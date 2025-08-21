„Obludnost.“ Fiala natočil video o opozici. Zle se mu to vrátilo

Koalice SPOLU, složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ve středu představila svůj volební program, některá další hesla a také předvolební slib. K překvapení některých politologů tam voličům nenabízí řešení současných krizí, ale označuje se za záruku svobody a prosperity a současné opoziční strany vidí jako zlo, které je třeba porazit.
Prospěla někdy ODS České republice?
Nezvykle se v klipu víc než právě politici SPOLU objevují jiné tváře. A to známé osobnosti opoziční scény včetně Andreje Babiše, Aleny Schillerové, Tomia Okamury, Jany Maláčové, Kateřiny Konečné nebo Filipa Turka.
„Někdy se zdá, že je všechno ztraceno, že slušnost prohrává a rozum se někam vytratil. Že naši zemi už dobrá budoucnost nečeká. Nenechte o své budoucnosti rozhodovat ty, kterým jsou příští generace lhostejné, a pro které je svoboda jen prázdné slovo. Není čas se vzdát, ale jít do toho naplno. Je nás víc, než se zdá. Dost na to, abychom porazili zlo,” tvrdí neznámý hlas na pozadí záběrů, kde vlají vlajky Sovětského svazu nebo ostře štěká a cení zuby německý ovčák, tedy pes, jakého používala nechvalně proslulá pohraniční stráž za bývalého režimu.
Komentátor Petr Holec ve středu okomentoval představení programu SPOLU jako Fialovo finální cirkusové číslo a výsměch občanům, neboť SPOLU slíbilo svobodu a prosperitu. Holec připomněl, že právě „ulhaný režim vedený SPOLU v Česku způsobil největší pokles prosperity i úbytek svobody“.
Po oficiálním představení finální části volební kampaně se na sociálních sítích SPOLU a premiéra Fialy objevil i volební klip. Jak jsme již uvedli, v něm se objevují prostřihy na různé demonstrace a na obličeje opozičních lídrů.
Je nás víc než se zdá. A každý hlas může rozhodnout, kudy se bude Česko ubírat.— Petr Fiala (@P_Fiala) August 20, 2025
Teď jde o všechno! pic.twitter.com/dgHAT07EBR
ParlamentníListy.cz se proto zeptaly zobrazených opozičních politiků, co říkají na to, že je SPOLU zařadilo do svého klipu a označilo je jako zlo.
Šéfka poslanců ANO a exministryně financí Alena Schillerová bere s potěšením, že SPOLU připomnělo její slavný kostým balení hranolek.
„Politici SPOLU se zaklínali rokem 1968, ale jejich angažmá připomínalo spíš dvě minuty nenávisti z Orwellova románu 1984. Potěšilo mě alespoň to, že v klipu připomněli můj kostým hranolek, který se stal symbolem našeho úspěšného opozičního boje za dohodáře a brigádníky proti zlomyslnostem Fialovy vlády,” uvedla pro ParlamentníListy.cz Schillerová.
Lídryně STAČILO Kateřina Konečná mluví o bludech. „Ubohost, které dosáhla kampaň SPOLU, je nevídaná. Chápu, že pro lidi nic Fialova arogantní a korupční vláda neudělala, tak se snižuje k tomu, strašit občany nějakými bludy, které se vyskytují v jejich vládních hlavách. Já bych mnohem raději slyšela, kdy konečně budeme mít ty německé mzdy nebo kdy naši občané nebudou nuceni platit nejdražší energie z EU. Na to ale, jak se zdá, SPOLU odpověď nemá,“ komentovala klip Konečná.
Podle Jany Maláčové, předsedkyně SOCDEM a jedničky na kandidátce STAČILO! v Praze, pohrdá Fiala a jeho koalice lidmi. „Petr Fiala chce, abychom se štítili obyčejných lidí. Budoucnost podle Petra Fialy znamená školství, zdravotnictví i důchody placené z vlastní kapsy. Svoboda podle Petra Fialy je jen pro ty, kdo si ji mohou koupit. Na klipu ODS vidíte, že strana pánů v drahých oblecích pohrdá lidmi stejně, jako jimi pohrdala v devadesátkách. Jsem tu pro lidi, díky kterým tahle naše společnost funguje, pro kuchařky, zdravotníky, učitelky, řidiče, úřednice, knihovníky a pro všechny, kdo žijí od výplaty k výplatě. Pro všechny, kdo mě dennodenně zastavují v tramvaji nebo v obchodě a říkají mi, že jejich hlas není slyšet a že jejich život nikoho nezajímá. Jsem tu pro všechny lidi, kterými ODS pohrdá,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz.
Předseda hnutí STAČILO! a bloger Daniel Sterzik alias Vidlák klip SPOLU upravil a zveřejnil jeho odlišnou verzi coby deepfake video:
Přáli jste si zdýpfejkovat kampaň SPOLU, tak tady to máte. :-)— VidlakovyKydy (@VidlakovyKydy) August 20, 2025
Teď jde o všechno, pravdivěji než pravda. pic.twitter.com/bTOs4sCcXd
