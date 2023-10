„Nákup F-35 si vymysleli vojáci!“ Černochová udělala v ČT jasno

Ministryně obrany Jana Černochová hovořila o tom, jak poslední měsíce války na Ukrajině a masivní teroristický útok v Izraeli změnily požadavky na české ozbrojené síly, jejichž součástí mají podle jejích slov být americké letouny F-35 zhruba za 150 miliard korun. Opřela se do bývalého ministra zahraničních věcí a sociálního demokrata Lubomíra Zaorálka, který tento vládou schválený nákup kritizuje. Rovněž odmítla argumenty šéfa české diplomacie Jana Lipavského (Piráti), který odmítá přesun české ambasády do Jeruzaléma.

Po útocích v Izraeli je přes tisíc mrtvých. Ministryně obrany Jana Černochová uvedla, že z dění v Izraeli je zhrozena: „Pokud jsem si myslela, že nás nic po vpadnutí Putina na Ukrajinu nepřekvapí, tak tohle pro mě překvapení je. Záběry masakru malých dětí, žen i civilistů a zcela bezprecedentní narušení Izraele v sobotu zacloumá s každým normálním člověkem a říká si, jak je možné, že tohle dělají lidé lidem...,“ dodala Černochová k teroristům z Hamásu vraždícím v Izraeli.

Zacloumají tyto události i s obrannou strategií České republiky, která varuje především před Ruskem? „V naší obranné strategii, kterou vláda schválila v minulém týdnu ve středu, tak kromě pojmenování té největší hrozby a nejbližší z hlediska regionu, je jím Rusko, tak je i zmínka o teroristech a té hrozbě zvyšujících se teroristických útoků. Neomezujeme se pouze na definici nepřítele, jako je Rusko. Oblast Blízkého východu se nabízí jako region, který je velmi neklidný,“ řekla ministryně v pořadu Interview ČT24.

I když Evropa, která je od Izraele vzdálená možná pět hodin, není bezprostředně ohrožena, můžeme tu podle Černochové očekávat třeba další migrační vlny a na to také musíme být připraveni.

Následně kritizovala propalestinské demonstrace napříč Evropou, USA a Austrálií: „Pro mě stejně otřesný pohled jako na těla těch lidí, které teroristé z Hamásu zmasakrovali, tak se stejným odporem pohlížím na účastníky těch demonstrací všude po Evropě, ale i v Austrálii a ve Spojených státech, kdy s palestinskými vlajkami vzývají k dalším útokům a podporují to, k čemu došlo v Izraeli,“ pokračovala Jana Černochová, která očekává, že se ve společnosti bude stupňovat pnutí mezi muslimskými obyvateli a mezi židovsko-křesťanskou civilizací.

Premiér Petr Fiala (ODS) z podnětu událostí posledních dnů dnes otevřel také téma možného přestěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Ministr zahraničí Jan Lipavský (STAN) je proti. Ministryně Černochová by naopak zvedla ruku pro tento přesun: „Byla jsem pro, jsem pro a budu pro. Vždy jsem Izrael podporovala a i to přemístění ambasády. Myslím, že to není až tak právní problém, jako je to problém politický. V rámci pětikoalice jsou někteří kolegové více náchylní k tomu řídit se nějakými evropskými doporučeními,“ podotkla šéfka obrany.

Nesouhlasí s argumenty ministra Lipavského, že přesun české ambasády do Jeruzaléma je také bezpečnostní otázka. Česko by na sebe v tak vyhrocené době tímto gestem zbytečně upozornilo, což s sebou ponese dodatečné riziko pro české občany i samotnou ambasádu. Připomněla, že poslanci dnes stejně odsoudili útok Hamásu na Izrael. „Dnes jsme ve Sněmovně přijali jasné usnesení na podporu Izraele a odsouzení těch činů Hamásu. Vždyť i tohle je tak strašně silný krok do toho mezinárodního prostředí, že pokud by někdo chtěl říkat, že se Česká republika jasně a jednoznačně postavila na stranu Izraele, tak už se to stalo... Pokud by chtěl někdo Českou republiku za něco trestat, tak už by tak činil,“ dodala ministryně obrany, že proizraelská rétorika v Poslanecké sněmovně je dlouhodobá.

Stranou nezůstala ani nejdražší armádní zakázka: 24 amerických letounů F-35. „Je to jako jezdit s ferrari do Lidlu,“ uvedl exministr zahraničí Lubomír Zaorálek, podle kterého Česká republika nevyužije potenciál těchto strojů a jde o vyhazování peněz, když si Česká republika nakupuje něco, pro co nebude mít využití.

Ministryně Černochová za tato slova Zaorálka kritizovala: „Nevím o tom, že by byl pan Zaorálek stíhací pilot, voják z povolání a že by byl odborník na F-35, i když mám pocit z jeho sociálních sítí, že teď je odborníkem na všechno,“ uvedla.

K nákupu letounů F-35 zdůraznila: „To si nevymyslel žádný politik, to si vymysleli vojáci, kteří pro to mají své odůvodnění. Je to na základě vojenského doporučení a my politici jsme měli říct: ‚Ano, jsme připraveni touto cestou jít za těch a těch finančních podmínek, nebo nejsme. A to vláda Petra Fialy udělala. Nemíním zpochybňovat vojenské doporučení,“ uvedla, že Česko potřebovalo letoun 5. generace, a proto se nejednalo se švédskou stranou, která žádné takové letouny nemá.

Rozezlila ji poté moderátorem citovaná slova Zaorálka o tom, že letoun páté generace neexistuje a toto označení je „falešný PR pojem“. „Já bych se tedy zeptala, kdo je pan Zaorálek? Bývalý zkrachovalý politik, ministr zahraničních věcí, který má za sebou nějakou politickou kariéru. Včera o mě řekl, že jsem bohyně války,“ uvedla Černochová a doplnila: „Já jsem pouze ministr obrany, já v tom létat nebudu a nemám důvod nevěřit svým kolegům a hlavně nemám důvod nevěřit dalším zemím, které také přistupují k nákupu letounů F-35.“

