„Napálil bych ho.“ Herec Štáfek hrozil lidem s jiným názorem. Sám dostal výprask

Jakub Štáfek se proslavil především jako fotbalista Julius „Lavi“ Lavický v komediálním internetovém seriálu Vyšehrad a následném celovečerním filmu. Lavi je karikaturou „ztraceného talentu“ – namachrovaný hráč s problematickým chováním, který se neustále pohybuje na hraně sebedestrukce a bizarní popularity. Štáfek si díky této roli získal široké publikum a stal se jednou z nejvýraznějších tváří mladší herecké generace.

V posledních dnech ale upoutal pozornost i svými vyjádřeními v rozhovoru pro Seznam Zprávy, kde na adresu těch, kdo současnou společenskou situaci označují za novou totalitu, řekl bez servítek: „Když slyším někoho říkat, že máme novou totalitu, napálil bych ho.“

Reakce političky: „Štáfek totalitu nezažil, ztrácí kontakt s realitou.“

Výrok Jakuba Štáfka nenechal chladnými ani některé veřejně činné osoby. Kriticky se k jeho slovům vyjádřila například politička Petra Rédová, která zpochybnila hercovo právo moralizovat o tématech, jež osobně nezažil: „Když slyším herce, který totalitu nezažil, jak by napálil lidi jen za to, že mají jiný názor, říkám si, jestli by se radši neměl držet svého řemesla. Hrát umí, o tom žádná, ale když začne moralizovat o něčem, co zná maximálně z filmu, působí to spíš jako špatná improvizace. Možná už tolik žije svými rolemi, že ztrácí kontakt s realitou. Každý má právo na názor, i když se nehodí do scénáře,“ napsala zastupitelka Jihomoravského kraje za STAČILO! na svém facebooku.

Moss: „S rolí dementního fotbalisty asi moc problém neměl.“

Mezi těmi, kdo reagovali na Štáfkova slova s výraznou dávkou kritiky, byl také sponzor strany PRO David Moss. Ten na sociálních sítích okomentoval hercovo prohlášení o „napalování“ lidí, kteří mluví o nové totalitě, s notnou dávkou sarkasmu: „Totalita tady není, a kdo tvrdí něco jiného, dostane přes držku. Nějak tipuju, že s tou rolí dementního fotbalisty moc problém neměl,“ narážel na Štáfkovu nejslavnější roli Juliuse Lavického a naznačil, že rozdíl mezi hereckou postavou a skutečným vystupováním herce možná není tak výrazný.

Veřejnost reaguje: „Napálit někoho za jiný názor? To je právě ta totalita.“

Rozhovor Jakuba Štáfka pro Seznam Zprávy vzbudil silné emoce i mezi čtenáři a uživateli sociálních sítí. Pod rozhovorem, kde herec prohlásil, že by „napálil“ každého, kdo mluví o nové totalitě, se rozproudila rozsáhlá debata, v níž často zazníval i kritický tón.

Řada komentujících se ztotožnila s výtkou, že herec mluví o něčem, co osobně nezažil. „Vždy se dobře pobavím, když někdo zasvěceně mluví o něčem, co nezažil,“ napsal jeden z diskutujících. S jeho názorem pomocí přidání srdíčka souhlasily tisíce lidí.

„Až zažijete, že vás vyrazí z práce, protože poslanec ODS potřebuje na vaše místo dosadit svého kámoše, třeba něco pochopíte,“ vzkázal další diskutér.

Objevila se i posměšná poznámka, která narážela na způsob, jakým Štáfek svůj výrok formuloval: „Takže vážení, držte hubu a krok, jinak dostanete od Štáfka tečku.“

A i další pak zpochybňovali Štáfkův přehled a zkušenosti: „Myslel jsem si, že jsi chytřejší. Když už ses narodil až po totáči, měl bys aspoň věřit těm, kteří varovné signály rozpoznají, protože to zažili.“ Silnou odezvu vyvolalo i samotné použití slova „napálit“ – někteří komentující upozorňovali, že právě takový přístup je projevem netolerance: „Napálit někoho za jiný názor? To je právě ta totalita.“

O „nové totalitě“ v posledních měsících často mluví i předseda hnutí ANO Andrej Babiš – zejména ve vztahu k vládě Petra Fialy, kterou obviňuje z omezování svobod a likvidace demokracie. Štáfkova slova tak nepřímo míří právě na tuto rétoriku.

Psali jsme: „To je i vaše svědomí.“ Herec Štáfek přiznal, že mu Babiš leží v žaludku

Andrej Babiš se přitom stal terčem Štáfkovy kritiky i v jiném kontextu. V youtubovém A-Castu herec uvedl, že pro něj Babiš jako člověk i politik skončil ve chvíli, kdy „přísahal na zdraví svých dětí a lhal“. „To se stalo na půdě Poslanecké sněmovny. Tam pro mě skončila jeho politická kariéra a nejen ta politická. Tomu člověku už nemůžeš věřit,“ řekl Štáfek a dodal: „Tenhle pán mi hodně leží v žaludku. Hodně.“

