„Nálada je blbá. Myslíte na budoucnost, nebo na sebe?!“ Na Pekarovou se utrhl vlastní volič. Před lidmi

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zavítala v minulých dnech do Hradce Králové a vyprávěla tam, co dělala, když jí bylo asi tak 16 let. Mimo jiné prý přemlouvala seniory, aby hlasovali pro vstup do EU. Protože v rámci EU máme větší šanci prosadit své zájmy při jednáních se zeměmi, jako je Čína. Kdyby Česká republika stála proti Číně či Indii osamoceně, bude mít sílu jednoho čínského předměstí, což nestačí. Poté dostala zvláštní úkol. A takto si s ním poradila…

Předsedkyně Sněmovny a staronová šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zavítala do Hradce Králové, kde promluvila v rámci akce nazvané Myslíme na budoucnost.

„My jsme si dobře vědomi v TOP 09 toho, že stagnujeme. V České republice není ekonomický růst. My jsme k tomu připravili plán a říkáme, že Česko musí zrychlit,“ pravila Pekarová Adamová před publikem.

A jak tedy Česko urychlit?

„Jedna z těch věcí je určitě povolování staveb. Investice jsou zásadní pro to, abychom rostli ekonomicky. Ten náš plán Česko musí zrychlit obsahuje právě tento bod. A naštěstí už se v parlamentu podařilo prosadit novelu liniového zákona. Aby ty liniové stavby jako silnice a železnice, ale i energetické projekty byly schvalovány maximálně do roka,“ prohlásila

„My vidíme, jak se nám ta naše dlouholetá závislost na Rusku nevyplatila. My jsme byli závislí na ruském plynu takřka ze sta procent. A vláda musela začít řešit, abychom nebyli na Rusku závislí. My samozřejmě podporujeme stavbu jádra, ale potřebujeme přidat na obnovitelných zdrojích,“ zdůrazňovala s tím, že fotovoltaické články by se měly dostat alespoň na 200 tisíc střech. Je to významné z hlediska těch rodin, které díky tomu ušetří,“ zdůraznila Pekarová.

Jedním dechem však doplnila, že vláda nedokáže všechno.

„Ale je to tak, že nemůžeme za dva roky stihnout to, co se tu 30 let zanedbávalo. Víte, že my máme připravenou i reformu důchodů. Víte, že je to velké téma. Stárne nám populace. My teď vlastně máme ekonomicky nejlepší podmínky, jaké můžeme mít. Máme nízkou nezaměstnanost, což znamená nejvíce plátců do toho systému, a přesto jsme v dluhu. Kolem 50 miliard v příštím roce,“ připomínala.

Prozradila také, že jako mladá slečna školou povinná navštěvovala seniory v domovech pro seniory v době, kdy se mělo hlasovat o vstupu Česka do EU, s nimi prý hovořila o tom, proč by i senioři měli hlasovat pro vstup do EU. „Fakt nekecám. Čestný pionýrský,“ dušovala se. „To byla moje první politická zkušenost. A bylo mi asi 16. Takže já jsem byla ve věku, kdy jsem ještě nemohla jít k referendu, ale strašně mi záleželo na tom, abychom do unie vstoupili,“ pokračovala.

Ač je to téměř 20 let, prý si pamatuje, že ona debata se vedla o tom, jak Česko vstupem do EU ztratí vlastní suverenitu. „Že se jako úplně vlastně kulturně rozpustíme. Klaus tím hrozně strašil, jak budeme všichni kulturně rozpuštění a jak ti Němci a Francouzi nás převálcují. No a já už po těch letech nemám pocit, že bychom dnes byli méně Češi,“ nechala se slyšet Pekarová Adamová.

Zdůraznila, že jako Česko jsme středně velkou zemí EU, ale v porovnání s Čínou jsme toliko jedním čínským nebo indickým předměstím. A takhle to musíme brát. Že bychom sami neměli tu sílu, varovala Pekarová Adamová s tím, že v rámci EU už máme sílu jednat se zeměmi, jako je Čína, a to je podle ní hlavní benefit členství Česka v EU.

Poté dostala jeden specifický úkol. Promluvila z pozice člověka, který odmítá v Česku přijmout euro. Hned v úvodu zdůraznila, že je to pro ni velmi těžký úkol, protože patří k jasným zastáncům eura. „Protože země eurozóny tvoří většinu v EU a když se na něčem dohodnou a potom nás k těm jednáním přizvou jen jako pozorovatele, až si to všechno dohodnou, tak to je jednoznačná nevýhoda. Takže já fakt nevidím jedinej důvod, proč bychom ho nepřijímali. “ zdůraznila.

Ale přesto to zkusila.

Pár slov věnovala i situaci na Ukrajině a obraně EU.

Jestli v něčem souhlasím s Donaldem Trumpem, a mnoho toho není, tak je to to, že se Evropa o sebe musí umět postarat. Nemůžeme jen spoléhat na to, že přijde náš dlouholetý zachránce, po dekády garant bezpečí u nás – Spojené státy. Ony nedokážou být tím světovým policajtem sami. My musíme převzít vlastní iniciativu a zodpovědnost za sebe samé. Takže když pak slyším, že nemáme kupovat stíhačky, protože peníze do obrany, protože je to zbytečné, tak oni chtějí jediné. Chtějí slabé Česko a chtějí, abychom se Putinovi dali všanc,“ uhodila na českou parlamentní opozici ANO a SPD.

Upozornila, že Vladimir Puitin sází na to, že se EU válkou unaví.

Poté jako předsedkyně TOP 09 odpovídala na otázku, zda by mohla pohnout některými ministry, kteří nepracují, jak mají. Posluchače ujistila, že sama má pár tipů na ministry, kteří by mohli pracovat lépe. Ale jedním dechem dodala, že někdy se politika a různá politická jednání jeví jinak, než jak to ve skutečnosti je.

Od jednoho z posluchačů se jí dostalo poklony. Že jako žena vydržela v politice plné mužů. „Paní Markéto, děláte to hodně dobře. Zatím teda opravdu hluboká poklona.“

Jenže pak si vzala mikrofon žena, která Markétu Pekarovou Adamovou nešetřila.

„První můj dotaz by byl, proč jste firmám zařídili nejdražší elektřinu v Evropě? To myslíte vážně? Už to pokládají Češi, živnostníci, zavírají se restaurace, zavírají se obchody, tak že by k nám chodili podnikatelé. Nepůjdou radši do Polska? Nebo už i do Německa? A pak jsem tady slyšela, že potřebujeme euro. Ale kdo tady bude dělat? Já jsem neslyšela, že byste udělali něco pro mladé rodiny. Vždyť my přece potřebujeme Čechy, kteří tady budou bydlet, pracovat, co tady budou platit daně. Já jsem neslyšela, že byste udělali něco pro mladé rodiny. Jak má mladá rodina přeplatit někoho, kdo kupuje byty jen na kšeft?“ ptala se rozzlobeně paní.

Na debatě zaznělo, že Česko mělo velké zásoby uhlí, ale další energetické suroviny musí dovážet a pokud jsou tyto suroviny drahé, tak i kdyby se ta vláda přetrhla, tak s tím neudělá nic. Česká ekonomika by se proto měla transformovat v ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou.

Paní se však rozzlobila, že se jí nedostalo odpovědi na otázku, na kterou se ptala.

Pekarová Adamová prohlásila, že na podporu rodin ráda odpoví, ale neodpustila si poznámku. „Jen bych vás chtěla poprosit, že vy už jste si tady uzurpovala tolik času, že to můžete přestat už takto extendovat.“

Poté zmínila podporu rodin s dětmi.

My musíme šetřit, protože zadlužovat se na věky věků nejde, tak přesto jsme zvýšili rodičovský příspěvek o 50 tisíc od 1. 1. 2024. Další sociální podpora, která jde těm, kteří jsou sociálně slabší, tak se za této vlády zvyšovala. … Ti, kteří jsou třeba ve fázi, kdy mají více dětí, tak se jim ta podpora také zvyšovala,“ zdůraznila Pekarová Adamová.

Posléze dodala, že vláda změnila podmínky stavebního řízení, aby se dařilo stavět domy rychleji. To jsou ty kroky k tomu, aby se nabídka bytů zvýšila a jejich cena klesla.

Pekarová Adamová zdůraznila, že vláda pětikoalice řeší mnoho krizí naráz. Teď podle ní prožíváme hubené roky a lidé, kteří si zvykli na „kropení penězma, tak těm se musí říct, že to takhle nejde a musí se na to vydělat“.

Další problém je podle ní v tom, že jedna krize střídá druhou. A když už si myslíme, že to bude lepší, tak příjde krize nová. Ale důležité je, že se nám tu situaci daří ustát. Není to tak, že bychom tady v zimě mrzli, firmy krachovaly a ve velkém se propouštělo. … Když si to porovnáme s tím, jak jsme se vloni v září báli, že vůbec nebudeme mít plyn, tak nic takového se nestalo. Také se říkalo, že litr benzinu bude za sto korun. To se také nestalo. Já neříkám, že je to skvělé, ale zároveň chci dát ty věci do kontrastu, abychom si uvědomili, že ta mediální hysterie způsobí to, že to vypadá černější, než to ve skutečnosti je,“ zdůraznila Pekarová Adamová.

Nemyslíte je na svou budoucnost, utrhl se na Pekarovou volič

Ke slovu se dostal také starší muž, který předeslal, že je voličem jedné z vládních koaličních stran. Ten nesouhlasil s argumenty typu „děláme to teprve dva roky“. „To mě jako občana a voliče neuspokojuje, protože předpokládám, že když jde někdo do vlády, tak má vizi a podklady, co chce udělat, ne že je teprve začne shánět,“ vyjádřil svůj pohled na postup vlády s tím, že doufal například v rychlé vyšetření následků Babišovy vlády a údajného nehospodárného utrácení miliard korun za období covidu.

Na konec se odkázal i na slogan tour Pekarové Adamové: Myslíte na budoucnost, jak dopadnou volby za dva roky? Pokud ano, uvědomujete si své chyby? Nálada je blbá!

Poukázal pak na slogan Myslíme na budoucnost: „Myslíte na budoucnost, jak dopadnou volby za dva roky. Součet Ano a SPD, blíží se padesáti procentům. Pokud myslíte na budoucnost, uvědomujete si všechny své chyby? Ano, máme se lépe než dříve, ale nápada je blbá,“ shrnul s tím, že podle aktuálních průzkumů volebních preferencí se například TOP 09 vůbec nedaří, naproti tomu součet hnutí ANO a SPD stoupá směrem k 50 procentům. Když už mu odebírali mikrofon, svá slova směrem k šéfce TOP 09 ještě přitvrdil: „Nemyslíte jen na vlastní budoucnost, že tam ještě dva roky budete…“



Markéta Pekarová Adamová rázně odmítla výsledky průzkumu, které podle ní nic nedokazují. Připomněla ty před volbami, které koalici SPOLU předpovídali 17 procent a koalici Pirátů a STAN 34 procent. Jak to dopadlo, víme. Takže já bych ty průzkumy úplně nepřeceňovala. Takže když je nějaká nálada dnes, tak to neznamená, že bude za dva roky stejná. My máme dva roky na to, abychom právě vysvětlili, proč děláme ty kroky, jaké děláme. A také jejich dopady. Zmínila třeba konsolidační balíček, který začne platit až od nového roku a jeho dopady tedy lidé teprve pocítí.

Zmínila třeba konsolidační balíček, který začne platit až od nového roku, a jeho dopady tedy lidé teprve pocítí.

Globální ukazatele hovoří o tom, že se situace pomalu obrací k lepšímu. I když u některých rodin to může být velmi zlé.

V závěru svého vystoupení ujišťovala, že to s prosazením korespondenčního hlasování ze zahraničí myslí vážně. „My se voličů nebojíme,“ zdůraznila. Naproti tomu opozice se podle ní bojí lidí aktivních, kteří by chtěli hlasovat i v zahraničí.

V obecné rovině konstatovala, že koalice SPOLU měla nějaký plán, jak změnit Česko, ale do toho přišla válka na Ukrajině. „My jsme se najednou museli potýkat s rozkolísaným trhem energií. Po bitvě je každý generál, že se mělo zastropovat jindy, ale udělali jsme to. Přišlo k nám na půl milionu uprchlíků. To je v přepočtu na počet obyvatel nejvíc na celém světě. To se málo říká. A zvládli jsme to. Ano, platíme za to, protože to není jednoduché. Také digitalizujeme, co se dá. I důchody už dnes můžeme vyřešit on-line,“ vysvětlovala. My děláme kroky, které jsou správné, přinesou užitek v budoucnu, ale to, že nejsou populární, to je pravda,“ shrnula situaci.

