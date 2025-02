„Nebezpeční lidé.“ Holec se obul do Řehky kvůli skandálu s drony

Komentátor Petr Holec při pohledu na armádní špičky v této zemi nešetřil ostrými slovy.

Narážel tím na kauzu, kterou momentálně šetří vojenská policie. Totiž že drony na Ukrajinu vozili i čeští vojáci, konkrétně někteří příslušníci speciálních sil. Někteří pak měli mít diplomatické pasy, napsal veřejnoprávní Český rozhlas.

Tohle je teď v Česku nejnebezpečnější banda, co se utrhla ze řetězu a myslí si, že pro ni neplatí žádný zákony ani pravidla. Nejhorší na tom je, že to nejsou nějaký víkendoví záložáci. Ten vlevo je náčelník GŘ armády @karel_rehka a ten vpravo bývalý šéf Vojenský policie a nyní… pic.twitter.com/fzCtN1yTuy — PetrHolec (@PetrHolec) February 11, 2025

V obecné rovině poznamenal, že vojáci konají různé zahraniční cesty a přitom to vůbec neznamená, že by se tím operačně zapojovali do války.

„Pro speciální síly nikdy není dobře, když se o jejich aktivitách zbytečně mluví a zbytečně se nasvicují v médiích. Zejména ty aktivity, které mají být diskrétně vedeny, třeba kvůli ochraně lidí v terénu. Na to jsem upozorňoval od samého počátku, když se začal tento domnělý incident o hlášení a nehlášení řešit. Ale takto to dopadlo,“ varoval Řehka.

V rozhovoru si také posteskl, že se stále nedaří přilákat do armády tolik lidí, kolik by bylo třeba.

„Ten průšvih je, že máme dnes v armádě nějakých 23,5 tisíce lidí. Za poslední čtyři roky, od roku 2020, jsme se dostali z 22,5 tisíce na 23,5 tisíce lidí. Cílový stav do roku 2030 máme 30 tisíc, ale to znamená, že bychom museli mít čistý přírůstek nějakých 1200 lidí ročně, což jsou násobky toho, co se nám dnes daří. Zároveň víme, že nám letos budou přiděleny nové cíle výstavby schopností od Severoatlantické aliance, a z naší prvotní analýzy vyplývá, že budeme potřebovat ne 30 tisíc lidí, ale nějakých 37,5 tisíce lidí,“ varoval.

„Takže mezi současným stavem a novým cílem máme mezeru nějakých 14 tisíc vojáků v mé podřízenosti. Máte pocit, že to uděláte změnou stabilizačního příspěvku nebo větší flexibilitou? Já se obávám, že ne. Tím nesnižuji hodnotu novelizace zákona o vojácích z povolání. Je to velký úkol a je to citlivé, ale podle mě se v budoucnu nevyhneme diskusi o tom, jestli je to za stávajícího nastavení vůbec dosažitelné a jestli to prostě nebudeme muset udělat jinak,“ pokračoval.

Jednou z možností by podle Řehky mohl být i návrt k určité formě vojenské služby. „Neříkám, že bude nutně povinná, třeba to bude nějaká jiná dobrovolná forma,“ podotkl Řehka.

