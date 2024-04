„Nebudeme si kupovat voliče jako Babiš.“ Řekl Fiala a sesypali se na něho

reklama

„Další otázka: Mě víc zajímá vaše zadlužování než nějaká Ukrajina a americké zájmy na ní," přečetl nejprve otázku premiér Petr Fiala.

„Přejdu tu vaši formulaci o amerických zájmech na Ukrajině, protože ty jsou zhruba takové, jako jsou naše zájmy na Ukrajině. A to aby z Ukrajiny zmizela ruská vojska. A pokud jde o to zadlužování. Tak není to naše zadlužování, jak tady píšete, ale řádově, řádově ho zvýšila Babišova vláda, která si za ten dluh kupovala voliče. A to my dělat nemůžeme, to my dělat nechceme, a to my dělat nebudeme. A nebudeme to dělat mimo jiné proto, že s dluhem se pojí dva problémy. Ten první je, že se jednou musí splatit. Každý dluh. I ten státní. A myslím, že není mravné to chtít po našich dětech. Ty budou mít asi úplně jiné problémy a starosti. A pak je tu ten druhý problém. Z každého dluhu se platí úroky. Teď hned. Každý rok. I stát platí úroky. Letos 90 miliard, příští rok to bude 110 miliard, a to jsou obrovské peníze. A ty peníze každý rok vyletí doslova oknem. A protože na ně nemáme, tak co uděláme? Tak si na ně zase půjčíme. A co se potom stane? Úroky budou o to vyšší. A zase si na ně půjčíme? A tak pořád dokola. To přece nedává žádný smysl," poznamenal Fiala.

„A o tom, že to nedává smysl, by vám mohl vyprávět kdejaký dlužník v exekuci. Ale stát nemůže být dlužník v exekuci. A proto každý rok snižujeme schodky státních rozpočtů. Proto jsme přijali ozdravný balíček a tím vším se nám povedlo to extrémně rychlé zadlužování zastavit. A budeme s tím bojovat dát a budeme doufat, že opozice nebude mít příležitost ty dluhy znovu udělat a navýšit. To oni umějí velmi dobře," dodal Fiala.

„To je vtip, ne? Úplně stejně si kupujete na dluh voliče tím seškrtáním daně z příjmu v roce 2020. Ročně si kvůli tomu půjčujeme 150 mld… a jo, já zapomněla, vy je vybíráte zpátky na vyšší DPH na dětské plínky," zareagovala následně na sociální síti jedna z uživatelek. „No to je hrůza, že stát lidem sebere míň peněz. V mozku lidí jako jste vy musí být neskutečnej chaos," zareagoval jeden z uživatelů. Ale uživatelka mu to náležitě vysvětlila.

„Proč jste vynechal tu druhou část, že si musí na to půjčit? Ta se vám tam nehodí? Co reálně udělali?: 1. Snížili daně (zejména vysokopřijmovým) na dluh - to vy chválíte 2. Začali strašit vysokým deficitem a zvýšili jiné daně (zejména nízko a středněpříjmovým) Ukázka pravicového populismu non plus ultra," napsala.

Reakci na premiérova slova přidal i exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Přesně před rokem jste slíbil, pane premiére, snižovat strukturální deficit tempem 1 %/rok. Realita letošního roku je desetkrát horší. Myslíte-li toto video vážně (jako Váš volič bych si to z duše přál), splňte svůj slib alespoň pro příští rok. Pak Vám budeme tleskat a ze všech sil Vás podporovat. Rozhodující jsou čísla, nikoliv slova. Bude-li deficit centrální vlády i příští rok větší než 200 mld Kč, stane se toto video jen parodií, kde vedle Vás mohl sedět i kohout," napsal Kalousek na sociální síti X. Následně jen doplnil svůj drobný překlep: „Pardon, v textu mi vypadlo, z čeho 1%. 1% HDP. Letošní HDP je cca 7,7 bilionu Kč," napsal.

