se. Je to opravdu celkem neslýchané, že se takto někdo v tomto postavení může vyjádřit – místopředseda vlády a ministr zahraničí v jedné osobě, jako je Antonio Tajani.

Na Rai News v den po hlasování v Rakousku se vyjádřil ministr Tajani v tom smyslu, že „samotná krajní pravice není nikdy schopna vyhrát. Viděli jsme to i ve Francii“.

Od ministra zahraničí by se mohlo očekávat, že se bude vyjadřovat diplomaticky, a není to poprvé, co přirovnává „někoho“ k fašistům, a nyní dokonce k neonacistům.

Na to samozřejmě reagoval europoslanec Paolo Borchia ze Salviniho Ligy, jehož vyjádření publikovala také např. tisková agentura Ansa ve 13.09 v pondělí 30. září 2024.

Píše se zde v titulku a perexu, že je Borchia šťastný za úspěch spojenců Ligy v Rakousku. Tajanimu: „Je směšné jim říkat nacisté.“ Vedoucí delegace v Evropském parlamentu: „Vítězství proti antiestablishmentovým silám v Bruselu.“

*Masakr v Marzabotto (29. 9. až 5. 10. 1944), nebo přesněji masakr v Monte Sole, byl válečný zločin z druhé světové války spočívající v masovém vyvraždění nejméně 770 civilistů nacistickými jednotkami, ke kterému došlo na území kolem malé vesnice Marzabotto v horské oblasti jižně od Bologni.

Dále se ve stejný den na Ansa píše, že „Vyhráváme: Nizozemsko, Maďarsko, Belgie, Itálie, Německo, Portugalsko, Švédsko, Francie, Španělsko, Česká republika a dnes Rakousko!!! Časy se mění, identita, suverenita, svoboda a už žádná nelegální imigrace/azyl: to je to, co si přejí desítky milionů Evropanů!“, napsal na síti X po vítězství FPÖ v Rakousku lídr nizozemské Pvv Geert Wilders. V tomto článku si Ansa samozřejmě neodpustila nazvat FPÖ a stranu Geerta Wilderse jako krajně pravicové.

Nyní se podíváme např. na TG24Sky.it a již nebudu opakovat to, co jsem řekla předtím, ale dodám jenom výtažek z pondělního článku o tom, jaká byla reakce Salviniho.

Salvini, místopředseda vlády a ministr infrastruktury, promluvil na okraj konference ANCI Lombardia. „Je to skvělý úspěch pro naše spojence. Dnes ráno někdo mluvil o nacismu: buď je zde někdo, kdo špatně spí, špatně tráví, protože si nemyslím, že ve Francii nebo v Německu, v Rakousku a v Nizozemsku existuje nějaký neonacistický poplach,“ řekl. A ještě dodal: „Když občané volí, musí být lidové hlasování respektováno. Jestliže se Rakušané rozhodli, že první stranou je Svobodná strana Rakouska, která se mezi svými prioritami zabývá otázkou bezpečnosti, bojem proti nelegální imigraci, ochranou práce a rodiny, že právě toto Rakušany oslovilo…“

Musím říct, že je to smutné, když koaliční partner, jako je Forza Italia, má mezi sebou lidi, kteří atakují dokonce přímo Mattea Salviniho. Například ve vysílání pořadu Metropolis na mainstreamovém webu Repubblica potom, co moderátor očividně předpojatě prohlásil, že pokud bude Salvini odsouzen v procesu Open Arms, bude muset odstoupit, a europoslanec Massimiliano Salini z Forza Italia na to řekl, že Salvini by to měl udělat i bez toho, aniž by čekal na odsouzení! To nebyl zdaleka jediný výrok Salviniho, ale celá snůška pomluv proti Lize.

Toto byla některá vyjádření z pondělí 30. září 2024 z italských médií bezprostředně druhý den po volbách v Rakousku.

