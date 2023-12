„Nálepka od ČT či TOP 09? Razítko kvality.“ Kauza Vidlák jede dál. Vystoupil právník

reklama

V pondělí proběhla v Praze odborářská demonstrace. Premiér Fiala v té době ovšem navštívil zemědělskou farmu bratra ministra Mariana Jurečky a tvrdil, že tak je vlastně mezi občany a naslouchá jejich názorům. Co tomu Dostál říká? „Nepovažuji za příliš uctivé, že pan premiér dal přednost kravám před demonstranty. On měl být na tom pódiu, kde si odboráři stěžovali na drahotu, na špatné nakládání s energetickou politikou a měl oponovat těm řečníkům, říkat, jak to dělá dobře. Asi by to bylo výrazně těžší, než komunikovat s těmi zmíněnými kravami, ale bohužel toto je role premiéra, kterou musí dobrý premiér v krizi plnit," poznamenal Dostál.

Ve stejných dnech pak Milion chvilek rozesílá informace o tom, že se vládní koalice sešla právě s nimi. S demonstranty se nejedná a s Milionem chvilek ano. „Pan premiér a vláda by si chtěli vytvořit jakousi povolenou, krotkou opozici, se kterou by komunikovali, jak potlačovat ty zlovolné narativy a ignorovat tu skutečnou opozici, která se s odboráři sešla na náměstí a na dalších místech, kde se stávkovalo. Ale bohužel takto to v politice nefunguje. Po pravdě řečeno Milion chvilek ztratil velkou část svojí kredibility, svojí důvěry. Nedokážu si představit, jak současně budou trvat na odejití člena vlády pana Blažka a současně spolupracovat s premiérem z téže strany na nějaké antidezinformační kampani, nebo na čem," dodal.

Na demonstraci promluvil i bloger Vidlák, který byl následně „onálepkován" jako proruský kolaborant, a to ze strany České televize či šéfky Učitelské platformy Petry Mazancové (členka TOP 09). „Chtěl bych České televizi i straně TOP 09 poděkovat za neskutečnou reklamu, kterou udělaly mému milému kolegovi panu Vidlákovi, protože skutečně jejich prohlášení, televizní i topácká, většina národa vnímá s opačným znaménkem. Takže když o někom řeknou, že jsou špatní, tak je to takové razítko kvality toho, co ten člověk dělá. Myslím si, že panu blogerovi to rozhodně neuškodí," dodal Dostál.

Řeč byla také o tom, nakolik současný český zdravotnický systém zatěžují uprchlíci. „Uprchlíci na jednu stranu představují výdaj pro české zdravotnictví. Nutno říct, že ne příliš velký. Jak pro české občany je obtížné probojovat se k té včasné a dostupné péči, tak pro nějakého cizince je to ještě řádově těžší. Takže oni zase tolik nekonzumují a peníze, které za ně stát zaplatí zdravotním pojišťovnám, tak ty pojišťovny ani nevynaloží. Na druhou stranu ta státní platba stojí české daňové poplatníky. Co ale považuji za dobrý vedlejší efekt toho, čemu se říká lex Ukrajina, tak je, že mnoho z těch Ukrajinců, kteří zde dávno předtím byli a pracovali, akorát nelegálně, načerno, a odváděli výpalné nějaké mafii, která jim tady sebrala pasy a nutila je pracovat za příšerných podmínek, tak ti teď tu mafii nepotřebují. Těch lidí není úplně málo, tím pádem odvádějí do systému zdravotního pojištění a představují pro ten stát také příjem. V tento moment neznám přesný odhad těch čísel, ono se to samozřejmě mění, ale není to tak strašné, jak se líčí. Větší problém je něco jiného, a to je, že dodateční pacienti, byť by třeba za sebe zaplatili, tak vyžadují personální kapacity. A ve chvíli, kdy ty personální kapacity jsou v českém zdravotnictví špatně řízené a je jich málo, tak v takovém případě mohou prodlužovat tu frontu," dodal Dostál.

Následně hovořil i o lécích. „Do určité míry se podařilo dovalit do České republiky nějaká antibiotika, nějaké peniciliny, ale ten problém není řešen systémově. U některých léků přetrvává obecně, u jiných léků přetrvává v tom smyslu, že sice jsou, ale nejsou v každé lékárně, jak by být měly. To znamená, že si musíte slovy pana ministra obvolat sto lékáren, abyste ten lék sehnali. A tady se vůbec nejedná jenom o antibiotika, tady se jedná i o léky pro vážná onemocnění. Je to důsledkem toho nefunkčního systému cenotvorby a úhradotvorby léčiv a toho, že stát není schopen a brání se tomu změnit si vlastní distribuci tak, aby dokázal nakoupit, třeba i souběžně dovézt léky, které by pak rovnoměrně rozvezl po těch lékárnách, a toto činil aspoň pro ty základní léky," dodal Dostál, že dříve jsme mívali zdravotnické zásobování.

