,,Ne!!!” Rozbouřil Klaus ml. dav. Mladí do práce, tvrdě na nepracující, příběh z rodiny. A více

REPORTÁŽ Zelený fanatismus musí být na uzdě. Jaderné energetiky se nevzdáme, to by byl ekonomický pád, a tím i zhoršení životního prostředí. Všechna omladina nemůže studovat vysoké školy a naši poslanci nemohou slepě přijímat a odmávnout bruselská nařízení. Poprvé na Plzeňsko zavítal na besedu s občany zakladatel Trikolóry Václav Klaus mladší. Do sálu Měšťanské besedy přišlo několik set lidí.

Na začátku svého vystoupení Klaus ml. uvedl, že „… polovina mé rodiny je z Plzně a další část z Nepomuku. Nepřijel jsem dělat nějakou osobní show, ale představit Trikolóru a zodpovědět dotazy.“

Otázky

„Řeknu vám pár otázek: Vám se líbí, že český Parlament z 58 procent případů schvaluje zákony, které jsou jenom přežvýkané evropské směrnice? A poslanci to většinou bez rozpravy schválí?“

„Ne!!!“ zaznělo z publika.

„Vám se líbí, že v pohraničí vidíme rodiny, kdy už ve třetí generaci tatínek nepracuje a přežívá se na dávkách, což je pro ně daleko jednodušší? To se vám líbí?“

„Ne!!!“ zahřměl opět sál.

„Vám se líbí, že se zavádí genderově neutrální výuka ve školkách a ve školách, že všechny poslední vlády zvyšují daně? Když tam byla ODS, tak údajně, že je krize, ale ona žádná krize není a daně se zvyšují nebo zavádějí nové? Vám se líbí, že policajt sleduje, čemu se smějete na Facebooku a co tam dáváte za vtip, místo aby honil lumpa? Nebo že stát, respektive takoví ti zelení dobrodějové s pomocí státu tady pěstují kůrovce na Šumavě, který se pak šíří celou republikou?“ rozjel to syn bývalého prezidenta republiky.

Z čeho vybírat?

„To jsou všechno věci, kdy si myslím, že je žádná strana na české politické scéně v globálu nehájí. Třeba jen kousek z toho a často ani ne vážně. Politikou Trikolóry není pomlouvat ty ostatní, na to jsou jiní experti. ODS už zezelenala – to není pomluva, ale její oficiální vyjádření. A je proevropská. Nejdominantnější a největší strana, tam je to v pořádku z hlediska mediálních vyjádření a Facebooku, tam je to v pořádku, a to bych často podepsal, co pan předseda vlády říká. Ale bohužel, v realitě dělá pravý opak. Vládne s těmi socialisty, zvyšuje daně, přikrčuje se vůči Unii. Sociální demokracii nebudu vůbec komentovat. KSČM je na sestupné dráze, protože už nemá revoluční zápal,“ uvedl Klaus mladší. „Ve stranách demobloku není žádný rozdíl. Je to více Evropy, regulace, buzerace.“

Trikolóra proto svoji politiku opírá o tři hlavní pilíře. „První je, že bohatství vzniká z práce. My chceme být na straně lidí, kteří jsou činorodí. Máme rádi, když někdo něco vytvoří, protože když někdo z něčeho udělá něco, dokonce zaměstná další lidi, tak jakákoliv práce musí být oceňována. Vymezujeme se proti nesmyslnému systému dávek, tak zejména proti obchodování s chudobou i současné politice dotací. Není normální, že nepracuju, ale čerpám. To nikam nemůže vést,“ objasňoval program Klaus junior. „Druhá část je vlastenectví. My se nestydíme, že jsme Češi, díváme se na svět českýma očima. Když vysílá vláda vojáky na zahraniční mise, tak to musí být v našem národním zájmu. Nebudeme často i na smrt vysílat vojáky kvůli nějakým postkoloniálním výbojům. Mám pocit, že českých politických stran, které to takto mají, je velice málo.“

„Třetí náš pilíř se jmenuje Normální svět. To jsou všechny ty vzdělávací, ekologické, rodinné a další záležitosti!“

Poté se pochlubil: „My jsme navrhli zvýšení základní odečitatelné položky na 26 000. Kdo to sledujete, tak ta současná výše je 24 840, tak ta se neměnila asi čtrnáct let.“ Ta se dokonce podle Klause mladšího za Kalouska snížila a až poději se vrátila na původní částku. „Ale tehdy byla průměrná mzda 23 000 a nyní je 35 000.“

Finance jsou alfou i omegou

„Chceme daně snižovat a přenést spoluzodpovědnost na rodiny. Další návrh je snížit o procento konglomerát sociálního zdravotního daňového systému, co platí každý člověk. A posílat tatínkovi, babičce nebo dědovi to procento. Když berete 30 000, tak je to 300 korun, to není tolik, ale když má ta babička vnuků pět nebo šest, tak to už jsou zajímavé peníze. Je třeba vyslat signál, že všechno nemůže uživit jenom stát,“ konstatoval dál host diskusního odpoledne.

„Jedna z věcí, co jsme ve Sněmovně načetli, je zákaz financování politických stran z ciziny. Jsme přesvědčeni, že českou politiku mají tvořit čeští občané a české subjekty, a ne někdo ze zahraničí. Tady farizejové, které vidíte v televizi každý den, mají plnou pusu Číňana a Rusa, ale že jsou tu politické strany, které nebýt nadací CDU, tak jsou v exekuci, to už je v pořádku. Nebo politiku Sorose, politiku norských fondů v sociální oblasti a tak dále. V českých zákonech je výjimka, že nadace a další ze zahraničí mohou financovat naše politické strany,“ uvedl ostře Klaus mladší.

„Co se týká normálního světa, tak jsme spoluautory zákona, že manželství je svazek muže a ženy. Podle nás není žádoucí, aby 87 procent mladých mělo vysokou školu, často bez nějakého opodstatnění. Diskuse o matematice, která není jednoznačná politicky, ale my ji hájíme. Je to ve prospěch vzdělání, pro náš průmysl je matematika důležitá i proti mínění sedmnáctiletých voličů,“ pokračoval dále šéf Trikolóry. „Naše politika je o tradičnosti, konzervativnosti, na druhé straně má akcent pro činorodé lidi, kteří vytvářejí z ničeho něco.“

Trikolóra je podle Klause takové čtyřměsíční miminko. „Zaznamenáváme určitou nervózní reakci zavedených politických stran. Kromě asi 13 000 registrovaných voličů máme už 2 000 členů ve zhruba 300 místních organizacích,“ pochvaloval si za potlesku přítomných host.

Netřeba matiky, netřeba češtiny?

Starší muž se jako první diskutující pustil do školství: „Poznámka k vaší učitelské praxi. Jaký smysl má povinná čeština na maturitě pro všechny střední školy, počínaje rybářskou školou a kdejakou průmyslovkou konče? Vždyť snad stačí těm, kteří se tomuto oboru nechtějí věnovat, aby uměli češtinu na úrovni vyjmenovaných slov a věnovali se tomu, co jim usnadní vstoupit na vysokou školu. Takoví lékaři, pro ty je důležitější chemie, biologie a něco z přístrojové techniky nežli živočichopisy spisovatelů...“

Klaus na to reagoval slovy: „Já vaše názory tak zcela nesdílím. Protože se stejnou logikou říkají, že není u maturity třeba matematika, a tak to bude pokračovat. Ono de facto v životě nepotřebujete z té školy nic. Já zamlada třeba několikrát třel ebonitovou tyč a v praxi mi to k ničemu nebylo. Ti mladší teď nevědí, o čem mluvím, protože nyní mají za tři sta tisíc takový bazmek, kde se točí klikou a jiskry to hází samo. V té třídě je pár lidí, jeden dva kluci, které to bude zajímat, pak zkoušejí pokusy a přihlásí se na vysokou školu a pak něco vymyslí. Ono to tedy smysl má. Já jsem jako matematik úplně nesnášel v češtině třeba takový větný rozbor,“ zavzpomínal bývalý pedagog a současný poslanec.

„Já jsem z toho rostl. Ale teď jsem vydělal docela dost peněz psaním pondělních komentářů a říkal jsem si, že bych měl paní profesorce na hrob koupit kytičku, protože když nás tak dřela, tak to v nás něco nechalo. Ono při té matematice si pak třeba můžete spočítat hypotéku. Pak můžeme řešit tělocvik, ale nezdatnost národa je strašně důležitý faktor. Na jednu stranu to vypadá, že vám to na těch školách k ničemu nebude, ale na druhou stranu to tak úplně není. Takže s vámi nesouhlasím, že by to bylo zbytečné. Trikolóra je za to, aby maturita byla z češtiny, matematiky a cizího jazyka.“

Není ODS jako ODS, aneb Kde jste, konzervativci?

Bývalý starosta jednoho plzeňského obvodu Jiří Strobach přivítal Klause s tím, že Plzeň byla vždy pravicové město. „Když jsem vstupoval do politiky, tak tu dokonce byl konzervativní klub,“ uvedl dávný člen ODS.

Klaus k tomu uvedl: „Pro mne jako nováčka ve Sněmovně je zajímavé zjištění, že je tam řada sympatických lidí, se kterými je možné mluvit. V každé partaji máte blbce i toho, se kterým se dá mluvit. A těch tam není málo. Mluví se třeba s ODS, v národních věcech zase s SPD, když jsem byl ve školském výboru, tak tam byla řada poslanců z ANO, se kterými se dalo mluvit… pak se ale hlasuje a dostane celostranický pokyn a jen ten nejstatečnější nehlasuje. Někteří i tak trochu protestují, ale nakonec jsou převálcováni, Babiš ustoupí a hlasuje pro naprosté nesmysly,“ popsal situaci v poslaneckých škamnách host.

„Naši předkové nám předali zemi krásnou, bohatou a českou a naším úkolem je ji zase předat našim dětem. Já tradičně vystupuji proti všem blbostem, 27 pohlavím a dalším kravinám. Jsou lidé, že se domnívají, že se s každou generací začíná nanovo. Vše staré se uzavře a začne se nanovo. Většinou z toho pak kouká nějaká diktatura nebo něco horšího,“ upozornil Václav Klaus mladší.

Energie – naše zlato

Pochlubil se pak: „My máme ředitele Národního parku Šumava, je to lesák ze Šumavy. Jsme proti množství odpadu, proč vozit z dálky některé věci, ale zelený fanatismus nijak dobře neskončí. Kolik vyrobí dnes elektřiny alternativní elektrárny. A když nesvítí sluníčko, co pak. Všechno vyrobí klasické elektrárny Temelín a tak dále. A ještě se to dotuje pár lidem do kapsy. Elektromobil také nejezdí jako perpetuum mobile. Můžeme si položit otázku, kolik stojí baterie, jak se bude likvidovat, jaké technologie budou používány. Mně to nijak nevadí, až bude stát 200 000, dojede 800 kilometrů a nebude se třikrát nabíjet, než se dojede do Vídně, tak to budou kupovat asi všichni,“ rozvedl módní záležitost Klaus.

„V energetice musí ideologii nahradit fyzika. Jsme na straně jaderné energetiky. I ty tepelné elektrárny jsou maximálně odsířeny, k čemuž došlo v devadesátých letech. Nejsou nijakou hrozbou pro životní prostředí, protože vidíme, jak se řádově zlepšilo ovzduší, čistota řek a tak dále.“

Další dotaz, tentokrát od ženy středních let, zněl: „S mnoha věcmi s vámi souhlasím, ale jak chcete donutit lidi, kteří nepracují, aby pracovali. Co s těmi elektrárnami, které zabírají zemědělskou plochu?“

Klaus ji za otázku pochválil. „Je třeba o tom mluvit. Byly doby, kdy se říkalo, že čím více vysokoškoláků, tím lépe. Že musíme přeskočit Portugalsko, které má 84 procent a my měli přes padesát. Nyní už nastala doba, kdy se říká, že není ideální, když skoro všichni čtyřiadvacetiletí studují a nikdo z nich nepracuje. Je třeba neuhýbat. Třeba v těch maturitách z matematiky. Je třeba hájit stejné názory. A pak, pracovat se musí vždy vyplatit. Dávky se musejí brutálně zjednodušit. Má být dávka na člověka a dávka na domácnost. Tečka. Žádné dávky na cigára, na dopravu, na bydlení, na tamto, na ono. To už je galimatyáš. Vy také máte jen jeden důchod, také vám jej stát neposílá na šest balíčků. Český stát není chudý, takže podpora by nebyla tak malá, ale vždy musí být nižší než mzda,“ konstatoval Klaus.

Druhá věc je okamžité zastavení obchodu s chudobou. „Těžké miliardy, které se vybírají na daních, neposíláme těm chudým, kteří se špatně narodili a často i někde špatně umřou, ale podnikatelům s chudobou. Můj tchán měl činžák ve Vysočanech. Tam byly malé byty a pronajímal to mladým lidem a byli tam také nějací rozvedení, prostě nájem byl nějakých osm tisíc. Pak to se společníky prodali, koupil to obchodník s chudobou a udělal z toho sociální bydlení. Nájem je tam 20 000 korun! Tedy dva a půlkrát tolik. Ti lidé to dostanou od státu a hned to odevzdají pánovi, který si pro to přijede.“

Za obveselení v sále dodal: „Tchán měl ještě jeden v Kobylisích. Tam bydlelo asi třicet lidí. Někteří měli normální nájem a jiní dotovaný, ale byli to všichni stejní lidé, podobně oblečení. Takže systém je nezdravý a nepodporuje práci. Jak z toho? Prostě zamezit tunelům, které tady probíhají,“ uvedl Klaus mladší.

„U solárních elektráren hrozí arbitráže, když se do toho hodně sáhne. Co jde, je třeba omezit, nepovolit, změnit zákony. Není přece normální platit o několik stovek více, aby se to posílalo bohatým lidem, kteří mají na poli elektrárnu. A ještě v noci na to svítí lampou, jako tomu bylo třeba ve Španělsku,“ konstatoval vrcholný představitel Trikolóry za smíchu přítomného auditoria.

„Ale dělají to politici. Začal to Bursík a zelení fanatikové. ČR si tyto energetické bláznoviny nemůže dovolit. Není jako Rakousko, které má 280 dravých řek! Takže my si nemůžeme dovolit zastavit jaderné elektrárny a i ty uhelné a být la la la. Lidé jako by neviděli, že nám z toho hrozí pokles životní úrovně. Když začne chudoba, ekologie trpí jako první. Kde je čistší vzduch? Tam, kde bydlí bohatí a mají moderní domy, které jsou energeticky soběstačné, topí moderními prostředky,“ odpověděl Václav Klaus.



