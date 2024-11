„Nechtějí, aby se lidé dožili důchodu.“ Opozice nenechala reformu jen tak

Poslanecká sněmovna schválila důchodovou reformu, podle níž mimo jiné postupně poroste věková hranice pro odchod do penze z 65 na 67 let. Nové důchody taky při valorizacích porostou pomaleji, a to zhruba o 200 korun ročně. Zároveň se výrazně mění okruh profesí, které mohou do důchodu odcházet předčasně; nově má jít jen o čtvrtou, nejnáročnější kategorii prací.

Reformu nepodpořila ani jedna z opozičních stran; proti se postavili i Piráti, jimž vadí právě redukování profesí s možností předčasného odchodu do starobního důchodu. Opoziční ANO a SPD už vyhlásily, že pokud uspějí příští rok u voleb a budou součástí vlády, budou chtít minimálně části reformy zrušit.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová tvrdí, že vládní penzijní novela ve skutečnosti nic nereformuje, ale že jen škodí českým občanům. „Jurečkova důchodová reforma spočívá v tom, že stát nebude důchodcům platit z levé, ale z pravé kapsy. A do penzijního systému nepřináší jedinou korunu navíc. I kdybychom měli objet všechna náměstí a hospody v Česku, vysvětlíme to úplně všem,“ řekla Schillerová, která příslušnou novelu zákona odmítá označovat jako důchodovou reformu.

„To je lež jako věž. Prodávat tenhle zákon jako důchodovou reformu je stejné, jako otevřít si stánek s falešnými kabelkami,“ dodala Schillerová.

S kritikou se přidal i Karel Havlíček, jenž připomněl loňské vládní rozhodnutí snížit schválenou mimořádnou valorizaci. „Minulý rok sebrali příjmy současným důchodcům, nyní snížili tempo růstu těm budoucím. Navzdory všem slibům. Důchodová ‚reforma‘ v podání vlády Petra Fialy,“ řekl Havlíček a dodal, že jakmile bude ANO u vlády, „všechny tyhle Fialovy zvrácenosti zruší“.

S tím souhlasí i předseda SPD Tomio Okamura, který prohlásil, že vláda všechny „zase okradla a podvedla“. „My jsme tomu dlouhé měsíce bránili, ale Fialova vláda zcela bez skrupulí, asociálně, natvrdo, bezcitně prohlasovala okradení všech současných i budoucích důchodců o peníze,“ tvrdí Okamura.

Podle poslankyně ANO Jany Berkovcové je dnešek černým dnem pro české seniory a pracující. „Vláda pod vedením Mariana Jurečky schválila důchodovou reformu, která zvedá věk odchodu do důchodu – s cílem, aby se ho dožilo co nejméně lidí. To není reforma, to je podvod na občanech. Věřím, že si na to vzpomenou u voleb,“ doufá Berkovcová.

Proklamace o zrušení této novely v případě zvolení se objevily i mimo poslanecké lavice. „Jaká důchodová reforma?! Tady se neřeší důchody, ale problémy veřejných financí na úkor lidí! Vzít nárok na zasloužený předčasný důchod většině náročných profesí a přihrát další peníze bankám. To dokáže pouze tato vláda. Po příštích volbách je SOCDEM připravena tuhle patlaninu zrušit,“ prohlásil bývalý ministr zahraničí a kultury Lubomír Zaorálek.

